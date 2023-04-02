MILTON — The Milton Area Middle School has released its honor roll and distinguished honor roll for the third marking perid.
Students named include:
Grade six
Distinguished honor roll
Isabelle Maria Avalo-Hernandez
Ruby Lynne Beachy
Brooke Ann Bertin
Courtney Raye Bertin
Emma Audrey Bickhart
John C. Boatman
Lindsay Kay Bogle
Lola Isabella Clark
Kobe James Cordetsky
Cooper Alan Crawford
Nehemiah Crawford
Mackenzie Jane Dries
Kinsley Skye Fritzges
Ariana Ivelis Garcia
Gabriella Lynn Gauger
Harper C. Gemberling
Charlotte Gessner
Madison Guffey
Addisyn Grace Hardy
Emma Leigh Hummel
Benjamin Carter Jones
Giavonna Ryan Keesler
Brody Jay Locke
Madison Grace Lytle
Reymundo Tomas Medina
Kaya Medley
Dameon Allen Metz
Conner Henry Moll
Jerika Marie Monk
Kristen Sage Nace
Lucas Grey Perrin
Olivia Eleanor Pfeil
Mali Rae Prutzman
Aralynn Marie Radel
Thomas Dayton Ransdorf
Liam Xavier Reeder
Gabrielle Elizabeth Reiff
Delia Reynolds-Miller
Ava May Rhodes
Emmaliah Robinson
Aunalee Sky Rothermel
Lukas Scott Ruch
Samuel Edward Saber
Nolan Scheller
Sadie Kathryn Scholl
Kylie Hope Schrock
Owen William Seward
Rachel Lynn Starnes
Bentley Michael Tanner
Kole Bradley Trate
Rain Ann Varner
Satomi Raine Wagner
Bryson Gregory Walter
Cooper Charles Waltman
Ryan Wang
Kamryn Matthew Wilson
Makayla Renee Wolfe
Wesleigh Zimmerman
Honor roll
Marleydis Adames Diaz
Kaydin Robert Aigler
Arielle Andrea Anderson
Tatyana Babakova
Wesley Jackson Bachorik
Ashley Nicole Bardole
Norah Lynn Bartlett
Gabriel Beardsley
Sawyer McKade Betz
Gavin Burnell Birdsall
Dawson Thomas Booth
Raelyn Grace Clemens
Bruce Frederich Cox
Coltin James Dauberman
Zaiden Lewis Engleman
Jhemzuel Feliciano
Adalyn Marie Ficks
Kyleigh Jane Ficks
Alisha Fishburn
Jaxon Cole Geiser
Alassa Lynn Guffey
Rylee Brooke Guffey
Gracie Jean Hans
Evander Ford Hassinger
Kierstyn Abigail Holmes
Aiden Alexander Holovich
Sadie Marie Houtz
Jaelyn Aubrey Husam
Hunter Neil Ingerick
Lyla Beth Kitchens
Cadence Rose Knelly
Yoniel Martinez Martinez
Silas Gage McElwee
Michael John Meckley
Lillian Grace Munson
Olivia Kay Neiswender
Logan Aaryn Nickles
Keilyanis Ojeda Mercado
Quinten Alan Pinchak
Chris Jadiel Santiago
Romeo Santiago Irizarry
Drake Browning Satteson
Beverly-Ann Selvey
Noah David Sheatler
Daelyn Rayne Shemory
Jensen Maxwell Souder
Vance Allen Strawser
Aavah Jo Strobel
Issiah Maurice Strothers
Logyn Tallent
Gage Thomas
Manni Ramon Trinidad
Sofia Elizabeth Wagner
Ciarra Jalinn Weaver
Emily Ann Welliver
Gabriel Michael Wertman
Braxton Arthur Wolfgang
Grade seven
Distinguished honor roll
Madison Nevaeh Ashton
Ava Rae Beaver
Alexis Faith Bergey
Ricardo Antonio Campos
Gabrielle Peyton Chubb
Louise Cromley
Ava Lois DeBerry
Chloe Elizabeth DeHart
Selah Eden Fritz
Silas James Godown
Nathaniel Guisewite
Gabriella Heimbach
Jayden Hernandez
Aubryana Jo Hertzler
Jaslene Elizabeth Holder
Joelle Elisabeth Hoover
Adelyn Christine Hopple
Schuyler Humphrey
Chloe Keiper
Evalynn Grace Keister
Sydney Elizabeth Kime
Jackson Larue Kling
Blaze Ryan Kozicki
Ashlee Marie Landis
Kieralynne Jade Lose
Macy Falyn McCaffery
Riley Kathryn Morgan
Marlin Eugene Reigel
Jack Clinton Reynolds
Colin Rohrbach-Baker
Sebastian Santos Torres
Cadence Mae Scholl
Ava Madison Seward
Owen Clayton Shawley
Lucas Mark Shearer
Blake Adam Snyder
Hayden Lily Snyder
Paige Elizabeth Snyder
Kenneth Yadiel Sosa
Makenna Lyn Wallace
Jenne Vivian Womack
Honor roll
Blaze Eugene Beachel
Landon Ryan Beachel
Elijah Michael Bertin
Masen Russell Boyer
Lukas Hunter Diehl
Liana Michelle Ditty
McKenna Charie English
Layla Erb
Bryce Michael Ficks
Carter Scott Forbes
Alan Garcia Bauza
Xavier Michael Green
Parker Lorain Hamilton
Abigail Rose Harris
Kameron Ray Holt
Angel Lamont Houston
Rylee Sue Johnson
Brenden Liam Keller
Cole Lawrence Kopp
Bailey Lynne Lepley
Cesiamaliz Marrero
Ruth Elizabeth Miller
Domminick Javin Mong
Raiden Wesley James Pick
Daleishka Rodriguez
Michael Lee Runkle
Jordan David Sassaman
Grace Olivia Snyder
Zachary Paul Streeter
Gavin Swanson-Batman
Brooklyn Alycia Teran
Kaedyn Justice Trumper
Jazmine Marie Ulrich
Zoey Marie Willis
Cameron Glenn Woltz
Judah Allen Zimmerman
Grade eight
Distinguished honor roll
Kaia Nicole Aiello
Tanner Wade Bardole
Chloe Alma Bastian
Alexa Marie Beers
Vivian Honorée Bell
Mathew Cervantes
Tiffany Chen
Madison Violet Coup
Landon Nelson Cromley
Mya Lynn Danowsky
Claire Elizabeth Dick
Cage Gemma Farr
Peyton Elizabeth Felix
Sara Ann Fenstermaker
Orrie Aloysius Godown
Skyler Blake Guffey
Brianna Nicole Holovich
Logan James Irwin
Avery Lyn Jones
Jonathan Eugene Kime
Hailey Lynn King
Akeely Ishawna Kizis
Arianna Uneek Kizis
Samantha Marie Krall
Caleb Madison Langdon
Marlee Ann Lenig
Kadence Mathias
Kaylee Marie Mull
Alyson Noel Nicholas
Reagan Brea Nickles
Matthew Jon Sherwood
Sienna Hunter Short
Adrianna Louise Snavely
Lainey Grace Snyder
Ella Grace Swanger
Logan Alexander Vincent
Nathanial Edward Weller
Addison Taylor Wenzel
Gavin Whitenight
Honor roll
Timothy Babakov
Bo Brady Bordner
James Carter
Matthew Emala
Tyler James Erb
Elizabeth Grace Ferero
Alex Garcia Bauza
Hunter Eugene Guffey
Olivia Lynn Hauck
Jaycee Marie Hollenbach
Spencer Thomas Hutton
Andreas Esteban Martinez
Serenity Lin Mitch
Khylei Mae Morrison
Tyler Shane Murray
Ryan Neuhard
Isaac James Reeder
Tavin David Leroy Reitz
Alexis Joel Rivera Pagan
Latavia Rossman
Jelvzvette Edith Santos
Logan Kent Savidge
Kelsey Elise Seibert
Lillianna Christine Smith
Davin Andrew Springer
Tobin West Strous
Katrina Lynn Tolbert
Cristian Anthony Vasquez
Kaydence Olivia Wilson
Owen Perry Woolsey
Logan Richard Zarr
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