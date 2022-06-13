MILTON — The Milton Area High School has announced its distinguished honor roll and honor roll for the fourth marking period.

The following students were named:

Grade nine

Distinguished honor roll

Lauryn Brady Aunkst

Jonathan Duane Austinson-Loss

Artur Alexandrovich Babakov

Chadrick Branden Bastian

Lilly Kathryn Batman

Emily May Beaver

Miles Evan Brown

Addison Kathryn Cohick

Allasandra Maria Dicostanzo

Mahki Enoch Dougherty

Diamond Allyanna Douglas

Kaleb Ryan Eger

Rex Octane Farr

Maximillian Patrick Ferry

Amelia Cassidy Gainer

Emma R. George

Chase Ryan Gonsalez

Shannon Marie Greusel

Erin Elizabeth Hess

Pierce Arthur Hoffer

Taryn Isabella Houtz

Amaya Elizabeth Knelly

Joel Clayton Langdon

Jayden Lindsey Mather

Morgan Shea McCaffery

Izayah C. Minium

Kelise Jaylynn Morales

Abigail Michelle Moser

Addyson Lynn Murray

Kiera Jade Nickles

Colby Noll

Armando Olivares

Zayne Elizabeth Osterhoudt

Heyden Mykel Patterson

Lennon James Paul

Lilly Anne Peterman

Elijah Christopher Platt

Landyn Russell Rider

Camron Nicole Roush

Eli Steele Russell

Avery Joy Sassaman

Patience Marie Schmoyer

Mackenzie Nicole Schutt

Emily Elizabeth Seward

Levi Joseph Shamblen

Caine Michael Snavely

Kyleigh Raine Snyder

Jonah James Strobel

Talen John Strous

Cade Swartzentruber

Troy Nathaniel Tyson

Yanelys Isbel Vargas

Grace Elizabeth Young

Madison Grace Zeiber

Honor roll

Lourdes Angelica Bellido

Carlie Ann Dauberman

Christopher James Doyle

Tristan Lee Engle

Adara Nicole Fluke

Tate Evan Fritz

Brayden Paul Gower

Miah Maelyn Hadcock

Kaden Jacob Haines

Chris Hernandez

Juliana Klusman

Chase Levi Knarr

Caige Dylan Koch

Logan Riley Kopp

Johnathan Allen Lloyd

Michael Lewis Long

Dominic Allan Lytle

Hadlee Isabelle Meckley

Sean Alexander Nolder

Drake Logan Parker

Mackenna Christine Roberts

Mackenzie Marie Smith

Lane Joseph Strawser

Nevaeh Strothers

Faith Marie Teneyck

Aaron George Treibley

Juan Vigueras

Jamie Matthew Vincent

Kyla Tenille Wallich

Madeline Amanda Watkins

Grade 10

Distinguished honor roll

Adrianna Lynn Allabach

Skye Elizabeth Anthony

Aliana Ayala

Emmitt Chandler Badman

Hilhary Nashell Baez

Dominic Matthew Ballo

Talya Nacole Bardole

Cale William Edward Bastian

Violet Morning Bell

Michael Lee Bickhart

Ryan Vincent Bickhart

Skylie Amara Bobb

Hailey Jo Botts

Veronica Cabrera

Aubree Elizabeth Carl

Alayna K Chappell

Vanelys Marie Cintron-Reyes

Emma Jean Clouser

Laney Ann Cordetsky

Lydia Elizabeth Crawford

Mercedez Dana Farr

Connor Crane Fawcett

Wyatt Eugene Ficks

Nathan Douglas Finck

Braydon Fred Gaugler

Xavier Billotte Godown

Luke Stewart Goodwin

Paige Amanda Guffey

Zachary Wade Guffey

Jordan Hackenberg

Noah R. Haines

Nathan Lee-Ryan Hall

Skyler Patrick-Lee Harrington

Sade Hauck

Alexander Thomas Hoffman

Gaige Lee Holzapfel

Abigail Payge Hopple

Ayden Gregory Johnson

Abigail Grace Kitchen

Barry Eugene Knarr

Adriena Nicole Leon

Zoe Michelle Letteer

Jleea Pauline Linn

Trey Earl Locke

Mackenzie Nicole Lopez

Shalynn Mashell Mathias

Connor Alexander McCaffery

Eben Ryley-Ivin Moore

Jordan Scott Mummey

Daileinis Nieves-Rodriguez

Savannah June Nixon

Maria Grace Painter

Cole James Parker

Alysia Nicole Prieto

Peyton Alexander Rearick

Zen Patrick Regus

Abigail Grace Saber

Mia Marie Sera

Logan Christopher Shrawder

Madison Grace Snyder

Tyler Jeffery Stokes

Justin Wyatt Swallow

Zander Mark-Anthony Tallent

Lili Ann-Marie Taylor

Blane Matthew Weaver

Camden Michael Weaver

Gabriel Hupp Wheeland

Leah Makenna Willow

Autumn Renee Wolfgang

Janai Kiona Womack

Jayden R. Wood

Evan Wayne Yoder

Hunter Daniel Zettlemoyer

Honor roll

Alexis Nicole Beachel

Alexander Michael Dehart

Brianna Marie Gordner

Nathaniel Forrest Hagenbuch

Ethan Michael Hamilton

Braxton Zane Hartman

Sage Hauck

Peyton Elizabeth Heimbach

Nijel L. Hunter

Graham Cayden Johnson

Kasandra Mae Johnson

Quinnten Maclain Keister

Braden Alexander-Lee Kessler

Tyler Wolfgang Leon

Kaedyn Daniel Lose

Thomas Henry McCaffrey

Caden Anthony Mull

Christopher Alan Mull

Ely Daniel Reitz

Ethan Thomas Rhodes

Alexander Stewart Rimel

Amilio Jonathan Rivera

Cora Lula-Faye Sursely

Karenna Dawn Taylor

Drake Logan Treibley

Mackenzie Sue Troutman

Gary Lee Verdinelli

Madacyn Alivia Walter

Madelyn Nicole Waltman

Zoe Calista Wright

Kurstin Nychole Young

Grade 11

Distinguished honor roll

Gehrig Matthew Baker

Patience Renee Benshoff

Brienna Kathryn Birdsall

Amber Marie Birdsong

Jace Ryan Brandt

Alison Renee Bridges

Isaiah Rhyan Day

Luke Anthony DeLong

Sara Marie Dewyer

Emma Margaret East

Alixbel Familia

Mekhi Steven Fetzer

Nicholas Matthew Fleck

Alaura Adelyn Foust

Rachel Sharon Gensel

Gracie Paytin Guisewite

Jonathan Hackenberg

Blaik Robert Hadcock

Jayce Alan Heckman

Ty Edgar Heimbach

Chloe Anne Heintzelman

Emma Elizabeth Hollenbach

Jaznik Tacoma Hoover

Alex Steven Jenkins

Andrew Wesley Jenkins

Aidan Drew Keiser

Tristin Lynn Kitchens

Alnaim Hakeem Kizis

Giovonni Isiah Kizis

Ashton Brian Krall

Ephraim Estie Langdon

Marlayna Marie Long

Rachel Makenna Marshall

Lydia Grace Meckley

Xzavier Minium

Austin Mitch

Carly Ellen Neidig

Bradley Dean Newcomer

Emily Mae Nicholas

Madelyn Nicole Nicholas

Hezekiah James Peterman

Zachary Richard Peterman

Dylan Joshua Reiff

Morgan Elizabeth Reiner

Jacquelyn Rose Reynolds

Grace Olivia Richart

Kristopher Rolf Rode

Ryen Christine Roush

Chloe Nevin Russell

Alexis Jo Sanders

Arella Teresa Sandrick

Deven Wayne Shoemaker

Alivia Kay Snyder

Ryleigh Katherine Stewart

Sierra Nicole Straub

Justianna Kaya Swank-Leach

Emily Nicole Swartzlander

Ryan Thomas Taylor

Brooklyn Marie Wade

Kylie Marie Wagner

Gabrielle Eloise Whitenight

Seth Abram Yoder

Honor roll

Addison Ayala

Gavin Bailey Brintzenhofe

Landen Scott Dreese

Kendall Jo Fedder

Serena Felicity Fisher

Brian Michael Friend

Hunter Raymond Gearhart

Daniel Wayne Heimbach

Talen Scott Hoffer

Cailyn Ann Hollenbach

Damara Jordana Jones

Tyler Dillon Kipple

Jared Ray Lehman

Billy Ray Lutcher

Nathan Joseph Musser

Victoria Catherine Olsen

Sarah Alexia Prieto

Lane Matthew Ranck

Savannah Renee Richart

Gwendolynn Louise Robinson

Jonediel Robles Hernandez

Camden James Rodgers

Paul Robert Rohland

Gaven Ruger Russell

Dania Santana Reyes

Ashley Joy Swartzlander

Lillyann May Tilman

Fallon Nichole Waughen

Kyle Franklin Wilson

Trace William Witter

Mason Richard Wesley Yeagle

Grade 12

Distinguished honor roll

Alexis Renae Beaver

Brody Ryan Bender

Janae Yoder Bergey

Seth Aiden Bigger

Laurel Ann Bower

Nevin Thomas Carrier

Jacob Zane Caudle

Jaydon Michael Cottage

Elise Degols

Nathan Robert Derr

Morgan Makenzie Dreisbach

Luke Timothy Embeck

Micah William Fritz

Austin Adam Gainer

Riley Karlea Godown

Cole James Goodwin

Dillan Jules Guinn-Bailey

Samara Nicole Hans

Aiden James Hartman

Kelly Jane Hause

Luis Yahir Hernandez

Miranda Louise Hess

Jacklyn Raye Hopple

Jillian Anne Hopple

Lucas Michael Hower

Kayli Mae Johnson

Jaylen Alexander Jovel

Jordan Lee King

Leslie Lauren Krebs

Carter John Lilley

Tridaija Amina Lisimba-Alvarez

Bianca Lee Long

Timothy Paul Marvin

Mackenzi Rae McBride

Hunter Melhorn

Dale-Curtis LaRue Mitchell

Riley Elizabeth Murray

Aaliyah Renee Myers

Nathan Lee Rauch

Charles Randall Rea

Hunter Adams Rider

Jose Javier Rivera Agosto

Austin Jay Robins

Andrew S. Rohrer

Luke William Roup

Brodey Caden Scoggins

Ashley Marlena Shamblen

Conner Matthew Smith

Abigail Elizabeth Snyder

Kiersten Atalie Stork

Trent Robert Strous

Ella C. Swartzentruber

Eric B. Taylor

Leah Marie Walter

Katlyn Marie Weaver

Olivia Weaver

Larissa Carmen Willis

Nina Shay Yakicic

Honor roll

Christopher Bladimyr Aviles-Robles

Danaisha Diamond Collins

Dante Nakeem Cook

Shabriya Naje Cooper-Longer

Anastacia Jean Ditty

Adam Cory Erb

Isaiah William Evens

Quadir Ramon Williams Herbert

Marissa Nicole Leitzel

Tyler Matthew Long

Breanna Leigh Martz

Nolan Michael Miller

Mekhi Jakob Nolder

Wyatt David Parker

Kyla Paige Rovenolt

Alexis Nichole Shade

Christopher Michael Snyder

Milton cyber program

Distinguished honor roll

Kiryn Buck

Riley Fidler

Kacie Otiniano

Honor roll

Brianna Beck

Candice Carter

Landen Dreese

Mckayla Fidler

John Hoffman

Emily Nicholas

Savannah Nixon

Elizabeth O’Brien

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