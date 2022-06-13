MILTON — The Milton Area High School has announced its distinguished honor roll and honor roll for the fourth marking period.
The following students were named:
Grade nine
Distinguished honor roll
Lauryn Brady Aunkst
Jonathan Duane Austinson-Loss
Artur Alexandrovich Babakov
Chadrick Branden Bastian
Lilly Kathryn Batman
Emily May Beaver
Miles Evan Brown
Addison Kathryn Cohick
Allasandra Maria Dicostanzo
Mahki Enoch Dougherty
Diamond Allyanna Douglas
Kaleb Ryan Eger
Rex Octane Farr
Maximillian Patrick Ferry
Amelia Cassidy Gainer
Emma R. George
Chase Ryan Gonsalez
Shannon Marie Greusel
Erin Elizabeth Hess
Pierce Arthur Hoffer
Taryn Isabella Houtz
Amaya Elizabeth Knelly
Joel Clayton Langdon
Jayden Lindsey Mather
Morgan Shea McCaffery
Izayah C. Minium
Kelise Jaylynn Morales
Abigail Michelle Moser
Addyson Lynn Murray
Kiera Jade Nickles
Colby Noll
Armando Olivares
Zayne Elizabeth Osterhoudt
Heyden Mykel Patterson
Lennon James Paul
Lilly Anne Peterman
Elijah Christopher Platt
Landyn Russell Rider
Camron Nicole Roush
Eli Steele Russell
Avery Joy Sassaman
Patience Marie Schmoyer
Mackenzie Nicole Schutt
Emily Elizabeth Seward
Levi Joseph Shamblen
Caine Michael Snavely
Kyleigh Raine Snyder
Jonah James Strobel
Talen John Strous
Cade Swartzentruber
Troy Nathaniel Tyson
Yanelys Isbel Vargas
Grace Elizabeth Young
Madison Grace Zeiber
Honor roll
Lourdes Angelica Bellido
Carlie Ann Dauberman
Christopher James Doyle
Tristan Lee Engle
Adara Nicole Fluke
Tate Evan Fritz
Brayden Paul Gower
Miah Maelyn Hadcock
Kaden Jacob Haines
Chris Hernandez
Juliana Klusman
Chase Levi Knarr
Caige Dylan Koch
Logan Riley Kopp
Johnathan Allen Lloyd
Michael Lewis Long
Dominic Allan Lytle
Hadlee Isabelle Meckley
Sean Alexander Nolder
Drake Logan Parker
Mackenna Christine Roberts
Mackenzie Marie Smith
Lane Joseph Strawser
Nevaeh Strothers
Faith Marie Teneyck
Aaron George Treibley
Juan Vigueras
Jamie Matthew Vincent
Kyla Tenille Wallich
Madeline Amanda Watkins
Grade 10
Distinguished honor roll
Adrianna Lynn Allabach
Skye Elizabeth Anthony
Aliana Ayala
Emmitt Chandler Badman
Hilhary Nashell Baez
Dominic Matthew Ballo
Talya Nacole Bardole
Cale William Edward Bastian
Violet Morning Bell
Michael Lee Bickhart
Ryan Vincent Bickhart
Skylie Amara Bobb
Hailey Jo Botts
Veronica Cabrera
Aubree Elizabeth Carl
Alayna K Chappell
Vanelys Marie Cintron-Reyes
Emma Jean Clouser
Laney Ann Cordetsky
Lydia Elizabeth Crawford
Mercedez Dana Farr
Connor Crane Fawcett
Wyatt Eugene Ficks
Nathan Douglas Finck
Braydon Fred Gaugler
Xavier Billotte Godown
Luke Stewart Goodwin
Paige Amanda Guffey
Zachary Wade Guffey
Jordan Hackenberg
Noah R. Haines
Nathan Lee-Ryan Hall
Skyler Patrick-Lee Harrington
Sade Hauck
Alexander Thomas Hoffman
Gaige Lee Holzapfel
Abigail Payge Hopple
Ayden Gregory Johnson
Abigail Grace Kitchen
Barry Eugene Knarr
Adriena Nicole Leon
Zoe Michelle Letteer
Jleea Pauline Linn
Trey Earl Locke
Mackenzie Nicole Lopez
Shalynn Mashell Mathias
Connor Alexander McCaffery
Eben Ryley-Ivin Moore
Jordan Scott Mummey
Daileinis Nieves-Rodriguez
Savannah June Nixon
Maria Grace Painter
Cole James Parker
Alysia Nicole Prieto
Peyton Alexander Rearick
Zen Patrick Regus
Abigail Grace Saber
Mia Marie Sera
Logan Christopher Shrawder
Madison Grace Snyder
Tyler Jeffery Stokes
Justin Wyatt Swallow
Zander Mark-Anthony Tallent
Lili Ann-Marie Taylor
Blane Matthew Weaver
Camden Michael Weaver
Gabriel Hupp Wheeland
Leah Makenna Willow
Autumn Renee Wolfgang
Janai Kiona Womack
Jayden R. Wood
Evan Wayne Yoder
Hunter Daniel Zettlemoyer
Honor roll
Alexis Nicole Beachel
Alexander Michael Dehart
Brianna Marie Gordner
Nathaniel Forrest Hagenbuch
Ethan Michael Hamilton
Braxton Zane Hartman
Sage Hauck
Peyton Elizabeth Heimbach
Nijel L. Hunter
Graham Cayden Johnson
Kasandra Mae Johnson
Quinnten Maclain Keister
Braden Alexander-Lee Kessler
Tyler Wolfgang Leon
Kaedyn Daniel Lose
Thomas Henry McCaffrey
Caden Anthony Mull
Christopher Alan Mull
Ely Daniel Reitz
Ethan Thomas Rhodes
Alexander Stewart Rimel
Amilio Jonathan Rivera
Cora Lula-Faye Sursely
Karenna Dawn Taylor
Drake Logan Treibley
Mackenzie Sue Troutman
Gary Lee Verdinelli
Madacyn Alivia Walter
Madelyn Nicole Waltman
Zoe Calista Wright
Kurstin Nychole Young
Grade 11
Distinguished honor roll
Gehrig Matthew Baker
Patience Renee Benshoff
Brienna Kathryn Birdsall
Amber Marie Birdsong
Jace Ryan Brandt
Alison Renee Bridges
Isaiah Rhyan Day
Luke Anthony DeLong
Sara Marie Dewyer
Emma Margaret East
Alixbel Familia
Mekhi Steven Fetzer
Nicholas Matthew Fleck
Alaura Adelyn Foust
Rachel Sharon Gensel
Gracie Paytin Guisewite
Jonathan Hackenberg
Blaik Robert Hadcock
Jayce Alan Heckman
Ty Edgar Heimbach
Chloe Anne Heintzelman
Emma Elizabeth Hollenbach
Jaznik Tacoma Hoover
Alex Steven Jenkins
Andrew Wesley Jenkins
Aidan Drew Keiser
Tristin Lynn Kitchens
Alnaim Hakeem Kizis
Giovonni Isiah Kizis
Ashton Brian Krall
Ephraim Estie Langdon
Marlayna Marie Long
Rachel Makenna Marshall
Lydia Grace Meckley
Xzavier Minium
Austin Mitch
Carly Ellen Neidig
Bradley Dean Newcomer
Emily Mae Nicholas
Madelyn Nicole Nicholas
Hezekiah James Peterman
Zachary Richard Peterman
Dylan Joshua Reiff
Morgan Elizabeth Reiner
Jacquelyn Rose Reynolds
Grace Olivia Richart
Kristopher Rolf Rode
Ryen Christine Roush
Chloe Nevin Russell
Alexis Jo Sanders
Arella Teresa Sandrick
Deven Wayne Shoemaker
Alivia Kay Snyder
Ryleigh Katherine Stewart
Sierra Nicole Straub
Justianna Kaya Swank-Leach
Emily Nicole Swartzlander
Ryan Thomas Taylor
Brooklyn Marie Wade
Kylie Marie Wagner
Gabrielle Eloise Whitenight
Seth Abram Yoder
Honor roll
Addison Ayala
Gavin Bailey Brintzenhofe
Landen Scott Dreese
Kendall Jo Fedder
Serena Felicity Fisher
Brian Michael Friend
Hunter Raymond Gearhart
Daniel Wayne Heimbach
Talen Scott Hoffer
Cailyn Ann Hollenbach
Damara Jordana Jones
Tyler Dillon Kipple
Jared Ray Lehman
Billy Ray Lutcher
Nathan Joseph Musser
Victoria Catherine Olsen
Sarah Alexia Prieto
Lane Matthew Ranck
Savannah Renee Richart
Gwendolynn Louise Robinson
Jonediel Robles Hernandez
Camden James Rodgers
Paul Robert Rohland
Gaven Ruger Russell
Dania Santana Reyes
Ashley Joy Swartzlander
Lillyann May Tilman
Fallon Nichole Waughen
Kyle Franklin Wilson
Trace William Witter
Mason Richard Wesley Yeagle
Grade 12
Distinguished honor roll
Alexis Renae Beaver
Brody Ryan Bender
Janae Yoder Bergey
Seth Aiden Bigger
Laurel Ann Bower
Nevin Thomas Carrier
Jacob Zane Caudle
Jaydon Michael Cottage
Elise Degols
Nathan Robert Derr
Morgan Makenzie Dreisbach
Luke Timothy Embeck
Micah William Fritz
Austin Adam Gainer
Riley Karlea Godown
Cole James Goodwin
Dillan Jules Guinn-Bailey
Samara Nicole Hans
Aiden James Hartman
Kelly Jane Hause
Luis Yahir Hernandez
Miranda Louise Hess
Jacklyn Raye Hopple
Jillian Anne Hopple
Lucas Michael Hower
Kayli Mae Johnson
Jaylen Alexander Jovel
Jordan Lee King
Leslie Lauren Krebs
Carter John Lilley
Tridaija Amina Lisimba-Alvarez
Bianca Lee Long
Timothy Paul Marvin
Mackenzi Rae McBride
Hunter Melhorn
Dale-Curtis LaRue Mitchell
Riley Elizabeth Murray
Aaliyah Renee Myers
Nathan Lee Rauch
Charles Randall Rea
Hunter Adams Rider
Jose Javier Rivera Agosto
Austin Jay Robins
Andrew S. Rohrer
Luke William Roup
Brodey Caden Scoggins
Ashley Marlena Shamblen
Conner Matthew Smith
Abigail Elizabeth Snyder
Kiersten Atalie Stork
Trent Robert Strous
Ella C. Swartzentruber
Eric B. Taylor
Leah Marie Walter
Katlyn Marie Weaver
Olivia Weaver
Larissa Carmen Willis
Nina Shay Yakicic
Honor roll
Christopher Bladimyr Aviles-Robles
Danaisha Diamond Collins
Dante Nakeem Cook
Shabriya Naje Cooper-Longer
Anastacia Jean Ditty
Adam Cory Erb
Isaiah William Evens
Quadir Ramon Williams Herbert
Marissa Nicole Leitzel
Tyler Matthew Long
Breanna Leigh Martz
Nolan Michael Miller
Mekhi Jakob Nolder
Wyatt David Parker
Kyla Paige Rovenolt
Alexis Nichole Shade
Christopher Michael Snyder
Milton cyber program
Distinguished honor roll
Kiryn Buck
Riley Fidler
Kacie Otiniano
Honor roll
Brianna Beck
Candice Carter
Landen Dreese
Mckayla Fidler
John Hoffman
Emily Nicholas
Savannah Nixon
Elizabeth O’Brien
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