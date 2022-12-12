MILTON — The Milton Area High School has announced its honor roll and distinguished honor roll.
Students named are:
Milton Area Senior High
Grade 9
Distinguished honor roll
Yelena Enit Andujar
Delvin Robert Arnold
Sydney Kelly Lynne Bailey
Chance Michael Benshoff
Joshalyn Martina Bobb
Delaney Jaymes Bottorf
Nickole Brouse
Madelyn Rose Coup
Trinity Marie Cox
Dylan Riley Cromwell
Cloey Lynne Davis
Katelyn Anne Davister
Trent DeLong
Kaitlyn AnnMarie Erb
Alexander Familia
Montgomery M. Fisher
Anferny Raul Florentino
Dustin Paul Foreman
Brenda C. Garcia Calixto
Jake Austin Harris
Ella Sophia Heeter
Bianca Faith Heimbach
Wyett James Heintzelman
Camryn Mae Hoover
Emma Mae King
Regan Leigh Klinefelter
Carlie Elizabeth Konyar
Alexander Keith Krall
Vanessa Marie Larson
Zachary Michael Letteer
Ty Robert Locke
Kiley Ann Long
Nathaniel Allen Lopez
Makayla Jaci Loreman
Olivia Lynn Maynard
Dillon Patrick McClintock
Kendal Grace Miller
Zachary Issac Murray
Yadely Nimsay Nieves
Gage Lee Nixon
Gregory Painter
Aaron Thomas Parker
Aidan Johan Prieto
Cole Rhodes
Keturah Savilla Rice
Samantha K. Roarty
Alyvia Sophie Russell
Lily Marie Scholl
Elizabeth Sage Schrock
Luke Edward Shawley
Clayton James Shiffer
Ashlyn Michelle Shuffstall
Claire Virginia Souder
Ethan Steiner
Calyn Brea Stork
Za’Mira Nicole Stuckey
James Solomon Thomas
Andrea R Tilman
Maleah Jay Vining
Isabella Ann Marie Walker
Emily June Waltman
Brady Christopher Wolfe
Piper Wygal
Makala Ann Yarnell
Veronica Ashley Young
Ethan Thomas Zechman
Trenton Edward Zechman
Addison E. Zettlemoyer
Honor Roll
Logan Robert Aigler
Rylie Jean Anspach
Jade Ashlynn Banks
Alissa Edith Bartlett
Emily May Bogle
Adelyn Elise Bush
Katelyn Michelle Campbell
Cole Jacob Diamond
Ciearra Lee Dressler
Molly Elizabeth Dyer
Noah Michael Eck
Chelsea Renee Edmunds
Elias Ryan Franciscus
Joel Thomas Harris
Gabrielah Heckman
Mikalyn Olivia Heffner
Jordan M. Hendricks
Jacob Daniel Hess
Lucas J. Hollenbach
Brody Charles Irwin
Liliana Johnson
Jayanah Peyton Jones
Garrett Michael Lewczyk
Nicholas Christopher George Marks
Elleana Belle McConnell
Keishla Z. Ojeda Mercado
Alexis Renee Reigel
Malyki Marcus Rueda
Kiley M. Smith
Quintin Avery Snyder
Hunter David Starr
Tristan Steiner
Jaylin May Steinheiser
Jayden Allen Straub
Emmah Jane Strobel
Xander Michael Swanger
Trinity Lynn Towner
BrookeLynn G. Vasquez
Elias Gabriel Walters
Wyatte Wolfgang
Mayson David Yates
Rhiannon Michele Yonkin
Grade 10
Distinguished honor roll
Brodie Dean Anderson
Lauryn Brady Aunkst
Jonathan Austinson-Loss
Artur A. Babakov
Chadrick Branden Bastian
Lilly Kathryn Batman
Emily May Beaver
Lourdes Angelica Bellido
Miles Evan Brown
Kiryn Denise Buck
Addison Kathryn Cohick
Carlie Ann Dauberman
Lucas Allen Ditty
Mahki Enoch Dougherty
Carly Marie Dye
Kaleb Ryan Eger
Tristan Lee Engle
Rex Octane Farr
Maximillian Patrick Ferry
Amelia Cassidy Gainer
Carter Justin Gehrer
Mikenna K. Geiswite
Emma R. George
Shannon Marie Greusel
Chris Hernandez
Erin Elizabeth Hess
Pierce Arthur Hoffer
Faron Ethan Hollenbach
Taryn Isabella Houtz
Juliana Klusman
Chase Levi Knarr
Carlee James Kneasel
Amaya Elizabeth Knelly
Joel Clayton Langdon
Dominic Allan Lytle
Morgan Shea McCaffery
Izayah C. Minium
Abigail Michelle Moser
Addyson Lynn Murray
Trent David Musser
Kiera Jade Nickles
Sean Alexander Nolder
Colby Noll
Armando Olivares
Zayne E. Osterhoudt
Kacie Lynn Otiniano
Heyden Mykel Patterson
Lennon James Paul
Landyn Russell Rider
Draven Raine Ritter
Samuel B. Rodriguez
Camron Nicole Roush
Eli Steele Russell
Avery Joy Sassaman
Emily Elizabeth Seward
Levi Joseph Shamblen
Kyleigh Raine Snyder
Jonah James Strobel
Nevaeh Strothers
Talen John Strous
Cade Swartzentruber
Troy Nathaniel Tyson
Yanelys Isbel Vargas
Madeline A. Watkins
Grace Elizabeth Young
Madison Grace Zeiber
Honor roll
Allen T. Bickel
Autumn Haley Bowen
Gavin Thomas Bower
Allasandra M. Dicostanzo
Diamond A. Douglas
Tyler Paul Emery
Adara Nicole Fluke
Ashleigh Elizabeth Friend
Tate Evan Fritz
Brayden Paul Gower
Miah Maelyn Hadcock
Ryan Chad Hafer
Nazir Jamari Hunter
Caige Dylan Koch
Michael Lewis Long
Jayden Lindsey Mather
Kelise Jaylynn Morales
Drake Logan Parker
Elijah Christopher Platt
Preston Clark Reedy
Avery Jaxon Reiff
Aidianelie R. Salgado
Mackenzie Nicole Schutt
Mackenzie Marie Smith
Caine Michael Snavely
Faith Marie Teneyck
Aaron George Treibley
William Donald Weaver
Grade 11
Distinguished honor roll
Adrianna Lynn Allabach
Skye Elizabeth Anthony
Aliana Ayala
Emmitt Chandler Badman
Hilhary Nashell Baez
Dominic Matthew Ballo
Talya Nacole Bardole
Cale W.E. Bastian
Violet Morning Bell
Christian T. Bergerstock
Michael Lee Bickhart
Ryan Vincent Bickhart
Skylie Amara Bobb
Hailey Jo Botts
Veronica Cabrera
Aubree Elizabeth Carl
Alayna K Chappell
Vanelys M. Cintron-Reyes
Emma Jean Clouser
Lydia Elizabeth Crawford
Alexander Michael Dehart
Mercedez Dana Farr
Connor Crane Fawcett
Wyatt Eugene Ficks
Nathan Douglas Finck
Wyatt Allen Francis
Braydon Fred Gaugler
Xavier Billotte Godown
Luke Stewart Goodwin
Tori Diane Gordner
Paige Amanda Guffey
Zachary Wade Guffey
Jordan Hackenberg
Nathaniel F. Hagenbuch
Ethan Michael Hamilton
Braxton Zane Hartman
Alexander T. Hoffman
Gaige Lee Holzapfel
Abigail Grace Kitchen
Adriena Nicole Leon
Zoe Michelle Letteer
Jleea Pauline Linn
Trey Earl Locke
Mackenzie Nicole Lopez
Shalynn Mashell Mathias
Connor A. McCaffery
Thomas Henry McCaffrey
Christopher Alan Mull
Savannah June Nixon
Maria Grace Painter
Cole James Parker
Alysia Nicole Prieto
Peyton Alexander Rearick
Zen Patrick Regus
Ely Daniel Reitz
Ethan Thomas Rhodes
Mason Thomas Rowe
Abigail Grace Saber
Kaylie Jane Savidge
Mia Marie Sera
Madison Grace Snyder
Tyler Jeffery Stokes
Zander Tallent
Lili Ann-Marie Taylor
Gary Lee Verdinelli
Camden Michael Weaver
Gabriel Hupp Wheeland
Leah Makenna Willow
Janai Kiona Womack
Marissa J. Yeager
Evan Wayne Yoder
Kurstin Nychole Young
Hunter Daniel Zettlemoyer
Robert C. Zimmerman
Honor roll
Brandon James Arndt
Bradimir R. Aviles-Robles
Cody Lee Baker
Carley Jean Braham
Kristin Jasmin Brown
Candice A. Carter
Laney Ann Cordetsky
Anastasiya Rae Doyle
Mckayla Lynn Fidler
Brianna Marie Gordner
Noah R. Haines
Skyler Harrington
Sade Hauck
Kearah Hope Heimbach
Peyton E. Heimbach
Abigail Payge Hopple
Keith Alan Houtz
Nijel L. Hunter
Kasandra Mae Johnson
Quinnten Maclain Keister
Braden Kessler
Kaedyn Daniel Lose
Rafael Carlos Martinez II
Taechuan C. Mosley
Daileinis Nieves-Rodriguez
Lucas William Radke
Alexander Stewart Rimel
Amilio Jonathan Rivera
Ethan Thomas Rodgers
Logan C. Shrawder
Connor Fredrick Snyder
Cora Lula-Faye Sursely
Mackenzie Sue Troutman
Madelyn Nicole Waltman
Blane Matthew Weaver
Christian Whipple
Alivia Renee Winder
Autumn Renee Wolfgang
Jayden R. Wood
Grade 12
Distinguished honor roll
Addison Ayala
Gehrig Matthew Baker
Brianna Kay Beck
Amber Marie Birdsong
Alison Renee Bridges
Isaiah Rhyan Day
Parris Kayleigh Derr
Emma Margaret East
Alixbel Familia
Kendall Jo Fedder
Mekhi Steven Fetzer
Ethan Myles Fisher
Nicholas Matthew Fleck
Alaura Adelyn Foust
Hunter Raymond Gearhart
Rachel Sharon Gensel
Gracie Paytin Guisewite
Jonathan Hackenberg
Jayce Alan Heckman
Chloe Anne Heintzelman
Talen Scott Hoffer
Emma E. Hollenbach
Jaznik Tacoma Hoover
Alex Steven Jenkins
Andrew Wesley Jenkins
Nathaniel Orion Johnson
Aidan Drew Keiser
Tristin Lynn Kitchens
Ephraim Estie Langdon
Lydia Grace Meckley
Xzavier Minium
Austin Mitch
Carly Ellen Neidig
Emily Mae Nicholas
Madelyn Nicole Nicholas
Victoria Catherine Olsen
Zachary R. Peterman
Dylan Joshua Reiff
Morgan Elizabeth Reiner
Jacquelyn Rose Reynolds
Grace Olivia Richart
Savannah Renee Richart
Gwendolynn L. Robinson
Jonediel Robles Hernandez
Kristopher Rolf Rode
Ryen Christine Roush
Chloe Nevin Russell
Gaven Ruger Russell
Deven Wayne Shoemaker
Alivia Kay Snyder
Ryleigh Katherine Stewart
Justin Wyatt Swallow
Emily Nicole Swartzlander
Lillyann May Tilman
Brooklyn Marie Wade
Kylie Marie Wagner
Fallon Nichole Waughen
Gabrielle E. Whitenight
Trace William Witter
Mason R. Wesley Yeagle
Seth Abram Yoder
Honor roll
Lacey Ann Ashton-Mitch
Dylan Lee Baker
Brienna Kathryn Birdsall
Serena Felicity Fisher
Samara Nicole Hans
Daniel Wayne Heimbach
Damara Jordana Jones
Aliyah Marie Kessler
Ashton Brian Krall
Jakaila Leonce
Jocelyn Rae Mong
Bradley Dean Newcomer
Hezekiah James Peterman
Paul Robert Rohland
Dania Santana Reyes
Ryan Thomas Taylor
Brittany E. Verdinelli
Gabriel Lucas Yost
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