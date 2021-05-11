MILTON — Milton Middle School recently recognized its honor roll students following the third quarter.

Grade 6

Distinguished honor roll

Kaia Nicole Aiello

Tanner Wade Bardole

Chloe Alma Bastian

Alexa Marie Beers

Vivian Honorée Bell

Camryn Linn Biddinger

Madison Violet Coup

Landon Nelson Cromley

Mya Lynn Danowsky

Claire Elizabeth Dick

Cage Gemma Farr

Peyton Elizabeth Felix

Sara Ann Fenstermaker

Spencer Thomas Hutton

Avery Lyn Jones

Jonathan Eugene Kime

Caleb Madison Langdon

Christopher Hai Le

Marlee Ann Lenig

Kadence Elizabeth Mathias

Kaylee Marie Mull

Alyson Noel Nicholas

Jebediah Luke Schmoyer

Matthew Jon Sherwood

Sienna Hunter Short

Lainey Grace Snyder

Lainey Sharee Snyder

Davin Andrew Springer

Katelynn Mae Stock

Ella Grace Swanger

Camryn Michael Ward

Addison Taylor Wenzel

Jeffery Theodore Winders

Honor roll

Carter Bruce Bailey

Bo Brady Bordner

Yuliana Renee Bracero

Chase Douglas Braham

Erika Mia Cabrera

Mathew A Cervantes

Ash Robert John Clugston

Michael Hugh Dawson

Jaiden Louis Decosmo

Anthony DeShawn Dozier

Matthew Charles Emala

Tristen Michael Erb

Tyler James Erb

Brayden Ronald Fazler

Elizabeth Grace Ferero

Orrie Aloysius Godown

Cesar Julio Grullon

Skyler Blake Guffey

Olivia Lynn Hauck

Ryleigh Joy Heimbach

Jaycee Marie Hollenbach

Slade Robert Hulsizer

Hailey Lynn King

Samantha Marie Krall

Andreas Esteban Martinez

Serenity Lin Mitch

Khylei Mae Morrison

Tyler Shane Murray

Ryan C. Neuhard

Jayda Marie Ramos

Mason K. Reed

Tavin David Leroy Reitz

Canaan Robinson

Adrianna Louise Snavely

Magickal Niche Stoner

Tobin West Strous

William Joseph Travis

Briana Nicole Ulrich

Janessa Wagner

Gavin Charles-Ray Whitenight

Christerfer Monroe Wilson

Kaydence Olivia Wilson

Logan Richard Zarr

Grade 7

Distinguished honor roll

Lily Grace Acfalle

Rylie Jean Anspach

Atticus Wolf Bell

Delaney Jaymes Bottorf

Nickole Ann-Louise Brouse

Trinity Marie Cox

Katelyn Anne Davister

Trent DeLong

Alexander Familia

Jake Austin Harris

Gabrielah Heckman

Kane Barak Hock

Liliana Johnson

Emma Mae King

Regan Leigh Klinefelter

Carlie Elizabeth Konyar

Alexander Keith Krall

Emily Jean Livziey

Ty Robert Locke

Kiley Ann Long

Makayla Jaci Loreman

Olivia Lynn Maynard

Elleana Belle McConnell

Penelope Ann Newcomer

Aaron Thomas Parker

Aidan Johan Prieto

Samantha Katherine Roarty

Tatiana Ann Roberts

Malyki Marcus Rueda

Alyvia Sophie Russell

Lily Marie Scholl

Elizabeth Sage Schrock

Luke Edward Shawley

Clayton James Shiffer

Jasmine Starr Simon

Claire Virginia Souder

Chloe Ann Spielyk

Ethan Steiner

Tristan Steiner

Emmah Jane Strobel

James Solomon Thomas

Logan Alexander Vincent

Maleah Jay Vining

Isabella Ann Marie Walker

Emily June Waltman

Brady Christopher Wolfe

Piper Wygal

Makala Ann Yarnell

Veronica Ashley Young

Ethan Thomas Zechman

Trenton Edward Zechman

Addison Elizabeth Zettlemoyer

Honor roll

Yelena Enit Andujar

Sydney Kelly Lynne Bailey

Aubrey Joelellen Bennett

Emily May Bogle

Naiyanna Campos

Madelyn Rose Coup

Dylan Riley Cromwell

Cloey Lynne Davis

Molly Elizabeth Dyer

Noah Michael Eck

Montgomery Michael Fisher

Anferny Raul Florentino

Dustin Paul Foreman

Elias Ryan Franciscus

Ella Sophia Heeter

Bianca Faith Heimbach

Wyett James Heintzelman

Lucas Jeremiah Hollenbach

Zachary Michael Letteer

Dillon Patrick McClintock

Maleiah Mccollum

Zachary Issac Murray

Keishla Zoe Ojeda Mercado

Gregory Painter

Lillian Paige Snyder

Calyn Brea Stork

Za’Mira Nicole Stuckey

Andrea R. Tilman

James William Wagner

Elias Gabriel Walters

Louis Aleem Williams

Mayson David Yates

Grade 8

Distinguished honor roll

Lauryn Brady Aunkst

Jonathan Duane Austinson-Loss

Chadrick Branden Bastian

Emily May Beaver

Lourdes Angelica Bellido

Kiryn Denise Buck

Addison Kathryn Cohick

Janessa Mckenzie Day

Christopher James Doyle

Kaleb Ryan Eger

Tristan Lee Engle

Rex Octane Farr

Amelia Cassidy Gainer

Brayden Paul Gower

Shannon Marie Greusel

Erin Elizabeth Hess

Pierce Arthur Hoffer

Logan Riley Kopp

Joel Clayton Langdon

Johnathan Allen Lloyd

Morgan Shea McCaffery

Izayah C. Minium

Kelise Jaylynn Morales

Addyson Lynn Murray

Trent David Musser

Kiera Jade Nickles

Armando Olivares

Zayne Elizabeth Osterhoudt

Heyden Mykel Patterson

Landyn Russell Rider

Camron Nicole Roush

Avery Joy Sassaman

Emily Elizabeth Seward

Levi Joseph Shamblen

Kyleigh Raine Snyder

Jonah James Strobel

Cade Swartzentruber

Aaron George Treibley

Grace Elizabeth Young

Madison Grace Zeiber

Honor roll

Artur Alexandrovich Babakov

Miles Evan Brown

Carlie Ann Dauberman

Allasandra Maria Dicostanzo

Mahki Enoch Dougherty

Maximillian Patrick Ferry

Adara Nicole Fluke

Tate Evan Fritz

Emma R. George

Miah Maelyn Hadcock

Faron Ethan Hollenbach

Taryn Isabella Houtz

Rylee Marie Jarrett

Juliana Brielle Klusman

Chase Levi Knarr

Madison Laura Leininger

Trent Allen Livziey

Dominic Allan Lytle

Jayden Lindsey Mather

Hadlee Isabelle Meckley

Juriel Omar Medina

Chase Anthony Mitch

Chevy Lynn Moll

Abigail Michelle Moser

Meia Irasemia Navarro

Colby Noll

Brayan Miguel Ortez Acosta

Kacie Lynn Otiniano

Drake Logan Parker

Lennon James Paul

Mackenna Christine Roberts

Eli Steele Russell

Patience Marie Schmoyer

Caine Michael Snavely

Lane Joseph Strawser

Talen John Strous

Troy Nathaniel Tyson

Cale Nicholas Walter

Ryder Allen Willis

Brandon Michael Zarr

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