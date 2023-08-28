MILTON — The Milton Area School District recently released its fourth-quarter distinguished and honor rolls for the 2022-2023 school year.
Students named to the honor roll are as follows:
Grade 9
Distinguished
Rylie Jean Anspach
Sydney Bailey
Joshalyn Martina Bobb
Emily May Bogle
Delaney Jaymes Bottorf
Nickole Brouse
Trinity Marie Cox
Dylan Riley Cromwell
Katelyn Anne Davister
Trent DeLong
Molly Elizabeth Dyer
Kaitlyn Erb
Alexander Familia
Dustin Paul Foreman
Brenda Garcia Calixto
Jake Austin Harris
Ella Sophia Heeter
Mikalyn Olivia Heffner
Bianca Faith Heimbach
Wyett James Heintzelman
Camryn Mae Hoover
Liliana Johnson
Jayanah Peyton Jones
Emma Mae King
Regan Leigh Klinefelter
Carlie Elizabeth Konyar
Alexander Keith Krall
Kiley Ann Long
Makayla Jaci Loreman
Chase Allen Lytle
Nicholas Marks
Olivia Lynn Maynard
Zachary Issac Murray
Yadely Nimsay Nieves
Gregory Painter
Aaron Thomas Parker
Aidan Johan Prieto
Samantha K. Roarty
Malyki Marcus Rueda
Alyvia Sophie Russell
Elizabeth Sage Schrock
Luke Edward Shawley
Clayton James Shiffer
Ashlyn Michelle Shuffstall
Kiley M. Smith
Lillian Paige Snyder
Claire Virginia Souder
Emmah Jane Strobel
James Solomon Thomas
Andrea Tilman
Maleah Jay Vining
Isabella Walker
Emily June Waltman
Brady Christopher Wolfe
Piper Wygal
Makala Ann Yarnell
Ethan Thomas Zechman
Trenton Edward Zechman
Addison E. Zettlemoyer
Honor roll
Logan Robert Aigler
Ruvim A. Babakov
Atticus Wolf Bell
Chance Michael Benshoff
Adelyn Elise Bush
Madelyn Rose Coup
Cloey Lynne Davis
Cole Jacob Diamond
Ciearra Lee Dressler
Chelsea Renee Edmunds
Montgomery M. Fisher
Anferny Raul Florentino
Joel Thomas Harris
Kane Barak Hock
Lucas J. Hollenbach
Brody Charles Irwin
Emily Jean Livziey
Nathaniel Allen Lopez
Dillon Patrick McClintock
Elleana Belle McConnell
Kendal Grace Miller
Keishla Ojeda Mercado
Alexis Renee Reigel
Cole Rhodes
Keturah Savilla Rice
Tatiana Ann Roberts
Lexus Lynn Runyan
Lily Marie Scholl
Hunter David Starr
Ethan Steiner
Tristan Steiner
Calyn Brea Stork
Za’Mira Nicole Stuckey
Trinity Lynn Towner
Elias Gabriel Walters
Kaden Watkins
Wyatte Wolfgang
Mayson David Yates
Veronica Ashley Young
Grade 10
Distinguished
Brodie Dean Anderson
Jonathan Austinson-Loss
Artur A. Babakov
Chadrick Branden Bastian
Emily May Beaver
Lourdes Angelica Bellido
Miles Evan Brown
Kiryn Denise Buck
Addison Kathryn Cohick
Erica Kay Cook
Carlie Ann Dauberman
Mahki Enoch Dougherty
Christopher James Doyle
Carly Marie Dye
Kaleb Ryan Eger
Rex Octane Farr
Maximillian Patrick Ferry
Adara Nicole Fluke
Tate Evan Fritz
Amelia Cassidy Gainer
Emma R. George
Brayden Paul Gower
Shannon Marie Greusel
Chris Hernandez
Pierce Arthur Hoffer
Faron Ethan Hollenbach
Taryn Isabella Houtz
Logan Riley Kopp
Joel Clayton Langdon
Michael Lewis Long
Morgan Shea McCaffery
Izayah C, Minium
Kelise Jaylynn Morales
Addyson Lynn Murray
Trent David Musser
Kiera Jade Nickles
Sean Alexander Nolder
Zayne E. Osterhoudt
Drake Logan Parker
Heyden Mykel Patterson
Lennon James Paul
Lilly Anne Peterman
Landyn Russell Rider
Draven Raine Ritter
Samuel B. Rodriguez
Camron Nicole Roush
Eli Steele Russell
Avery Joy Sassaman
Emily Elizabeth Seward
Levi Joseph Shamblen
Mackenzie Marie Smith
Kyleigh Raine Snyder
Jonah James Strobel
Nevaeh Strothers
Talen John Strous
Cade Swartzentruber
Faith Marie Teneyck
Troy Nathaniel Tyson
Yanelys Isbel Vargas
Cale Nicholas Walter
Grace Elizabeth Young
Madison Grace Zeiber
Honor roll
Lauryn Brady Aunkst
Lilly Kathryn Batman
Madison Elizabeth Beachel
Christine Marie Boob
Autumn Haley Bowen
Allasandra M. Dicostanzo
Carmine Dicostanzo
Lucas Allen Ditty
Tristan Lee Engle
Ashleigh Elizabeth Friend
Alivia Ann Guthrie
Miah Maelyn Hadcock
Erin Elizabeth Hess
Juliana Klusman
Chase Levi Knarr
Carlee James Kneasel
Johnathan Allen Lloyd
Dominic Allan Lytle
Abigail Michelle Moser
Kacie Lynn Otiniano
Elijah Christopher Platt
Yamileshka Rivera Pagan
Caine Michael Snavely
Trinity Thomas
Aaron George Treibley
Jazmine V. Quinones
Brandon Michael Zarr
Grade 11
Distinguished
Adrianna Lynn Allabach
Skye Elizabeth Anthony
Emmitt Chandler Badman
Hilhary Nashell Baez
Dominic Matthew Ballo
Talya Nacole Bardole
Cale Bastian
Violet Morning Bell
Michael Lee Bickhart
Ryan Vincent Bickhart
Hailey Jo Botts
Veronica Cabrera
Aubree Elizabeth Carl
Candice A, Carter
Alayna K, Chappell
Vanelys Cintron-Reyes
Emma Jean Clouser
Laney Ann Cordetsky
Lydia Elizabeth Crawford
Mercedez Dana Farr
Connor Crane Fawcett
Nathan Douglas Finck
Braydon Fred Gaugler
Xavier Billotte Godown
Luke Stewart Goodwin
Paige Amanda Guffey
Zachary Wade Guffey
Jordan Hackenberg
Ethan Michael Hamilton
Skyler Harrington
Braxton Hartman
Sade Hauck
Alexander T. Hoffman
Gaige Lee Holzapfel
Abigail Payge Hopple
Braden Kessler
Abigail Grace Kitchen
Zoe Michelle Letteer
JLeea Pauline Linn
Trey Earl Locke
Mackenzie Nicole Lopez
Shalynn Mashell Mathias
Connor A. McCaffery
Isaac Ryan Moser
Daileinis Nieves-Rodriguez
Savannah June Nixon
Maria Grace Painter
Cole James Parker
Alysia Nicole Prieto
Peyton Alexander Rearick
Ely Daniel Reitz
Ethan Thomas Rhodes
Abigail Grace Saber
Kaylie Jane Savidge
Mia Marie Sera
Madison Grace Snyder
Tyler Jeffrey Stokes
Zander Tallent
Camden Michael Weaver
Gabriel Hupp Wheeland
Leah Makenna Willow
Autumn Renee Wolfgang
Janai Kiona Womack
Marissa J. Yeager
Evan Wayne Yoder
Hunter Daniel Zettlemoyer
Robert C. Zimmerman
Honor roll
Aliana Ayala
Christian T. Bergerstock
Skylie Amara Bobb
Carley Jean Braham
Wyatt Eugene Ficks
Mckayla Lynn Fidler
Wyatt Allen Francis
Miranda Garcia-Calixto
Quentin Edward Giering
Brianna Marie Gordner
Noah R. Haines
Kearah Hope Heimbach
Peyton E. Heimbach
Nijel L. Hunter
Kasandra Mae Johnson
Quinnten Maclain Keister
Kaedyn Daniel Lose
Rafael Carlos Martinez II
Thomas Henry McCaffrey
Andrew M. Mitch
Eben Moore
Caden Anthony Mull
Christopher Alan Mull
Ella Kay Noah
Lucas William Radke
Zen Patrick Regus
Amilio Jonathan Rivera
Mason Thomas Rowe
Logan C. Shrawder
Brady Anderson Stock
Cora Sursely
Drake Logan Treibley
Gary Lee Verdinelli
Blane Matthew Weaver
Grade 12
Distinguished
Gehrig Matthew Baker
Brianna Kay Beck
Amber Marie Birdsong
Alison Renee Bridges
Isaiah Rhyan Day
Luke Anthony DeLong
Sara Marie Dewyer
Autumn Leigh Drumm
Emma Margaret East
Alixbel Familia
Kendall Jo Fedder
Ethan Myles Fisher
Nicholas Matthew Fleck
Alaura Adelyn Foust
Rachel Sharon Gensel
Jonathan Hackenberg
Jayce Alan Heckman
Ty Edgar Heimbach
Chloe Anne Heintzelman
Talen Scott Hoffer
Emma E. Hollenbach
Jaznik Tacoma Hoover
Alex Steven Jenkins
Andrew Wesley Jenkins
Aidan Drew Keiser
Aliyah Marie Kessler
Alnaim Hakeem Kizis
Ashton Brian Krall
Ephraim Estie Langdon
Jared Ray Lehman
Adriena Nicole Leon
Lydia Grace Meckley
Hunter Melhorn
Ethan Wayne Minium
Xzavier Minium
Austin Mitch
Carly Ellen Neidig
Emily Mae Nicholas
Madelyn Nicole Nicholas
Victoria Catherine Olsen
Aniyah Jean Penny
Hezekiah James Peterman
Zachary R. Peterman
Dylan Joshua Reiff
Morgan Elizabeth Reiner
Jacquelyn Rose Reynolds
Kristopher Rolf Rode
Paul Robert Rohland
Ryen Christine Roush
Chloe Nevin Russell
Gaven Ruger Russell
Deven Wayne Shoemaker
Justin Wyatt Swallow
Emily N. Swartzlander
Lillyann May Tilman
Brooklyn Marie Wade
Kylie Marie Wagner
Fallon Nichole Waughen
Mason Yeagle
Seth Abram Yoder
Honor roll
Patience Renee Benshoff
Jace Ryan Brandt
Parris Kayleigh Derr
Anastasiya Rae Doyle
Mckenzie Renee Dreisbach
Brian Michael Friend
Hunter R. Gearhart
Blaik Robert Hadcock
Samara Nicole Hans
Ethan Tyler Ikbarieh
Nathaniel Orion Johnson
Damara Jordana Jones
Jillian Lena Latchford
Jakaila Leonce
Marlayna Marie Long
Nathan Joseph Musser
Elizabeth Elaine O’Brien
Grace Olivia Richart
Savannah Renee Richart
Arella Teresa Sandrick
Wyatt Joseph Shade
Alivia Kay Snyder
Ashley Joy Swartzlander
Autumn M. Swartzlander
Gabrielle E. Whitenight
Trace William Witter
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