MILTON — The Milton Area High School has announced its honor roll and distinguished honor roll for the third marking period.
The following students were named to the rolls:
Grade 9
Distinguished honor roll
Lauryn Brady Aunkst
Jonathan Austinson-Loss
Artur Alexandrovich Babakov
Chadrick Branden Bastian
Emily May Beaver
Lourdes Angelica Bellido
Miles Evan Brown
Addison Kathryn Cohick
Mahki Enoch Dougherty
Christopher James Doyle
Kaleb Ryan Eger
Rex Octane Farr
Maximillian Patrick Ferry
Tate Evan Fritz
Amelia Cassidy Gainer
Emma R. George
Brayden Paul Gower
Shannon Marie Greusel
Erin Elizabeth Hess
Pierce Arthur Hoffer
Taryn Isabella Houtz
Chase Levi Knarr
Amaya Elizabeth Knelly
Joel Clayton Langdon
Morgan Shea McCaffery
Hadlee Isabelle Meckley
Izayah C. Minium
Kelise Jaylynn Morales
Abigail Michelle Moser
Addyson Lynn Murray
Kiera Jade Nickles
Armando Olivares
Heyden Mykel Patterson
Lennon James Paul
Lilly Anne Peterman
Landyn Russell Rider
Owen Michael Riegel
Camron Nicole Roush
Eli Steele Russell
Avery Joy Sassaman
Patience Marie Schmoyer
Mackenzie Nicole Schutt
Emily Elizabeth Seward
Levi Joseph Shamblen
Caine Michael Snavely
Kyleigh Raine Snyder
Jonah James Strobel
Nevaeh Strothers
Cade Swartzentruber
Troy Nathaniel Tyson
Yanelys Isbel Vargas
Grace Elizabeth Young
Madison Grace Zeiber
Honor roll
Elvin Gustavo Avalo Diaz
Christine Marie Boob
Gavin Thomas Bower
Carlie Ann Dauberman
Tristan Lee Engle
Adara Nicole Fluke
Kaden Jacob Haines
Chris Hernandez
Johnathan Allen Lloyd
Michael Lewis Long
Dominic Allan Lytle
Jayden Lindsey Mather
Trent David Musser
Colby Noll
Zayne E. Osterhoudt
Preston Clark Reedy
Mackenna C. Roberts
Mackenzie Marie Smith
Talen John Strous
Faith Marie Teneyck
Aaron George Treibley
Jazmine Valladares Quinones
Jamie Matthew Vincent
Kyla Tenille Wallich
Cale Nicholas Walter
Grade 10
Distinguished honor roll
Skye Elizabeth Anthony
Aliana Ayala
Emmitt Chandler Badman
Dominic Matthew Ballo
Talya Nacole Bardole
Cale W.E. Bastian
Violet Morning Bell
Michael Lee Bickhart
Ryan Vincent Bickhart
Skylie Amara Bobb
Hailey Jo Botts
Veronica Cabrera
Aubree Elizabeth Carl
Alayna K Chappell
Vanelys M. Cintron-Reyes
Lydia Elizabeth Crawford
Mercedez Dana Farr
Connor Crane Fawcett
Wyatt Eugene Ficks
Nathan Douglas Finck
Braydon Fred Gaugler
Xavier Billotte Godown
Luke Stewart Goodwin
Paige Amanda Guffey
Zachary Wade Guffey
Jordan Hackenberg
Noah R. Haines
Nathan Lee-Ryan Hall
Ethan Michael Hamilton
Skyler Harrington
Braxton Zane Hartman
Sade Hauck
Alexander T. Hoffman
Abigail Payge Hopple
Ayden Gregory Johnson
Braden Alexander-Lee Kessler
Abigail Grace Kitchen
Barry Eugene Knarr
Adriena Nicole Leon
Zoe Michelle Letteer
Jleea Pauline Linn
Trey Earl Locke
Mackenzie Nicole Lopez
Shalynn Mashell Mathias
Thomas Henry McCaffrey
Eben Ryley-Ivin Moore
Daileinis Nieves-Rodriguez
Savannah June Nixon
Cole James Parker
Alysia Nicole Prieto
Peyton Alexander Rearick
Zen Patrick Regus
Ely Daniel Reitz
Abigail Grace Saber
Mia Marie Sera
Logan C. Shrawder
Madison Grace Snyder
Tyler Jeffery Stokes
Justin Wyatt Swallow
Zander Mark-Anthony Tallent
Camden Michael Weaver
Gabriel Hupp Wheeland
Leah Makenna Willow
Alivia Renee Winder
Autumn Renee Wolfgang
Janai Kiona Womack
Evan Wayne Yoder
Hunter Daniel Zettlemoyer
Robert C. Zimmerman
Honor Roll
Adrianna Lynn Allabach
Brandon James Arndt
Hilhary Nashell Baez
Alexis Nicole Beachel
Carley Jean Braham
Laney Ann Cordetsky
Alexander Michael Dehart
Darian Jordana Gonzales
Brianna Marie Gordner
Nathaniel F. Hagenbuch
Sage Hauck
Keith Alan Houtz
Nijel L Hunter
Quinnten Maclain Keister
Kaedyn Daniel Lose
Rafael Carlos Martinez II
Caden Anthony Mull
Christopher Alan Mull
Jordan Scott Mummey
Drake Michael Musser
Maria Grace Painter
Ethan Thomas Rhodes
Alexander Stewart Rimel
Ethan Thomas Rodgers
Connor Fredrick Snyder
Cora Lula-Faye Sursely
Drake Logan Treibley
Mackenzie Sue Troutman
Gary Lee Verdinelli
Blane Matthew Weaver
Jayden R. Wood
Kurstin Nychole Young
Grade 11
Distinguished honor roll
Addison Ayala
Gehrig Matthew Baker
Amber Marie Birdsong
Jace Ryan Brandt
Alison Renee Bridges
Isaiah Rhyan Day
Luke Anthony DeLong
Sara Marie Dewyer
Emma Margaret East
Alixbel Familia
Nicholas Matthew Fleck
Alaura Adelyn Foust
Rachel Sharon Gensel
Gracie Paytin Guisewite
Jonathan Hackenberg
Jayce Alan Heckman
Chloe Anne Heintzelman
Emma E. Hollenbach
Jaznik Tacoma Hoover
Alex Steven Jenkins
Andrew Wesley Jenkins
Damara Jordana Jones
Aidan Drew Keiser
Tristin Lynn Kitchens
Alnaim Hakeem Kizis
Giovonni Isiah Kizis
Ashton Brian Krall
Ephraim Estie Langdon
Rachel Makenna Marshall
Lydia Grace Meckley
Xzavier Minium
Austin Mitch
Carly Ellen Neidig
Bradley Dean Newcomer
Emily Mae Nicholas
Madelyn Nicole Nicholas
Zachary R. Peterman
Dylan Joshua Reiff
Morgan Elizabeth Reiner
Jacquelyn Rose Reynolds
Savannah Renee Richart
Jonediel Robles Hernandez
Kristopher Rolf Rode
Ryen Christine Roush
Chloe Nevin Russell
Gaven Ruger Russell
Alexis Jo Sanders
Arella Teresa Sandrick
Deven Wayne Shoemaker
Justianna K. Swank-Leach
Emily Nicole Swartzlander
Ryan Thomas Taylor
Brooklyn Marie Wade
Kylie Marie Wagner
Fallon Nichole Waughen
Gabrielle E. Whitenight
Seth Abram Yoder
Honor Roll
Lacey Ann Ashton-Mitch
Glen Roger Bell
Keri Ann Boyer
Gavin Bailey Brintzenhofe
Landen Scott Dreese
Kendall Jo Fedder
Mekhi Steven Fetzer
Ethan Myles Fisher
Brian Michael Friend
Daniel Wayne Heimbach
Ty Edgar Heimbach
Talen Scott Hoffer
Cailyn Ann Hollenbach
Jared Ray Lehman
Marlayna Marie Long
Billy Ray Lutcher
Ethan Wayne Minium
Jostein Joel Minyety Ortiz
Hezekiah James Peterman
Gwendolynn L. Robinson
Camden James Rodgers
Dania Santana Reyes
Alivia Kay Snyder
Ryleigh Katherine Stewart
Ashley Joy Swartzlander
Juaniece Thompson- Dewalt
Lillyann May Tilman
Trace William Witter
Grade 12
Distinguished honor roll
Jordyn Kennedy Aunkst
Alexis Renae Beaver
Brody Ryan Bender
Janae Yoder Bergey
Seth Aiden Bigger
Laurel Ann Bower
Koltyn Rily Brintzenhofe
Nevin Thomas Carrier
Jacob Zane Caudle
Dante Nakeem Cook
Jaydon Michael Cottage
Maria Miagro Cuadrado
Elise Degols
Nathan Robert Derr
Anastacia Jean Ditty
Morgan M. Dreisbach
Luke Timothy Embeck
Isaiah William Evens
Micah William Fritz
Austin Adam Gainer
Riley Karlea Godown
Cole James Goodwin
Dillan Jules Guinn-Bailey
Samara Nicole Hans
Aiden James Hartman
Kelly Jane Hause
Quadir Williams Herbert
Luis Yahir Hernandez
Miranda Louise Hess
Jacklyn Raye Hopple
Jillian Anne Hopple
Lucas Michael Hower
Kayli Mae Johnson
Jaylen Alexander Jovel
Jordan Lee King
Leslie Lauren Krebs
Carter John Lilley
Tridaija Lisimba-Alvarez
Bianca Lee Long
Timothy Paul Marvin
Mackenzi Rae McBride
Hunter Melhorn
Dale-Curtis L. Mitchell
Riley Elizabeth Murray
Aaliyah Renee Myers
Nathan Lee Rauch
Charles Randall Rea
Hunter Adams Rider
Athalia Jael Rivera
Austin Jay Robins
Andrew S. Rohrer
Luke William Roup
Kyla Paige Rovenolt
Brodey Caden Scoggins
Ashley Marlena Shamblen
Conner Matthew Smith
Abigail Elizabeth Snyder
Kiersten Atalie Stork
Trent Robert Strous
Ella C. Swartzentruber
Leah Marie Walter
Katlyn Marie Weaver
Olivia Weaver
Anthony Paul West
Larissa Carmen Willis
Nina Shay Yakicic
Honor Roll
Braxton J. Blyler
Adam Cory Erb
Nathan Owen Faubion
Jace Camron Hamm
Marissa Nicole Leitzel
Breanna Leigh Martz
Nolan Michael Miller
Dakota Floyd Murray
Wyatt David Parker
Jose Javier Rivera Agosto
Alexis Nichole Shade
Farrell Yankey Sipe
Christopher M. Snyder
Cody Nathaniel Templin
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.