MILTON — The Milton Area High School has announced its honor roll and distinguished honor roll for the third marking period.

The following students were named to the rolls:

Grade 9

Distinguished honor roll

Lauryn Brady Aunkst

Jonathan Austinson-Loss

Artur Alexandrovich Babakov

Chadrick Branden Bastian

Emily May Beaver

Lourdes Angelica Bellido

Miles Evan Brown

Addison Kathryn Cohick

Mahki Enoch Dougherty

Christopher James Doyle

Kaleb Ryan Eger

Rex Octane Farr

Maximillian Patrick Ferry

Tate Evan Fritz

Amelia Cassidy Gainer

Emma R. George

Brayden Paul Gower

Shannon Marie Greusel

Erin Elizabeth Hess

Pierce Arthur Hoffer

Taryn Isabella Houtz

Chase Levi Knarr

Amaya Elizabeth Knelly

Joel Clayton Langdon

Morgan Shea McCaffery

Hadlee Isabelle Meckley

Izayah C. Minium

Kelise Jaylynn Morales

Abigail Michelle Moser

Addyson Lynn Murray

Kiera Jade Nickles

Armando Olivares

Heyden Mykel Patterson

Lennon James Paul

Lilly Anne Peterman

Landyn Russell Rider

Owen Michael Riegel

Camron Nicole Roush

Eli Steele Russell

Avery Joy Sassaman

Patience Marie Schmoyer

Mackenzie Nicole Schutt

Emily Elizabeth Seward

Levi Joseph Shamblen

Caine Michael Snavely

Kyleigh Raine Snyder

Jonah James Strobel

Nevaeh Strothers

Cade Swartzentruber

Troy Nathaniel Tyson

Yanelys Isbel Vargas

Grace Elizabeth Young

Madison Grace Zeiber

Honor roll

Elvin Gustavo Avalo Diaz

Christine Marie Boob

Gavin Thomas Bower

Carlie Ann Dauberman

Tristan Lee Engle

Adara Nicole Fluke

Kaden Jacob Haines

Chris Hernandez

Johnathan Allen Lloyd

Michael Lewis Long

Dominic Allan Lytle

Jayden Lindsey Mather

Trent David Musser

Colby Noll

Zayne E. Osterhoudt

Preston Clark Reedy

Mackenna C. Roberts

Mackenzie Marie Smith

Talen John Strous

Faith Marie Teneyck

Aaron George Treibley

Jazmine Valladares Quinones

Jamie Matthew Vincent

Kyla Tenille Wallich

Cale Nicholas Walter

Grade 10

Distinguished honor roll

Skye Elizabeth Anthony

Aliana Ayala

Emmitt Chandler Badman

Dominic Matthew Ballo

Talya Nacole Bardole

Cale W.E. Bastian

Violet Morning Bell

Michael Lee Bickhart

Ryan Vincent Bickhart

Skylie Amara Bobb

Hailey Jo Botts

Veronica Cabrera

Aubree Elizabeth Carl

Alayna K Chappell

Vanelys M. Cintron-Reyes

Lydia Elizabeth Crawford

Mercedez Dana Farr

Connor Crane Fawcett

Wyatt Eugene Ficks

Nathan Douglas Finck

Braydon Fred Gaugler

Xavier Billotte Godown

Luke Stewart Goodwin

Paige Amanda Guffey

Zachary Wade Guffey

Jordan Hackenberg

Noah R. Haines

Nathan Lee-Ryan Hall

Ethan Michael Hamilton

Skyler Harrington

Braxton Zane Hartman

Sade Hauck

Alexander T. Hoffman

Abigail Payge Hopple

Ayden Gregory Johnson

Braden Alexander-Lee Kessler

Abigail Grace Kitchen

Barry Eugene Knarr

Adriena Nicole Leon

Zoe Michelle Letteer

Jleea Pauline Linn

Trey Earl Locke

Mackenzie Nicole Lopez

Shalynn Mashell Mathias

Thomas Henry McCaffrey

Eben Ryley-Ivin Moore

Daileinis Nieves-Rodriguez

Savannah June Nixon

Cole James Parker

Alysia Nicole Prieto

Peyton Alexander Rearick

Zen Patrick Regus

Ely Daniel Reitz

Abigail Grace Saber

Mia Marie Sera

Logan C. Shrawder

Madison Grace Snyder

Tyler Jeffery Stokes

Justin Wyatt Swallow

Zander Mark-Anthony Tallent

Camden Michael Weaver

Gabriel Hupp Wheeland

Leah Makenna Willow

Alivia Renee Winder

Autumn Renee Wolfgang

Janai Kiona Womack

Evan Wayne Yoder

Hunter Daniel Zettlemoyer

Robert C. Zimmerman

Honor Roll

Adrianna Lynn Allabach

Brandon James Arndt

Hilhary Nashell Baez

Alexis Nicole Beachel

Carley Jean Braham

Laney Ann Cordetsky

Alexander Michael Dehart

Darian Jordana Gonzales

Brianna Marie Gordner

Nathaniel F. Hagenbuch

Sage Hauck

Keith Alan Houtz

Nijel L Hunter

Quinnten Maclain Keister

Kaedyn Daniel Lose

Rafael Carlos Martinez II

Caden Anthony Mull

Christopher Alan Mull

Jordan Scott Mummey

Drake Michael Musser

Maria Grace Painter

Ethan Thomas Rhodes

Alexander Stewart Rimel

Ethan Thomas Rodgers

Connor Fredrick Snyder

Cora Lula-Faye Sursely

Drake Logan Treibley

Mackenzie Sue Troutman

Gary Lee Verdinelli

Blane Matthew Weaver

Jayden R. Wood

Kurstin Nychole Young

Grade 11

Distinguished honor roll

Addison Ayala

Gehrig Matthew Baker

Amber Marie Birdsong

Jace Ryan Brandt

Alison Renee Bridges

Isaiah Rhyan Day

Luke Anthony DeLong

Sara Marie Dewyer

Emma Margaret East

Alixbel Familia

Nicholas Matthew Fleck

Alaura Adelyn Foust

Rachel Sharon Gensel

Gracie Paytin Guisewite

Jonathan Hackenberg

Jayce Alan Heckman

Chloe Anne Heintzelman

Emma E. Hollenbach

Jaznik Tacoma Hoover

Alex Steven Jenkins

Andrew Wesley Jenkins

Damara Jordana Jones

Aidan Drew Keiser

Tristin Lynn Kitchens

Alnaim Hakeem Kizis

Giovonni Isiah Kizis

Ashton Brian Krall

Ephraim Estie Langdon

Rachel Makenna Marshall

Lydia Grace Meckley

Xzavier Minium

Austin Mitch

Carly Ellen Neidig

Bradley Dean Newcomer

Emily Mae Nicholas

Madelyn Nicole Nicholas

Zachary R. Peterman

Dylan Joshua Reiff

Morgan Elizabeth Reiner

Jacquelyn Rose Reynolds

Savannah Renee Richart

Jonediel Robles Hernandez

Kristopher Rolf Rode

Ryen Christine Roush

Chloe Nevin Russell

Gaven Ruger Russell

Alexis Jo Sanders

Arella Teresa Sandrick

Deven Wayne Shoemaker

Justianna K. Swank-Leach

Emily Nicole Swartzlander

Ryan Thomas Taylor

Brooklyn Marie Wade

Kylie Marie Wagner

Fallon Nichole Waughen

Gabrielle E. Whitenight

Seth Abram Yoder

Honor Roll

Lacey Ann Ashton-Mitch

Glen Roger Bell

Keri Ann Boyer

Gavin Bailey Brintzenhofe

Landen Scott Dreese

Kendall Jo Fedder

Mekhi Steven Fetzer

Ethan Myles Fisher

Brian Michael Friend

Daniel Wayne Heimbach

Ty Edgar Heimbach

Talen Scott Hoffer

Cailyn Ann Hollenbach

Jared Ray Lehman

Marlayna Marie Long

Billy Ray Lutcher

Ethan Wayne Minium

Jostein Joel Minyety Ortiz

Hezekiah James Peterman

Gwendolynn L. Robinson

Camden James Rodgers

Dania Santana Reyes

Alivia Kay Snyder

Ryleigh Katherine Stewart

Ashley Joy Swartzlander

Juaniece Thompson- Dewalt

Lillyann May Tilman

Trace William Witter

Grade 12

Distinguished honor roll

Jordyn Kennedy Aunkst

Alexis Renae Beaver

Brody Ryan Bender

Janae Yoder Bergey

Seth Aiden Bigger

Laurel Ann Bower

Koltyn Rily Brintzenhofe

Nevin Thomas Carrier

Jacob Zane Caudle

Dante Nakeem Cook

Jaydon Michael Cottage

Maria Miagro Cuadrado

Elise Degols

Nathan Robert Derr

Anastacia Jean Ditty

Morgan M. Dreisbach

Luke Timothy Embeck

Isaiah William Evens

Micah William Fritz

Austin Adam Gainer

Riley Karlea Godown

Cole James Goodwin

Dillan Jules Guinn-Bailey

Samara Nicole Hans

Aiden James Hartman

Kelly Jane Hause

Quadir Williams Herbert

Luis Yahir Hernandez

Miranda Louise Hess

Jacklyn Raye Hopple

Jillian Anne Hopple

Lucas Michael Hower

Kayli Mae Johnson

Jaylen Alexander Jovel

Jordan Lee King

Leslie Lauren Krebs

Carter John Lilley

Tridaija Lisimba-Alvarez

Bianca Lee Long

Timothy Paul Marvin

Mackenzi Rae McBride

Hunter Melhorn

Dale-Curtis L. Mitchell

Riley Elizabeth Murray

Aaliyah Renee Myers

Nathan Lee Rauch

Charles Randall Rea

Hunter Adams Rider

Athalia Jael Rivera

Austin Jay Robins

Andrew S. Rohrer

Luke William Roup

Kyla Paige Rovenolt

Brodey Caden Scoggins

Ashley Marlena Shamblen

Conner Matthew Smith

Abigail Elizabeth Snyder

Kiersten Atalie Stork

Trent Robert Strous

Ella C. Swartzentruber

Leah Marie Walter

Katlyn Marie Weaver

Olivia Weaver

Anthony Paul West

Larissa Carmen Willis

Nina Shay Yakicic

Honor Roll

Braxton J. Blyler

Adam Cory Erb

Nathan Owen Faubion

Jace Camron Hamm

Marissa Nicole Leitzel

Breanna Leigh Martz

Nolan Michael Miller

Dakota Floyd Murray

Wyatt David Parker

Jose Javier Rivera Agosto

Alexis Nichole Shade

Farrell Yankey Sipe

Christopher M. Snyder

Cody Nathaniel Templin

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