MILTON — Milton Area High School recently released its list of honor roll students following the first marking period.

Distinguished honor roll students attained a 93% or higher with no grade lower than 70. Honor roll students attained an 85% or higher average with no grade lower than 70.

Distinguished honor roll

Grade 9

Kenneth Rivera Acfalle

Adrianna Lynn Allabach

Aliana Ayala

Emmitt Chandler Badman

Hilhary Nashell Baez

Dominic Matthew Ballo

Talya Nacole Bardole

Brianna Kay Beck

Michael Lee Bickhart

Ryan Vincent Bickhart

Hailey Jo Botts

Veronica Cabrera

Alayna K. Chappell

Laney Ann Cordetsky

Lydia Elizabeth Crawford

Mercedez Dana Farr

Wyatt Eugene Ficks

Nathan Douglas Finck

Braydon Fred Gaugler

Luke Stewart Goodwin

Brianna Marie Gordner

Lane Theron Goss

Jordan Hackenberg

Nathan Lee-Ryan Hall

Pierce Arthur Hoffer

Alexander Thomas Hoffman

Gaige Lee Holzapfel

Abigail Grace Kitchen

Joel Clayton Langdon

Adriena Nicole Leon

Zoe Michelle Letteer

Jleea Pauline Linn

Trey Earl Locke

Shalynn Mashell Mathias

Elsa Marie Mincemoyer

Brayden Alexander Munn

Savannah June Nixon

Alysia Nicole Prieto

Peyton Alexander Rearick

Abigail Grace Saber

Kaylie Jane Savidge

Madison Grace Snyder

Justin Wyatt Swallow

Camden Michael Weaver

Gabriel Hupp Wheeland

Leah Makenna Willow

Janai Kiona Womack

Evan Wayne Yoder

Hunter Daniel Zettlemoyer

Robert Charles Zimmerman

Grade 10

Addison Ayala

Gehrig Matthew Baker

Brienna Kathryn Birdsall

Amber Marie Birdsong

Jace Ryan Brandt

Alison Renee Bridges

Isaiah Rhyan Day

Luke Anthony DeLong

Sara Marie Dewyer

Emma Margaret East

Alixbel Familia

Nicholas Matthew Fleck

Alaura Adelyn Foust

Rachel Sharon Gensel

Jonathan Hackenberg

Jayce Alan Heckman

Emma Elizabeth Hollenbach

Jaznik Tacoma Hoover

Alex Steven Jenkins

Damara Jordana Jones

Aidan Drew Keiser

Alnaim Hakeem Kizis

Giovonni Isiah Kizis

Ashton Brian Krall

Ephraim Estie Langdon

Jillian Lena Latchford

Lydia Grace Meckley

Xzavier Minium

Austin Mitch

Jessica Hope Morgan

Carly Ellen Neidig

Bradley Dean Newcomer

Emily Mae Nicholas

Madelyn Nicole Nicholas

Elizabeth Elaine O’Brien

Dylan Joshua Reiff

Morgan Elizabeth Reiner

Jacquelyn Rose Reynolds

Grace Olivia Richart

Paul Robert Rohland

Ryen Christine Roush

Chloe Nevin Russell

Alexis Jo Sanders

Arella Teresa Sandrick

Ryleigh Katherine Stewart

Brooklyn Marie Wade

Kylie Marie Wagner

Trace William Witter

Christopher James Felty Wright

Seth Abram Yoder

Grade 11

Alexis Renae Beaver

Brody Ryan Bender

Janae Yoder Bergey

Alexis Mae Berkheimer

Ryan Alan Berkheimer

Seth Aiden Bigger

Chase Etienne Bilodeau

Laurel Ann Bower

Jacob Zane Caudle

Jaydon Michael Cottage

Lacee Megan Day

Dylan Christopher Douglas

Morgan Makenzie Dreisbach

Mason Lee Erb

Isaiah Daniel Franciscus

Micah William Fritz

Austin Adam Gainer

Riley Karlea Godown

Cole James Goodwin

Dillan Jules Guinn-Bailey

Aiden James Hartman

Kelly Jane Hause

Quadir Ramon Williams Herbert

Luis Yahir Hernandez

Miranda Louise Hess

Jacklyn Raye Hopple

Jillian Anne Hopple

Lucas Michael Hower

Kayli Mae Johnson

Ian Albert Keefer

Jordan Lee King

Leslie Lauren Krebs

Carter John Lilley

Camden Alonah Lloyd

Bianca Lee Long

Breanna Leigh Martz

Timothy Paul Marvin

Mackenzi Rae McBride

Dale-Curtis LaRue Mitchell

Riley Elizabeth Murray

Aaliyah Renee Myers

Nathan Lee Rauch

Charles Randall Rea

Olivia Morgan Rohland

Andrew S. Rohrer

Luke William Roup

Brodey Caden Scoggins

Ashley Marlena Shamblen

Conner Matthew Smith

Abigail Elizabeth Snyder

Kiersten Atalie Stork

Trent Robert Strous

Ella C Swartzentruber

Leah Marie Walter

Katlyn Marie Weaver

Olivia Weaver

Nina Shay Yakicic

Grade 12

Sarah Katheryn Aikey

Joshua Thomas Allison

Nathan Gregory Barnett

Kaylee A. Beardsley

Trinity Raine Brown

Madalyn Elizabeth Chappell

Mackenzie Elizabeth Counsil

Kyler Robert Crawford

Cameron Taylor Crites

Joshua David Daub

Micah Fredrick Davister

Mackenzie Joyce-Marie Derr

Pierce Gregory Edinger

Jenna Marie Fawcett

Tyler Michael Flederbach

Tyler Lee Force

Rebecca Elizabeth Gehrer

Hailey Nadine Hardy

Brady Rylan Hoey

Jaida Marie Hoffer

Chase Thomas Hoffman

Caitlyn Johnson

Cara Marie Kennedy

Riley June Lewis

Tyler Andrew Lobos

Ryleigh Paige Mabus

Kaitlin Nikole Mathias

Hunter Melhorn

Alexis Maria Neagu

Madison Eva Lee Paige

Luke Donald Reitz

Hunter Adams Rider

Athalia Jael Rivera

Simon Peter Rocktashel

Ethan Carter Rowe

Ethan Scott Russell

Garrett Matthew Russell

Bryanna Lee Sampson

Nathan John Scholl

Camden Tyler Scoggins

Larissa Nicole Shearer

Beau Wesley Shelley

Morgan Elizabeth Solomon

Hannah L. Tilman

Juan Carlos Torres Rivera

Cierra Marie Vadasz

Ian Matthew Walter

Laura Elizabeth Wassmer

Contessa Watchey-Francke

Kathryn Anne Weaver

Regina Grace Wendt

Blair Walker Wilt

Kyle Wise

Spencer A. Yeager

Sara Rachel Yocca

Honor roll

Grade 9

Skye Elizabeth Anthony

Violet Morning Bell

Skylie Amara Bobb

Aubree Elizabeth Carl

James Theodore Crawford

Alexander Michael Dehart

Connor Crane Fawcett

Mckayla Lynn Fidler

Xavier Billotte Godown

Tori Diane Gordner

Paige Amanda Guffey

Zachary Wade Guffey

Skyler Patrick-Lee Harrington

Braxton Zane Hartman

Peyton Elizabeth Heimbach

Abigail Payge Hopple

Keith Alan Houtz

Graham Cayden Johnson

Quinnten Maclain Keister

Braden Alexander-Lee Kessler

Barry Eugene Knarr

Connor Alexander McCaffery

Thomas Henry McCaffrey

Maria Grace Painter

Cole James Parker

Ely Daniel Reitz

Ethan Thomas Rhodes

Jonathan Sosa Cabrera

Zander Mark-anthony Tallent

Lili Ann-Marie Taylor

Mackenzie Sue Troutman

Gary Lee Verdinelli

Blane Matthew Weaver

Autumn Renee Wolfgang

Jayden R. Wood

Marissa J. Yeager

Emily Lynn Zarr

Grade 10

Lacey Ann Ashton-Mitch

Glen Roger Bell

Skyler Joseph Dauberman

Landen Scott Dreese

Ethan Myles Fisher

Serena Felicity Fisher

Kael Michael

Thomas Graham

Hailey Jane Guthrie

Blaik Robert Hadcock

Daniel Wayne Heimbach

Chloe Anne Heintzelman

Talen Scott Hoffer

Cailyn Ann Hollenbach

Hayden Shaun Hollenbach

Andrew Wesley Jenkins

Tristin Lynn Kitchens

Jared Ray Lehman

Marlayna Marie Long

Billy Ray Lutcher

Ethan Wayne Minium

Alex James Parker

Savannah Renee Richart

Kristopher Rolf Rode

Gaven Ruger Russell

Joshua Alan Shemory

Deven Wayne Shoemaker

Maura Ashley Short

Alivia Kay Snyder

Ashley Joy Swartzlander

Autumn Marie Swartzlander

Ryan Thomas Taylor

Lillyann May Tilman

Brittany Elizabeth Verdinelli

Anthony Joseph Wendt

Gabrielle Eloise Whitenight

Grade 11

Jordyn Kennedy Aunkst

Kira M. Bordner

Jenna Lorraine Carl

Mya Makenzie Cromwell

Maria Miagro Cuadrado

Nathan Robert Derr

Anastacia Jean Ditty

Pavel M. Galyaveyev

John Charles Hoffman

Jacob Ryan Kipp

Marissa Nicole Leitzel

Wyatt David Parker

Kyla Paige Rovenolt

Anita Shek

Farrell Yankey Sipe

Raulerys Michelle Vega- Garcia

Hayley Nicole Veitch

Grade 12

Aven Ayala

Larry Eugene Beachel

Summer Marie Beachel

Kiersten Nicole Bowers

Jacqualyn Lucena Bridges

Haylee Michelle Carl

Issac Alleza Ernst-Bartholomew

Jacob Logan Farley

Zane Stanley Giering

Samara Nicole Hans

Drew Tyler Harris

Matthew Ryan Maturani

Lamar Thomas Moser

Kara Rieley Mull

Zane Douglas Neaus

Tiana Elizabeth Osterhoudt

Bradyn James Raup

Jaden Allen Rice

Giana Pearle Rupert

Brock Michael Smith

Olivia Mae Stevenson

Brandon James Thomas

Eric James Toro

Jason Angel Valladares

Jaden Kane Wagner

Jamir Jonathan Wilt

Sydney Price Gallagher Wright

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