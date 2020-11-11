MILTON — Milton Area High School recently released its list of honor roll students following the first marking period.
Distinguished honor roll students attained a 93% or higher with no grade lower than 70. Honor roll students attained an 85% or higher average with no grade lower than 70.
Distinguished honor roll
Grade 9
Kenneth Rivera Acfalle
Adrianna Lynn Allabach
Aliana Ayala
Emmitt Chandler Badman
Hilhary Nashell Baez
Dominic Matthew Ballo
Talya Nacole Bardole
Brianna Kay Beck
Michael Lee Bickhart
Ryan Vincent Bickhart
Hailey Jo Botts
Veronica Cabrera
Alayna K. Chappell
Laney Ann Cordetsky
Lydia Elizabeth Crawford
Mercedez Dana Farr
Wyatt Eugene Ficks
Nathan Douglas Finck
Braydon Fred Gaugler
Luke Stewart Goodwin
Brianna Marie Gordner
Lane Theron Goss
Jordan Hackenberg
Nathan Lee-Ryan Hall
Pierce Arthur Hoffer
Alexander Thomas Hoffman
Gaige Lee Holzapfel
Abigail Grace Kitchen
Joel Clayton Langdon
Adriena Nicole Leon
Zoe Michelle Letteer
Jleea Pauline Linn
Trey Earl Locke
Shalynn Mashell Mathias
Elsa Marie Mincemoyer
Brayden Alexander Munn
Savannah June Nixon
Alysia Nicole Prieto
Peyton Alexander Rearick
Abigail Grace Saber
Kaylie Jane Savidge
Madison Grace Snyder
Justin Wyatt Swallow
Camden Michael Weaver
Gabriel Hupp Wheeland
Leah Makenna Willow
Janai Kiona Womack
Evan Wayne Yoder
Hunter Daniel Zettlemoyer
Robert Charles Zimmerman
Grade 10
Addison Ayala
Gehrig Matthew Baker
Brienna Kathryn Birdsall
Amber Marie Birdsong
Jace Ryan Brandt
Alison Renee Bridges
Isaiah Rhyan Day
Luke Anthony DeLong
Sara Marie Dewyer
Emma Margaret East
Alixbel Familia
Nicholas Matthew Fleck
Alaura Adelyn Foust
Rachel Sharon Gensel
Jonathan Hackenberg
Jayce Alan Heckman
Emma Elizabeth Hollenbach
Jaznik Tacoma Hoover
Alex Steven Jenkins
Damara Jordana Jones
Aidan Drew Keiser
Alnaim Hakeem Kizis
Giovonni Isiah Kizis
Ashton Brian Krall
Ephraim Estie Langdon
Jillian Lena Latchford
Lydia Grace Meckley
Xzavier Minium
Austin Mitch
Jessica Hope Morgan
Carly Ellen Neidig
Bradley Dean Newcomer
Emily Mae Nicholas
Madelyn Nicole Nicholas
Elizabeth Elaine O’Brien
Dylan Joshua Reiff
Morgan Elizabeth Reiner
Jacquelyn Rose Reynolds
Grace Olivia Richart
Paul Robert Rohland
Ryen Christine Roush
Chloe Nevin Russell
Alexis Jo Sanders
Arella Teresa Sandrick
Ryleigh Katherine Stewart
Brooklyn Marie Wade
Kylie Marie Wagner
Trace William Witter
Christopher James Felty Wright
Seth Abram Yoder
Grade 11
Alexis Renae Beaver
Brody Ryan Bender
Janae Yoder Bergey
Alexis Mae Berkheimer
Ryan Alan Berkheimer
Seth Aiden Bigger
Chase Etienne Bilodeau
Laurel Ann Bower
Jacob Zane Caudle
Jaydon Michael Cottage
Lacee Megan Day
Dylan Christopher Douglas
Morgan Makenzie Dreisbach
Mason Lee Erb
Isaiah Daniel Franciscus
Micah William Fritz
Austin Adam Gainer
Riley Karlea Godown
Cole James Goodwin
Dillan Jules Guinn-Bailey
Aiden James Hartman
Kelly Jane Hause
Quadir Ramon Williams Herbert
Luis Yahir Hernandez
Miranda Louise Hess
Jacklyn Raye Hopple
Jillian Anne Hopple
Lucas Michael Hower
Kayli Mae Johnson
Ian Albert Keefer
Jordan Lee King
Leslie Lauren Krebs
Carter John Lilley
Camden Alonah Lloyd
Bianca Lee Long
Breanna Leigh Martz
Timothy Paul Marvin
Mackenzi Rae McBride
Dale-Curtis LaRue Mitchell
Riley Elizabeth Murray
Aaliyah Renee Myers
Nathan Lee Rauch
Charles Randall Rea
Olivia Morgan Rohland
Andrew S. Rohrer
Luke William Roup
Brodey Caden Scoggins
Ashley Marlena Shamblen
Conner Matthew Smith
Abigail Elizabeth Snyder
Kiersten Atalie Stork
Trent Robert Strous
Ella C Swartzentruber
Leah Marie Walter
Katlyn Marie Weaver
Olivia Weaver
Nina Shay Yakicic
Grade 12
Sarah Katheryn Aikey
Joshua Thomas Allison
Nathan Gregory Barnett
Kaylee A. Beardsley
Trinity Raine Brown
Madalyn Elizabeth Chappell
Mackenzie Elizabeth Counsil
Kyler Robert Crawford
Cameron Taylor Crites
Joshua David Daub
Micah Fredrick Davister
Mackenzie Joyce-Marie Derr
Pierce Gregory Edinger
Jenna Marie Fawcett
Tyler Michael Flederbach
Tyler Lee Force
Rebecca Elizabeth Gehrer
Hailey Nadine Hardy
Brady Rylan Hoey
Jaida Marie Hoffer
Chase Thomas Hoffman
Caitlyn Johnson
Cara Marie Kennedy
Riley June Lewis
Tyler Andrew Lobos
Ryleigh Paige Mabus
Kaitlin Nikole Mathias
Hunter Melhorn
Alexis Maria Neagu
Madison Eva Lee Paige
Luke Donald Reitz
Hunter Adams Rider
Athalia Jael Rivera
Simon Peter Rocktashel
Ethan Carter Rowe
Ethan Scott Russell
Garrett Matthew Russell
Bryanna Lee Sampson
Nathan John Scholl
Camden Tyler Scoggins
Larissa Nicole Shearer
Beau Wesley Shelley
Morgan Elizabeth Solomon
Hannah L. Tilman
Juan Carlos Torres Rivera
Cierra Marie Vadasz
Ian Matthew Walter
Laura Elizabeth Wassmer
Contessa Watchey-Francke
Kathryn Anne Weaver
Regina Grace Wendt
Blair Walker Wilt
Kyle Wise
Spencer A. Yeager
Sara Rachel Yocca
Honor roll
Grade 9
Skye Elizabeth Anthony
Violet Morning Bell
Skylie Amara Bobb
Aubree Elizabeth Carl
James Theodore Crawford
Alexander Michael Dehart
Connor Crane Fawcett
Mckayla Lynn Fidler
Xavier Billotte Godown
Tori Diane Gordner
Paige Amanda Guffey
Zachary Wade Guffey
Skyler Patrick-Lee Harrington
Braxton Zane Hartman
Peyton Elizabeth Heimbach
Abigail Payge Hopple
Keith Alan Houtz
Graham Cayden Johnson
Quinnten Maclain Keister
Braden Alexander-Lee Kessler
Barry Eugene Knarr
Connor Alexander McCaffery
Thomas Henry McCaffrey
Maria Grace Painter
Cole James Parker
Ely Daniel Reitz
Ethan Thomas Rhodes
Jonathan Sosa Cabrera
Zander Mark-anthony Tallent
Lili Ann-Marie Taylor
Mackenzie Sue Troutman
Gary Lee Verdinelli
Blane Matthew Weaver
Autumn Renee Wolfgang
Jayden R. Wood
Marissa J. Yeager
Emily Lynn Zarr
Grade 10
Lacey Ann Ashton-Mitch
Glen Roger Bell
Skyler Joseph Dauberman
Landen Scott Dreese
Ethan Myles Fisher
Serena Felicity Fisher
Kael Michael
Thomas Graham
Hailey Jane Guthrie
Blaik Robert Hadcock
Daniel Wayne Heimbach
Chloe Anne Heintzelman
Talen Scott Hoffer
Cailyn Ann Hollenbach
Hayden Shaun Hollenbach
Andrew Wesley Jenkins
Tristin Lynn Kitchens
Jared Ray Lehman
Marlayna Marie Long
Billy Ray Lutcher
Ethan Wayne Minium
Alex James Parker
Savannah Renee Richart
Kristopher Rolf Rode
Gaven Ruger Russell
Joshua Alan Shemory
Deven Wayne Shoemaker
Maura Ashley Short
Alivia Kay Snyder
Ashley Joy Swartzlander
Autumn Marie Swartzlander
Ryan Thomas Taylor
Lillyann May Tilman
Brittany Elizabeth Verdinelli
Anthony Joseph Wendt
Gabrielle Eloise Whitenight
Grade 11
Jordyn Kennedy Aunkst
Kira M. Bordner
Jenna Lorraine Carl
Mya Makenzie Cromwell
Maria Miagro Cuadrado
Nathan Robert Derr
Anastacia Jean Ditty
Pavel M. Galyaveyev
John Charles Hoffman
Jacob Ryan Kipp
Marissa Nicole Leitzel
Wyatt David Parker
Kyla Paige Rovenolt
Anita Shek
Farrell Yankey Sipe
Raulerys Michelle Vega- Garcia
Hayley Nicole Veitch
Grade 12
Aven Ayala
Larry Eugene Beachel
Summer Marie Beachel
Kiersten Nicole Bowers
Jacqualyn Lucena Bridges
Haylee Michelle Carl
Issac Alleza Ernst-Bartholomew
Jacob Logan Farley
Zane Stanley Giering
Samara Nicole Hans
Drew Tyler Harris
Matthew Ryan Maturani
Lamar Thomas Moser
Kara Rieley Mull
Zane Douglas Neaus
Tiana Elizabeth Osterhoudt
Bradyn James Raup
Jaden Allen Rice
Giana Pearle Rupert
Brock Michael Smith
Olivia Mae Stevenson
Brandon James Thomas
Eric James Toro
Jason Angel Valladares
Jaden Kane Wagner
Jamir Jonathan Wilt
Sydney Price Gallagher Wright
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