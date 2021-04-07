MILTON — Milton Area High School recently released its list of honor roll students following the third quarter.
Distinguished honor roll
Grade 9
Adrianna Lynn Allabach
Emmitt Chandler Badman
Dominic Matthew Ballo
Talya Nacole Bardole
Brianna Kay Beck
Christian Todd Bergerstock
Ryan Vincent Bickhart
Skylie Amara Bobb
Hailey Jo Botts
Carley Jean Braham
Veronica Cabrera
Aubree Elizabeth Carl
Alayna K. Chappell
Laney Ann Cordetsky
Lydia Elizabeth Crawford
Mercedez Dana Farr
Connor Crane Fawcett
Wyatt Eugene Ficks
Nathan Douglas Finck
Xavier Billotte Godown
Luke Stewart Goodwin
Brianna Marie Gordner
Tori Diane Gordner
Paige Amanda Guffey
Zachary Wade Guffey
Jordan Hackenberg
Nathan Lee-Ryan Hall
Alexander Thomas Hoffman
Gaige Lee Holzapfel
Braden Alexander-Lee Kessler
Abigail Grace Kitchen
Adriena Nicole Leon
Zoe Michelle Letteer
Jleea Pauline Linn
Trey Earl Locke
Mackenzie Nicole Lopez
Shalynn Mashell Mathias
Elsa Marie Mincemoyer
Savannah June Nixon
Maria Grace Painter
Cole James Parker
Alysia Nicole Prieto
Peyton Alexander Rearick
Ethan Thomas Rhodes
Mason Thomas Rowe
Abigail Grace Saber
Madison Grace Snyder
Mackenzie Sue Troutman
Gary Lee Verdinelli
Camden Michael Weaver
Gabriel Hupp Wheeland
Leah Makenna Willow
Autumn Renee Wolfgang
Evan Wayne Yoder
Emily Lynn Zarr
Hunter Daniel Zettlemoyer
Robert Charles Zimmerman
Grade 10
Lacey Ann Ashton-Mitch
Gehrig Matthew Baker
Amber Marie Birdsong
Keri Ann Boyer
Jace Ryan Brandt
Alison Renee Bridges
Isaiah Rhyan Day
Luke Anthony DeLong
Sara Marie Dewyer
Landen Scott Dreese
Emma Margaret East
Alixbel Familia
Nicholas Matthew Fleck
Alaura Adelyn Foust
Rachel Sharon Gensel
Gracie Paytin Guisewite
Jonathan Hackenberg
Jayce Alan Heckman
Ty Edgar Heimbach
Talen Scott Hoffer
Emma Elizabeth Hollenbach
Andrew Wesley Jenkins
Damara Jordana Jones
Aidan Drew Keiser
Alnaim Hakeem Kizis
Giovonni Isiah Kizis
Ashton Brian Krall
Ephraim Estie Langdon
Lydia Grace Meckley
Xzavier Minium
Austin Mitch
Jessica Hope Morgan
Carly Ellen Neidig
Bradley Dean Newcomer
Emily Mae Nicholas
Madelyn Nicole Nicholas
Elizabeth Elaine O’Brien
Sarah Alexia Prieto
Dylan Joshua Reiff
Morgan Elizabeth Reiner
Jacquelyn Rose Reynolds
Grace Olivia Richart
Savannah Renee Richart
Jonediel Robles Hernandez
Paul Robert Rohland
Ryen Christine Roush
Chloe Nevin Russell
Gaven Ruger Russell
Alexis Jo Sanders
Arella Teresa Sandrick
Deven Wayne Shoemaker
Ryleigh Katherine Stewart
Brooklyn Marie Wade
Kylie Marie Wagner
Trace William Witter
Seth Abram Yoder
Grade 11
Alexis Renae Beaver
Janae Yoder Bergey
Alexis Mae Berkheimer
Ryan Alan Berkheimer
Seth Aiden Bigger
Chase Etienne Bilodeau
Laurel Ann Bower
Jenna Lorraine Carl
Jacob Zane Caudle
Jaydon Michael Cottage
Mya Makenzie Cromwell
Maria Miagro Cuadrado
Morgan Makenzie Dreisbach
Adam Cory Erb
Isaiah William Evens
Isaiah Daniel Franciscus
Micah William Fritz
Austin Adam Gainer
Riley Karlea Godown
Cole James Goodwin
Dillan Jules Guinn-Bailey
Aiden James Hartman
Kelly Jane Hause
Quadir Ramon Williams Herbert
Luis Yahir Hernandez
Jacklyn Raye Hopple
Jillian Anne Hopple
Kayli Mae Johnson
Ian Albert Keefer
Jordan Lee King
Leslie Lauren Krebs
Carter John Lilley
Camden Alonah Lloyd
Bianca Lee Long
Breanna Leigh Martz
Timothy Paul Marvin
Mackenzi Rae McBride
DaleCurtis LaRue Mitchell
Riley Elizabeth Murray
Aaliyah Renee Myers
Nathan Lee Rauch
Charles Randall Rea
Olivia Morgan Rohland
Andrew S. Rohrer
Luke William Roup
Brodey Caden Scoggins
Ashley Marlena Shamblen
Abigail Elizabeth Snyder
Kiersten Atalie Stork
Trent Robert Strous
Ella C. Swartzentruber
Raulerys Michelle Vega-Garcia
Leah Marie Walter
Katlyn Marie Weaver
Grade 12
Joshua Thomas Allison
Nathan Gregory Barnett
Kaylee A. Beardsley
Haylee Michelle Carl
Madalyn Elizabeth Chappell
Kyler Robert Crawford
Cameron Taylor Crites
Joshua David Daub
Micah Fredrick Davister
Mackenzie Joyce-Marie Derr
Pierce Gregory Edinger
Jenna Marie Fawcett
Carter James Fedder
Tyler Michael Flederbach
Tyler Lee Force
Rebecca Elizabeth Gehrer
Samara Nicole Hans
Hailey Nadine Hardy
Jaida Marie Hoffer
Chase Thomas Hoffman
Caitlyn Johnson
Cara Marie Kennedy
Riley June Lewis
Tyler Andrew Lobos
Jordan Derrick Lombard
Ryleigh Paige Mabus
Hunter Melhorn
Colton Tyler Rearick
Luke Donald Reitz
Hunter Adams Rider
Athalia Jael Rivera
Simon Peter Rocktashel
Ethan Carter Rowe
Ethan Scott Russell
Garrett Matthew Russell
Bryanna Lee Sampson
Nathan John Scholl
Camden Tyler Scoggins
Larissa Nicole Shearer
Beau Wesley Shelley
Morgan Elizabeth Solomon
Brandon James Thomas
Hannah L. Tilman
Cierra Marie Vadasz
Ian Matthew Walter
Elijah James Ward
Laura Elizabeth Wassmer
Contessa Watchey-Francke
Kathryn Anne Weaver
Regina Grace Wendt
Blair Walker Wilt
Jamir Jonathan Wilt
Sydney Price Gallagher Wright
Honor roll
Grade 9
Aliana Ayala
Hilhary Nashell Baez
Violet Morning Bell
Alexander Michael Dehart
Mckayla Lynn Fidler
Kaylee Garman
Braydon Fred Gaugler
Nathaniel Forrest Hagenbuch
Skyler Patrick-Lee Harrington
Sade Hauck
Kearah Hope Heimbach
Abigail Payge Hopple
Keith Alan Houtz
Quinnten Maclain Keister
Barry Eugene Knarr
Connor Alexander McCaffery
Thomas Henry McCaffrey
Christopher Alan Mull
Lucas William Radke
Zen Patrick Regus
Ely Daniel Reitz
Amilio Jonathan Rivera
Kaylie Jane Savidge
Connor Fredrick Snyder
Blane Matthew Weaver
Alivia Renee Winder
Janai Kiona Womack
Jayden R. Wood
Marissa J. Yeager
Grade 10
Addison Ayala
Glen Roger Bell
Brienna Kathryn Birdsall
Kendall Jo Fedder
Ethan Myles Fisher
Blaik Robert Hadcock
Daniel Wayne Heimbach
Tristin Lynn Kitchens
Dylan Robert Konyar
Jillian Lena Latchford
Jared Ray Lehman
Marlayna Marie Long
Ethan Wayne Minium
Aniyah Jean Penny
Kristopher Rolf Rode
Camden James Rodgers
Alivia Kay Snyder
Ashley Joy Swartzlander
Autumn Marie Swartzlander
Ryan Thomas Taylor
Lillyann May Tilman
Brittany Elizabeth Verdinelli
Fallon Nichole Waughen
Gabrielle Eloise Whitenight
Christopher James Felty Wright
Gabriel Lucas Yost
Grade 11
Jordyn Kennedy Aunkst
Brody Ryan Bender
Braxton J. Blyler
Anastacia Jean Ditty
Luke Timothy Embeck
Alivia Rayann Fisher
Gabrielle Louise Fox
Jace Camron Hamm
John Charles Hoffman
Tridaija Amina Lisimba-Alvarez
Taylor Quinton Melius
Alliyah Marie Nixon
Wyatt David Parker
Makayla Renee Ranck
Jose Javier Rivera Agosto
Austin Jay Robins
Kyla Paige Rovenolt
Cody Nathaniel Templin
Grade 12
Aven Ayala
Larry Eugene Beachel
Trinity Raine Brown
Ella Janeen Dyer
Jacob Logan Farley
Kathryn Elizabeth FZ Geiswite
Drew Tyler Harris
Spenser Allen Knapp
Kaitlin Nikole Mathias
Matthew Ryan Maturani
Grace Luann Miller
Karenza Musser
Zane Douglas Neaus
Brandon Kai Newcomer
Jose Alexander Oyola
Giana Pearle Rupert
Carter Anthony Schrock
Brock Michael Smith
Holly Marie Smith
Olivia Mae Stevenson
Eric James Toro
Jason Angel Valladares
Sara Rachel Yocca
Keet Dale Zimmerman
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