MILTON — Milton Area High School recently released its list of honor roll students following the third quarter.

Distinguished honor roll

Grade 9

Adrianna Lynn Allabach

Emmitt Chandler Badman

Dominic Matthew Ballo

Talya Nacole Bardole

Brianna Kay Beck

Christian Todd Bergerstock

Ryan Vincent Bickhart

Skylie Amara Bobb

Hailey Jo Botts

Carley Jean Braham

Veronica Cabrera

Aubree Elizabeth Carl

Alayna K. Chappell

Laney Ann Cordetsky

Lydia Elizabeth Crawford

Mercedez Dana Farr

Connor Crane Fawcett

Wyatt Eugene Ficks

Nathan Douglas Finck

Xavier Billotte Godown

Luke Stewart Goodwin

Brianna Marie Gordner

Tori Diane Gordner

Paige Amanda Guffey

Zachary Wade Guffey

Jordan Hackenberg

Nathan Lee-Ryan Hall

Alexander Thomas Hoffman

Gaige Lee Holzapfel

Braden Alexander-Lee Kessler

Abigail Grace Kitchen

Adriena Nicole Leon

Zoe Michelle Letteer

Jleea Pauline Linn

Trey Earl Locke

Mackenzie Nicole Lopez

Shalynn Mashell Mathias

Elsa Marie Mincemoyer

Savannah June Nixon

Maria Grace Painter

Cole James Parker

Alysia Nicole Prieto

Peyton Alexander Rearick

Ethan Thomas Rhodes

Mason Thomas Rowe

Abigail Grace Saber

Madison Grace Snyder

Mackenzie Sue Troutman

Gary Lee Verdinelli

Camden Michael Weaver

Gabriel Hupp Wheeland

Leah Makenna Willow

Autumn Renee Wolfgang

Evan Wayne Yoder

Emily Lynn Zarr

Hunter Daniel Zettlemoyer

Robert Charles Zimmerman

Grade 10

Lacey Ann Ashton-Mitch

Gehrig Matthew Baker

Amber Marie Birdsong

Keri Ann Boyer

Jace Ryan Brandt

Alison Renee Bridges

Isaiah Rhyan Day

Luke Anthony DeLong

Sara Marie Dewyer

Landen Scott Dreese

Emma Margaret East

Alixbel Familia

Nicholas Matthew Fleck

Alaura Adelyn Foust

Rachel Sharon Gensel

Gracie Paytin Guisewite

Jonathan Hackenberg

Jayce Alan Heckman

Ty Edgar Heimbach

Talen Scott Hoffer

Emma Elizabeth Hollenbach

Andrew Wesley Jenkins

Damara Jordana Jones

Aidan Drew Keiser

Alnaim Hakeem Kizis

Giovonni Isiah Kizis

Ashton Brian Krall

Ephraim Estie Langdon

Lydia Grace Meckley

Xzavier Minium

Austin Mitch

Jessica Hope Morgan

Carly Ellen Neidig

Bradley Dean Newcomer

Emily Mae Nicholas

Madelyn Nicole Nicholas

Elizabeth Elaine O’Brien

Sarah Alexia Prieto

Dylan Joshua Reiff

Morgan Elizabeth Reiner

Jacquelyn Rose Reynolds

Grace Olivia Richart

Savannah Renee Richart

Jonediel Robles Hernandez

Paul Robert Rohland

Ryen Christine Roush

Chloe Nevin Russell

Gaven Ruger Russell

Alexis Jo Sanders

Arella Teresa Sandrick

Deven Wayne Shoemaker

Ryleigh Katherine Stewart

Brooklyn Marie Wade

Kylie Marie Wagner

Trace William Witter

Seth Abram Yoder

Grade 11

Alexis Renae Beaver

Janae Yoder Bergey

Alexis Mae Berkheimer

Ryan Alan Berkheimer

Seth Aiden Bigger

Chase Etienne Bilodeau

Laurel Ann Bower

Jenna Lorraine Carl

Jacob Zane Caudle

Jaydon Michael Cottage

Mya Makenzie Cromwell

Maria Miagro Cuadrado

Morgan Makenzie Dreisbach

Adam Cory Erb

Isaiah William Evens

Isaiah Daniel Franciscus

Micah William Fritz

Austin Adam Gainer

Riley Karlea Godown

Cole James Goodwin

Dillan Jules Guinn-Bailey

Aiden James Hartman

Kelly Jane Hause

Quadir Ramon Williams Herbert

Luis Yahir Hernandez

Jacklyn Raye Hopple

Jillian Anne Hopple

Kayli Mae Johnson

Ian Albert Keefer

Jordan Lee King

Leslie Lauren Krebs

Carter John Lilley

Camden Alonah Lloyd

Bianca Lee Long

Breanna Leigh Martz

Timothy Paul Marvin

Mackenzi Rae McBride

DaleCurtis LaRue Mitchell

Riley Elizabeth Murray

Aaliyah Renee Myers

Nathan Lee Rauch

Charles Randall Rea

Olivia Morgan Rohland

Andrew S. Rohrer

Luke William Roup

Brodey Caden Scoggins

Ashley Marlena Shamblen

Abigail Elizabeth Snyder

Kiersten Atalie Stork

Trent Robert Strous

Ella C. Swartzentruber

Raulerys Michelle Vega-Garcia

Leah Marie Walter

Katlyn Marie Weaver

Grade 12

Joshua Thomas Allison

Nathan Gregory Barnett

Kaylee A. Beardsley

Haylee Michelle Carl

Madalyn Elizabeth Chappell

Kyler Robert Crawford

Cameron Taylor Crites

Joshua David Daub

Micah Fredrick Davister

Mackenzie Joyce-Marie Derr

Pierce Gregory Edinger

Jenna Marie Fawcett

Carter James Fedder

Tyler Michael Flederbach

Tyler Lee Force

Rebecca Elizabeth Gehrer

Samara Nicole Hans

Hailey Nadine Hardy

Jaida Marie Hoffer

Chase Thomas Hoffman

Caitlyn Johnson

Cara Marie Kennedy

Riley June Lewis

Tyler Andrew Lobos

Jordan Derrick Lombard

Ryleigh Paige Mabus

Hunter Melhorn

Colton Tyler Rearick

Luke Donald Reitz

Hunter Adams Rider

Athalia Jael Rivera

Simon Peter Rocktashel

Ethan Carter Rowe

Ethan Scott Russell

Garrett Matthew Russell

Bryanna Lee Sampson

Nathan John Scholl

Camden Tyler Scoggins

Larissa Nicole Shearer

Beau Wesley Shelley

Morgan Elizabeth Solomon

Brandon James Thomas

Hannah L. Tilman

Cierra Marie Vadasz

Ian Matthew Walter

Elijah James Ward

Laura Elizabeth Wassmer

Contessa Watchey-Francke

Kathryn Anne Weaver

Regina Grace Wendt

Blair Walker Wilt

Jamir Jonathan Wilt

Sydney Price Gallagher Wright

Honor roll

Grade 9

Aliana Ayala

Hilhary Nashell Baez

Violet Morning Bell

Alexander Michael Dehart

Mckayla Lynn Fidler

Kaylee Garman

Braydon Fred Gaugler

Nathaniel Forrest Hagenbuch

Skyler Patrick-Lee Harrington

Sade Hauck

Kearah Hope Heimbach

Abigail Payge Hopple

Keith Alan Houtz

Quinnten Maclain Keister

Barry Eugene Knarr

Connor Alexander McCaffery

Thomas Henry McCaffrey

Christopher Alan Mull

Lucas William Radke

Zen Patrick Regus

Ely Daniel Reitz

Amilio Jonathan Rivera

Kaylie Jane Savidge

Connor Fredrick Snyder

Blane Matthew Weaver

Alivia Renee Winder

Janai Kiona Womack

Jayden R. Wood

Marissa J. Yeager

Grade 10

Addison Ayala

Glen Roger Bell

Brienna Kathryn Birdsall

Kendall Jo Fedder

Ethan Myles Fisher

Blaik Robert Hadcock

Daniel Wayne Heimbach

Tristin Lynn Kitchens

Dylan Robert Konyar

Jillian Lena Latchford

Jared Ray Lehman

Marlayna Marie Long

Ethan Wayne Minium

Aniyah Jean Penny

Kristopher Rolf Rode

Camden James Rodgers

Alivia Kay Snyder

Ashley Joy Swartzlander

Autumn Marie Swartzlander

Ryan Thomas Taylor

Lillyann May Tilman

Brittany Elizabeth Verdinelli

Fallon Nichole Waughen

Gabrielle Eloise Whitenight

Christopher James Felty Wright

Gabriel Lucas Yost

Grade 11

Jordyn Kennedy Aunkst

Brody Ryan Bender

Braxton J. Blyler

Anastacia Jean Ditty

Luke Timothy Embeck

Alivia Rayann Fisher

Gabrielle Louise Fox

Jace Camron Hamm

John Charles Hoffman

Tridaija Amina Lisimba-Alvarez

Taylor Quinton Melius

Alliyah Marie Nixon

Wyatt David Parker

Makayla Renee Ranck

Jose Javier Rivera Agosto

Austin Jay Robins

Kyla Paige Rovenolt

Cody Nathaniel Templin

Grade 12

Aven Ayala

Larry Eugene Beachel

Trinity Raine Brown

Ella Janeen Dyer

Jacob Logan Farley

Kathryn Elizabeth FZ Geiswite

Drew Tyler Harris

Spenser Allen Knapp

Kaitlin Nikole Mathias

Matthew Ryan Maturani

Grace Luann Miller

Karenza Musser

Zane Douglas Neaus

Brandon Kai Newcomer

Jose Alexander Oyola

Giana Pearle Rupert

Carter Anthony Schrock

Brock Michael Smith

Holly Marie Smith

Olivia Mae Stevenson

Eric James Toro

Jason Angel Valladares

Sara Rachel Yocca

Keet Dale Zimmerman

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