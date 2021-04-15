MILTON — Milton Middle School recently released its list of honor roll students following the third quarter.
Distinguished honor roll
Grade 6
Kaia Nicole Aiello
Tanner Wade Bardole
Chloe Alma Bastian
Alexa Marie Beers
Vivian Honorée Bell
Camryn Linn Biddinger
Madison Violet Coup
Landon Nelson Cromley
Mya Lynn Danowsky
Claire Elizabeth Dick
Cage Gemma Farr
Peyton Elizabeth Felix
Sara Ann Fenstermaker
Spencer Thomas Hutton
Avery Lyn Jones
Jonathan Eugene Kime
Caleb Madison Langdon
Christopher Hai Le
Marlee Ann Lenig
Kadence Elizabeth Mathias
Kaylee Marie Mull
Alyson Noel Nicholas
Jebediah Luke Schmoyer
Matthew Jon Sherwood
Sienna Hunter Short
Lainey Grace Snyder
Lainey Sharee Snyder
Davin Andrew Springer
Katelynn Mae Stock
Ella Grace Swanger
Camryn Michael Ward
Addison Taylor Wenzel
Jeffery Theodore Winders
Grade 7
Lily Grace Acfalle
Rylie Jean Anspach
Atticus Wolf Bell
Delaney Jaymes Bottorf
Nickole Ann-louise Brouse
Trinity Marie Cox
Katelyn Anne Davister
Trent DeLong
Alexander Familia
Jake Austin Harris
Gabrielah Heckman
Kane Barak Hock
Liliana Johnson
Emma Mae King
Regan Leigh Klinefelter
Carlie Elizabeth Konyar
Alexander Keith Krall
Emily Jean Livziey
Ty Robert Locke
Kiley Ann Long
Makayla Jaci Loreman
Olivia Lynn Maynard
Elleana Belle McConnell
Penelope Ann Newcomer
Aaron Thomas Parker
Aidan Johan Prieto
Samantha Katherine Roarty
Tatiana Ann Roberts
Malyki Marcus Rueda
Alyvia Sophie Russell
Lily Marie Scholl
Elizabeth Sage Schrock
Luke Edward Shawley
Clayton James Shiffer
Jasmine Starr Simon
Claire Virginia Souder
Chloe Ann Spielyk
Ethan Steiner
Tristan Steiner
Emmah Jane Strobel
James Solomon Thomas
Logan Alexander Vincent
Maleah Jay Vining
Isabella Ann Marie Walker
Emily June Waltman
Brady Christopher Wolfe
Piper Wygal
Makala Ann Yarnell
Veronica Ashley Young
Ethan Thomas Zechman
Trenton Edward Zechman
Addison Elizabeth Zettlemoyer
Grade 8
Lauryn Brady Aunkst
Jonathan Duane Austinson-Loss
Chadrick Branden Bastian
Emily May Beaver
Lourdes Angelica Bellido
Kiryn Denise Buck
Addison Kathryn Cohick
Janessa Mckenzie Day
Christopher James Doyle
Kaleb Ryan Eger
Tristan Lee Engle
Rex Octane Farr
Amelia Cassidy Gainer
Brayden Paul Gower
Shannon Marie Greusel
Erin Elizabeth Hess
Pierce Arthur Hoffer
Logan Riley Kopp
Joel Clayton Langdon
Johnathan Allen Lloyd
Morgan Shea McCaffery
Izayah C. Minium
Kelise Jaylynn Morales
Addyson Lynn Murray
Trent David Musser
Kiera Jade Nickles
Armando Olivares
Zayne Elizabeth Osterhoudt
Heyden Mykel Patterson
Landyn Russell Rider
Camron Nicole Roush
Avery Joy Sassaman
Emily Elizabeth Seward
Levi Joseph Shamblen
Kyleigh Raine Snyder
Jonah James Strobel
Cade Swartzentruber
Aaron George Treibley
Grace Elizabeth Young
Madison Grace Zeiber
Honor roll
Grade 6
Carter Bruce Bailey
Bo Brady Bordner
Yuliana Renee Bracero
Chase Douglas Braham
Erika Mia Cabrera
Mathew A. Cervantes
Ash Robert John Clugston
Michael Hugh Dawson
Jaiden Louis Decosmo
Anthony DeShawn Dozier
Matthew Charles Emala
Tristen Michael Erb
Tyler James Erb
Brayden Ronald Fazler
Elizabeth Grace Ferero
Orrie Aloysius Godown
Cesar Julio Grullon
Skyler Blake Guffey
Olivia Lynn Hauck
Ryleigh Joy Heimbach
Jaycee Marie Hollenbach
Slade Robert Hulsizer
Hailey Lynn King
Samantha Marie Krall
Andreas Esteban Martinez
Serenity Lin Mitch
Khylei Mae Morrison
Tyler Shane Murray
Ryan C. Neuhard
Jayda Marie Ramos
Mason K. Reed
Tavin David Leroy Reitz
Canaan Robinson
Adrianna Louise Snavely
Magickal Niche Stoner
Tobin West Strous
William Joseph Travis
Briana Nicole Ulrich
Janessa Wagner
Gavin Charles-Ray Whitenight
Christerfer Monroe Wilson
Kaydence Olivia Wilson
Logan Richard Zarr
Grade 7
Yelena Enit Andujar
Sydney Kelly Lynne Bailey
Aubrey Joelellen Bennett
Emily May Bogle
Naiyanna Campos
Madelyn Rose Coup
Dylan Riley Cromwell
Cloey Lynne Davis
Molly Elizabeth Dyer
Noah Michael Eck
Montgomery Michael Fisher
Anferny Raul Florentino
Dustin Paul Foreman
Elias Ryan Franciscus
Ella Sophia Heeter
Bianca Faith Heimbach
Wyett James Heintzelman
Lucas Jeremiah Hollenbach
Zachary Michael Letteer
Dillon Patrick McClintock
Maleiah Mccollum
Zachary Issac Murray
Keishla Zoe Ojeda Mercado
Gregory Painter
Lillian Paige Snyder
Calyn Brea Stork
Za’Mira Nicole Stuckey
Andrea R. Tilman
James William Wagner
Elias Gabriel Walters
Louis Aleem Williams
Mayson David Yates
Grade 8
Artur Alexandrovich Babakov
Miles Evan Brown
Carlie Ann Dauberman
Allasandra Maria Dicostanzo
Mahki Enoch Dougherty
Maximillian Patrick Ferry
Adara Nicole Fluke
Tate Evan Fritz
Emma R. George
Miah Maelyn Hadcock
Faron Ethan Hollenbach
Taryn Isabella Houtz
Rylee Marie Jarrett
Juliana Brielle Klusman
Chase Levi Knarr
Madison Laura Leininger
Trent Allen Livziey
Dominic Allan Lytle
Jayden Lindsey Mather
Hadlee Isabelle Meckley
Juriel Omar Medina
Chase Anthony Mitch
Chevy Lynn Moll
Abigail Michelle Moser
Meia Irasemia Navarro
Colby Noll
Brayan Miguel Ortez Acosta
Kacie Lynn Otiniano
Drake Logan Parker
Lennon James Paul
Mackenna Christine Roberts
Eli Steele Russell
Patience Marie Schmoyer
Caine Michael Snavely
Lane Joseph Strawser
Talen John Strous
Troy Nathaniel Tyson
Cale Nicholas Walter
Ryder Allen Willis
Brandon Michael Zarr
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