MILTON — Milton Area High School recently released its honor rolls following the second marking period.

Distinguished honor roll

Grade 9

Kenneth Rivera Acfalle

Adrianna Lynn Allabach

Aliana Ayala

Dominic Matthew Ballo

Talya Nacole Bardole

Brianna Kay Beck

Ryan Vincent Bickhart

Hailey Jo Botts

Veronica Cabrera

Alayna K. Chappell

Laney Ann Cordetsky

Lydia Elizabeth Crawford

Mercedez Dana Farr

Wyatt Eugene Ficks

Nathan Douglas Finck

Braydon Fred Gaugler

Xavier Billotte Godown

Luke Stewart Goodwin

Brianna Marie Gordner

Jordan Hackenberg

Nathan Lee-Ryan Hall

Skyler Patricklee Harrington

Sade Hauck

Pierce Arthur Hoffer

Alexander Thomas Hoffman

Gaige Lee Holzapfel

Braden Alexander-Lee Kessler

Abigail Grace Kitchen

Joel Clayton Langdon

Adriena Nicole Leon

Zoe Michelle Letteer

Jleea Pauline Linn

Trey Earl Locke

Mackenzie Nicole Lopez

Shalynn Mashell Mathias

Elsa Marie Mincemoyer

Savannah June Nixon

Alysia Nicole Prieto

Peyton Alexander Rearick

Ely Daniel Reitz

Emily Rose Reynolds

Abigail Grace Saber

Madison Grace Snyder

Justin Wyatt Swallow

Camden Michael Weaver

Gabriel Hupp Wheeland

Leah Makenna Willow

Jayden R Wood

Evan Wayne Yoder

Hunter Daniel Zettlemoyer

Robert Charles Zimmerman

Grade 10

Addison Ayala

Gehrig Matthew Baker

Brienna Kathryn Birdsall

Amber Marie Birdsong

Jace Ryan Brandt

Alison Renee Bridges

Luke Anthony DeLong

Sara Marie Dewyer

Emma Margaret East

Alixbel Familia

Nicholas Matthew Fleck

Alaura Adelyn Foust

Rachel Sharon Gensel

Jonathan Hackenberg

Jayce Alan Heckman

Chloe Anne Heintzelman

Talen Scott Hoffer

Emma Elizabeth Hollenbach

Alex Steven Jenkins

Andrew Wesley Jenkins

Damara Jordana Jones

Aidan Drew Keiser

Alnaim Hakeem Kizis

Giovonni Isiah Kizis

Ashton Brian Krall

Ephraim Estie Langdon

Jillian Lena Latchford

Lydia Grace Meckley

Xzavier Minium

Austin Mitch

Carly Ellen Neidig

Bradley Dean Newcomer

Emily Mae Nicholas

Madelyn Nicole Nicholas

Elizabeth Elaine O’Brien

Sarah Alexia Prieto

Dylan Joshua Reiff

Morgan Elizabeth Reiner

Jacquelyn Rose Reynolds

Grace Olivia Richart

Savannah Renee Richart

Paul Robert Rohland

Ryen Christine Roush

Gaven Ruger Russell

Alexis Jo Sanders

Arella Teresa Sandrick

Deven Wayne Shoemaker

Ryleigh Katherine Stewart

Brooklyn Marie Wade

Kylie Marie Wagner

Trace William Witter

Christopher James Felty Wright

Seth Abram Yoder

Grade 11

Alexis Renae Beaver

Janae Yoder Bergey

Alexis Mae Berkheimer

Ryan Alan Berkheimer

Seth Aiden Bigger

Chase Etienne Bilodeau

Laurel Ann Bower

Jacob Zane Caudle

Jaydon Michael Cottage

Mya Makenzie Cromwell

Isaiah Daniel Franciscus

Austin Adam Gainer

Riley Karlea Godown

Cole James Goodwin

Dillan Jules Guinn-Bailey

Aiden James Hartman

Kelly Jane Hause

Quadir Ramon Williams

Herbert

Luis Yahir Hernandez

Jacklyn Raye Hopple

Jillian Anne Hopple

Lucas Michael Hower

Kayli Mae Johnson

Ian Albert Keefer

Jordan Lee King

Leslie Lauren Krebs

Carter John Lilley

Tridaija Amina

Lisimba-Alvarez

Bianca Lee Long

Breanna Leigh Martz

Timothy Paul Marvin

Mackenzi Rae McBride

Riley Elizabeth Murray

Aaliyah Renee Myers

Charles Randall Rea

Olivia Morgan Rohland

Andrew S. Rohrer

Luke William Roup

Brodey Caden Scoggins

Ashley Marlena Shamblen

Abigail Elizabeth Snyder

Kiersten Atalie Stork

Trent Robert Strous

Ella C Swartzentruber

Leah Marie Walter

Katlyn Marie Weaver

Olivia Weaver

Grade 12

Sarah Katheryn Aikey

Joshua Thomas Allison

Nathan Gregory Barnett

Kaylee A Beardsley

Trinity Raine Brown

Madalyn Elizabeth Chappell

Mackenzie Elizabeth Counsil

Kyler Robert Crawford

Joshua David Daub

Micah Fredrick Davister

Mackenzie Joyce-Marie Derr

Pierce Gregory Edinger

Jenna Marie Fawcett

Tyler Michael Flederbach

Tyler Lee Force

Rebecca Elizabeth Gehrer

Hailey Nadine Hardy

Jaida Marie Hoffer

Chase Thomas Hoffman

Caitlyn Johnson

Cara Marie Kennedy

Justin Alan Kreisler

Riley June Lewis

Tyler Andrew Lobos

Ryleigh Paige Mabus

Kaitlin Nikole Mathias

Hunter Melhorn

Tiana Elizabeth Osterhoudt

Luke Donald Reitz

Hunter Adams Rider

Athalia Jael Rivera

Simon Peter Rocktashel

Ethan Carter Rowe

Ehan Scott Russell

Garrett Matthew Russell

Bryanna Lee Sampson

Nathan John Scholl

Larissa Nicole Shearer

Beau Wesley Shelley

Morgan Elizabeth Solomon

Brandon James Thomas

Cierra Marie Vadasz

Ian Matthew Walter

Laura Elizabeth Wassmer

Contessa Watchey-Francke

Kathryn Anne Weaver

Regina Grace Wendt

Blair Walker Wilt

Kyle Wise

Spencer A Yeager

Honor Roll

Grade 9

Brandon James Arndt

Violet Morning Bell

Carley Jean Braham

Aubree Elizabeth Carl

Alexander Michael Dehart

Mckayla Lynn Fidler

Paige Amanda Guffey

Nathaniel Forrest Hagenbuch

Peyton Elizabeth Heimbach

Abigail Payge Hopple

Keith Alan Houtz

Graham Cayden Johnson

Quinnten Maclain Keister

Barry Eugene Knarr

Rafael Carlos Martinez II

Connor Alexander McCaffery

Thomas Henry McCaffrey

Maria Grace Painter

Cole James Parker

Ethan Thomas Rhodes

Kaylie Jane Savidge

Zander Mark-Anthony Tallent

Lili Ann-Marie Taylor

Gary Lee Verdinelli

Donovan Kristofer Wagner

Alivia Renee Winder

Autumn Renee Wolfgang

Janai Kiona Womack

Marissa J Yeager

Emily Lynn Zarr

Grade 10

Lacey Ann Ashton-Mitch

Keri Ann Boyer

Isaiah Rhyan Day

Landen Scott Dreese

Gracie Paytin Guisewite

Blaik Robert Hadcock

Aliyah Marie Kessler

Tristin Lynn Kitchens

Ethan Wayne Minium

Jessica Hope Morgan

Kayleigh Jayde Moyle

Jonediel Robles Hernandez

Chloe Nevin Russell

Maura Ashley Short

Alivia Kay Snyder

Ashley Joy Swartzlander

Autumn Marie Swartzlander

Brittany Elizabeth Verdinelli

Anthony Joseph Wendt

Gabrielle Eloise Whitenight

Gabriel Lucas Yost

Grade 11

Jordyn Kennedy Aunkst

Brody Ryan Bender

Jenna Lorraine Carl

Lacee Megan Day

Nathan Robert Derr

Anastacia Jean Ditty

Dylan Christopher Douglas

Mikayla Nicole Dunmeyer

Mason Lee Erb

Micah William Fritz

John Charles Hoffman

Dale-Curtis LaRue Mitchell

Alliyah Marie Nixon

Wyatt David Parker

Kyla Paige Rovenolt

Conner Matthew Smith

Kaden Michael Treibley

Raulerys Michelle Vega-Garcia

Grade 12

Aven Ayala

Larry Eugene Beachel

Kiersten Nicole Bowers

Jacqualyn Lucena Bridges

Haylee Michelle Carl

Ella Janeen Dyer

Jacob Logan Farley

Samara Nicole Hans

Drew Tyler Harris

Brady Rylan Hoey

Spenser Allen Knapp

Jordan Derrick Lombard

Matthew Ryan Maturani

Kara Rieley Mull

Alexis Maria Neagu

Giana Pearle Rupert

Eric James Toro

Jamir Jonathan Wilt

Sydney Price Gallagher Wright

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