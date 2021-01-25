MILTON — Milton Area High School recently released its honor rolls following the second marking period.
Distinguished honor roll
Grade 9
Kenneth Rivera Acfalle
Adrianna Lynn Allabach
Aliana Ayala
Dominic Matthew Ballo
Talya Nacole Bardole
Brianna Kay Beck
Ryan Vincent Bickhart
Hailey Jo Botts
Veronica Cabrera
Alayna K. Chappell
Laney Ann Cordetsky
Lydia Elizabeth Crawford
Mercedez Dana Farr
Wyatt Eugene Ficks
Nathan Douglas Finck
Braydon Fred Gaugler
Xavier Billotte Godown
Luke Stewart Goodwin
Brianna Marie Gordner
Jordan Hackenberg
Nathan Lee-Ryan Hall
Skyler Patricklee Harrington
Sade Hauck
Pierce Arthur Hoffer
Alexander Thomas Hoffman
Gaige Lee Holzapfel
Braden Alexander-Lee Kessler
Abigail Grace Kitchen
Joel Clayton Langdon
Adriena Nicole Leon
Zoe Michelle Letteer
Jleea Pauline Linn
Trey Earl Locke
Mackenzie Nicole Lopez
Shalynn Mashell Mathias
Elsa Marie Mincemoyer
Savannah June Nixon
Alysia Nicole Prieto
Peyton Alexander Rearick
Ely Daniel Reitz
Emily Rose Reynolds
Abigail Grace Saber
Madison Grace Snyder
Justin Wyatt Swallow
Camden Michael Weaver
Gabriel Hupp Wheeland
Leah Makenna Willow
Jayden R Wood
Evan Wayne Yoder
Hunter Daniel Zettlemoyer
Robert Charles Zimmerman
Grade 10
Addison Ayala
Gehrig Matthew Baker
Brienna Kathryn Birdsall
Amber Marie Birdsong
Jace Ryan Brandt
Alison Renee Bridges
Luke Anthony DeLong
Sara Marie Dewyer
Emma Margaret East
Alixbel Familia
Nicholas Matthew Fleck
Alaura Adelyn Foust
Rachel Sharon Gensel
Jonathan Hackenberg
Jayce Alan Heckman
Chloe Anne Heintzelman
Talen Scott Hoffer
Emma Elizabeth Hollenbach
Alex Steven Jenkins
Andrew Wesley Jenkins
Damara Jordana Jones
Aidan Drew Keiser
Alnaim Hakeem Kizis
Giovonni Isiah Kizis
Ashton Brian Krall
Ephraim Estie Langdon
Jillian Lena Latchford
Lydia Grace Meckley
Xzavier Minium
Austin Mitch
Carly Ellen Neidig
Bradley Dean Newcomer
Emily Mae Nicholas
Madelyn Nicole Nicholas
Elizabeth Elaine O’Brien
Sarah Alexia Prieto
Dylan Joshua Reiff
Morgan Elizabeth Reiner
Jacquelyn Rose Reynolds
Grace Olivia Richart
Savannah Renee Richart
Paul Robert Rohland
Ryen Christine Roush
Gaven Ruger Russell
Alexis Jo Sanders
Arella Teresa Sandrick
Deven Wayne Shoemaker
Ryleigh Katherine Stewart
Brooklyn Marie Wade
Kylie Marie Wagner
Trace William Witter
Christopher James Felty Wright
Seth Abram Yoder
Grade 11
Alexis Renae Beaver
Janae Yoder Bergey
Alexis Mae Berkheimer
Ryan Alan Berkheimer
Seth Aiden Bigger
Chase Etienne Bilodeau
Laurel Ann Bower
Jacob Zane Caudle
Jaydon Michael Cottage
Mya Makenzie Cromwell
Isaiah Daniel Franciscus
Austin Adam Gainer
Riley Karlea Godown
Cole James Goodwin
Dillan Jules Guinn-Bailey
Aiden James Hartman
Kelly Jane Hause
Quadir Ramon Williams
Herbert
Luis Yahir Hernandez
Jacklyn Raye Hopple
Jillian Anne Hopple
Lucas Michael Hower
Kayli Mae Johnson
Ian Albert Keefer
Jordan Lee King
Leslie Lauren Krebs
Carter John Lilley
Tridaija Amina
Lisimba-Alvarez
Bianca Lee Long
Breanna Leigh Martz
Timothy Paul Marvin
Mackenzi Rae McBride
Riley Elizabeth Murray
Aaliyah Renee Myers
Charles Randall Rea
Olivia Morgan Rohland
Andrew S. Rohrer
Luke William Roup
Brodey Caden Scoggins
Ashley Marlena Shamblen
Abigail Elizabeth Snyder
Kiersten Atalie Stork
Trent Robert Strous
Ella C Swartzentruber
Leah Marie Walter
Katlyn Marie Weaver
Olivia Weaver
Grade 12
Sarah Katheryn Aikey
Joshua Thomas Allison
Nathan Gregory Barnett
Kaylee A Beardsley
Trinity Raine Brown
Madalyn Elizabeth Chappell
Mackenzie Elizabeth Counsil
Kyler Robert Crawford
Joshua David Daub
Micah Fredrick Davister
Mackenzie Joyce-Marie Derr
Pierce Gregory Edinger
Jenna Marie Fawcett
Tyler Michael Flederbach
Tyler Lee Force
Rebecca Elizabeth Gehrer
Hailey Nadine Hardy
Jaida Marie Hoffer
Chase Thomas Hoffman
Caitlyn Johnson
Cara Marie Kennedy
Justin Alan Kreisler
Riley June Lewis
Tyler Andrew Lobos
Ryleigh Paige Mabus
Kaitlin Nikole Mathias
Hunter Melhorn
Tiana Elizabeth Osterhoudt
Luke Donald Reitz
Hunter Adams Rider
Athalia Jael Rivera
Simon Peter Rocktashel
Ethan Carter Rowe
Ehan Scott Russell
Garrett Matthew Russell
Bryanna Lee Sampson
Nathan John Scholl
Larissa Nicole Shearer
Beau Wesley Shelley
Morgan Elizabeth Solomon
Brandon James Thomas
Cierra Marie Vadasz
Ian Matthew Walter
Laura Elizabeth Wassmer
Contessa Watchey-Francke
Kathryn Anne Weaver
Regina Grace Wendt
Blair Walker Wilt
Kyle Wise
Spencer A Yeager
Honor Roll
Grade 9
Brandon James Arndt
Violet Morning Bell
Carley Jean Braham
Aubree Elizabeth Carl
Alexander Michael Dehart
Mckayla Lynn Fidler
Paige Amanda Guffey
Nathaniel Forrest Hagenbuch
Peyton Elizabeth Heimbach
Abigail Payge Hopple
Keith Alan Houtz
Graham Cayden Johnson
Quinnten Maclain Keister
Barry Eugene Knarr
Rafael Carlos Martinez II
Connor Alexander McCaffery
Thomas Henry McCaffrey
Maria Grace Painter
Cole James Parker
Ethan Thomas Rhodes
Kaylie Jane Savidge
Zander Mark-Anthony Tallent
Lili Ann-Marie Taylor
Gary Lee Verdinelli
Donovan Kristofer Wagner
Alivia Renee Winder
Autumn Renee Wolfgang
Janai Kiona Womack
Marissa J Yeager
Emily Lynn Zarr
Grade 10
Lacey Ann Ashton-Mitch
Keri Ann Boyer
Isaiah Rhyan Day
Landen Scott Dreese
Gracie Paytin Guisewite
Blaik Robert Hadcock
Aliyah Marie Kessler
Tristin Lynn Kitchens
Ethan Wayne Minium
Jessica Hope Morgan
Kayleigh Jayde Moyle
Jonediel Robles Hernandez
Chloe Nevin Russell
Maura Ashley Short
Alivia Kay Snyder
Ashley Joy Swartzlander
Autumn Marie Swartzlander
Brittany Elizabeth Verdinelli
Anthony Joseph Wendt
Gabrielle Eloise Whitenight
Gabriel Lucas Yost
Grade 11
Jordyn Kennedy Aunkst
Brody Ryan Bender
Jenna Lorraine Carl
Lacee Megan Day
Nathan Robert Derr
Anastacia Jean Ditty
Dylan Christopher Douglas
Mikayla Nicole Dunmeyer
Mason Lee Erb
Micah William Fritz
John Charles Hoffman
Dale-Curtis LaRue Mitchell
Alliyah Marie Nixon
Wyatt David Parker
Kyla Paige Rovenolt
Conner Matthew Smith
Kaden Michael Treibley
Raulerys Michelle Vega-Garcia
Grade 12
Aven Ayala
Larry Eugene Beachel
Kiersten Nicole Bowers
Jacqualyn Lucena Bridges
Haylee Michelle Carl
Ella Janeen Dyer
Jacob Logan Farley
Samara Nicole Hans
Drew Tyler Harris
Brady Rylan Hoey
Spenser Allen Knapp
Jordan Derrick Lombard
Matthew Ryan Maturani
Kara Rieley Mull
Alexis Maria Neagu
Giana Pearle Rupert
Eric James Toro
Jamir Jonathan Wilt
Sydney Price Gallagher Wright
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