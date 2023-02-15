MILTON — The Milton Area High School has announced its honor roll and distinguished honor roll for the second marking period.
Students named are:
Grade 9
Distinguished honor roll
Delvin Arnold
Sydney Bailey
Chance Benshoff
Joshalyn Bobb
Delaney Bottorf
Nickole Brouse
Adelyn Bush
Madelyn Coup
Trinity Cox
Dylan Cromwell
Katelyn Davister
Trent DeLong
Kaitlyn Erb
Alexander Familia
Dustin Foreman
Brenda Calixto
Jake Harris
Ella Heeter
Wyett Heintzelman
Lucas Hollenbach
CamrynHoover
Emma King
Regan Klinefelter
Carlie Konyar
Alexander Krall
Ty Locke
Kiley Long
Nathaniel Lopez
Olivia Maynard
Kendal Miller
Zachary Murray
Yadely Nieves
Keishla Mercado
Gregory Painter
Aaron Parker
Aidan Prieto
Cole Rhodes
Enerys Rivera Pagan
Samantha Roarty
Alyvia Russell
Lily Scholl
Elizabeth Schrock
Luke Shawley
Clayton Shiffer
Ashlyn Shuffstall
Claire Souder
Ethan Steiner
Calyn Stork
Za’Mira Stuckey
James Thomas
Andrea Tilman
Maleah Vining
Isabella Walker
Emily Waltman
Brady Wolfe
Wyatte Wolfgang
Piper Wygal
Makala Yarnell
Mayson Yates
Veronica Young
Ethan Zechman
Trenton Zechman
Addison Zettlemoyer
Honor roll
Logan Aigler
Ruvim Babakov
Emily Bogle
Katelyn Campbell
Cloey Davis
Cole Diamond
Ciearra Dressler
Noah Eck
Montgomery Fisher
Anferny Florentino
Elias Franciscus
Gabrielah Heckman
Mikalyn Heffner
Bianca Heimbach
Kane Hock
Brody Irwin
Liliana Johnson
Jayanah Jones
Zachary Letteer
Garrett
Lewczyk
Makayla Loreman
Nicholas Marks
Dillon McClintock
Elleana McConnell
Dallas Miller
Landon Munson
Anthony Narvaez Velazquez
Alexis Reigel
Keturah Rice
Tatiana Roberts
Malyki Rueda
Lexus Runyan
Lillian Snyder
Quintin Snyder
Hunter Starr
Jaylin Steinheiser
Emmah Strobel
Xander Swanger
Trinity Towner
Elias Walters
Grade 10
Distinguished honor roll
Brodie Anderson
Lauryn Aunkst
Jonathan Austinson-Loss
Artur Babakov
Chadrick Bastian
Lilly Batman
Emily Beaver
Miles Brown
Kiryn Buck
Addison Cohick
Carlie Dauberman
Mahki Dougherty
Carly Dye
Kaleb Eger
Tristan Engle
Rex Farr
Maximillian Ferry
Adara Fluke
Amelia Gainer
Mikenna Geiswite
Emma George
Brayden Gower
Shannon Greusel
Chris Hernandez
Erin Hess
Pierce Hoffer
Faron Hollenbach
Taryn Houtz
Juliana Klusman
Chase Knarr
Amaya Knelly
Joel Langdon
Morgan McCaffery
Izayah Minium
Abigail Moser
Addyson Murray
Kiera Nickles
Colby Noll
Armando Olivares
Zayne Osterhoudt
Kacie Otiniano
Heyden Patterson
Lennon Paul
Elijah Platt
Preston Reedy
Landyn Rider
Draven Ritter
Camron Roush
Eli Russell
Avery Sassaman
Emily Seward
Levi Shamblen
Kyleigh Snyder
Jonah Strobel
Nevaeh Strothers
Talen Strous
Cade Swartzentruber
Faith Teneyck
Troy Tyson
Yanelys Vargas
William Weaver
Grace Young
Madison Zeiber
Honor roll
Madison Beachel
Lourdes Bellido
Allen Bickel
Autumn Bowen
Allasandra Dicostanzo
Christopher Doyle
Tyler Emery
Tate Fritz
Carter Gehrer
Miah Hadcock
Zebulon Heck
Kylie Hepler
Nazir Hunter
Logan Kopp
Johnathan Lloyd
Michael Long
Dominic Lytle
Kelise Morales
Trent Musser
Sean Nolder
Drake Parker
Samuel Rodriguez
Mackenzie Schutt
Caine Snavely
Aaron Treibley
Cale Walter
Grade 11
Distinguished
Adrianna Allabach
Skye Anthony
Emmitt Badman
Hilhary Baez
Dominic Ballo
Talya Bardole
Cale Bastian
Violet Bell
Michael Bickhart
Ryan Bickhart
Skylie Bobb
Hailey Botts
Carley Braham
Veronica Cabrera
Aubree Carl
Alayna Chappell
Vanelys Cintron-Reyes
Emma Clouser
Laney Cordetsky
Lydia Crawford
Mercedez Farr
Connor Fawcett
Wyatt Ficks
Nathan Finck
Braydon Gaugler
Xavier Godown
Luke Goodwin
Tori Gordner
Paige Guffey
Zachary Guffey
Jordan Hackenberg
Nathaniel Hagenbuch
Alexander Hoffman
Quinnten Keister
Abigail Kitchen
Zoe Letteer
Jleea Linn
Trey Locke
Mackenzie Lopez
Rafael Martinez II
Shalynn Mathias
Connor McCaffery
Thomas McCaffrey
Savannah Nixon
Maria Painter
Alysia Prieto
Peyton Rearick
Ely Reitz
Amilio Rivera
Mason Rowe
Abigail Saber
Kaylie Savidge
Mia Sera
Madison Snyder
Tyler Stokes
Zander Tallent
Camden Weaver
Gabriel Wheeland
Leah Willow
Autumn Wolfgang
Janai Womack
Marissa Yeager
Evan Yoder
Kurstin Young
Hunter Zettlemoyer
Robert Zimmerman
Honor roll
Bradimir Aviles-Robles
Aliana Ayala
Christian Bergerstock
Candice Carter
Alexander Dehart
Mckayla Fidler
Wyatt Francis
Miranda Garcia-Calixto
Ethan Hamilton
Ava Harmon
Braxton Hartman
Sade Hauck
Kearah Heimbach
Peyton Heimbach
Gaige Holzapfel
Nijel Hunter
Braden Kessler
Barry Knarr
Adriena Leon
Christopher Mull
Daileinis Nieves-Rodriguez
Cole Parker
Zen Patrick Regus
Ethan Rhodes
Logan Shrawder
Lili Taylor
Gary Verdinelli
Madelyn Waltman
Blane Weaver
Alivia Winder
Jayden Wood
Grade 12
Distinguished
Gehrig Baker
Brianna Beck
Amber Birdsong
Isaiah Day
Luke DeLong
Sara Dewyer
Mckenzie Dreisbach
Emma East
Alixbel Familia
Kendall Fedder
Mekhi Fetzer
Nicholas Fleck
Alaura Foust
Rachel Gensel
Jayce Heckman
Chloe Heintzelman
Emma Hollenbach
Jaznik Hoover
Alex Jenkins
Andrew Jenkins
Nathaniel Johnson
Aidan Keiser
Ephraim Langdon
Jillian Latchford
Jakaila Leonce
Marlayna Long
Lydia Meckley
Xzavier Minium
Austin Mitch
Carly Neidig
Emily Nicholas
Madelyn Nicholas
Elizabeth O’Brien
Zachary Peterman
Morgan Reiner
Jacquelyn Reynolds
Grace Richart
Savannah Richart
Jonediel Hernandez
Ryen Roush
Chloe Russell
Gaven Russell
Deven Shoemaker
Alivia Snyder
Justin Swallow
Emily Swartzlander
Lillyann Tilman
Nathalie Vargas
Brooklyn Wade
Kylie Wagner
Fallon Waughen
Gabrielle Whitenight
Trace Witter
Seth Yoder
Honor roll
Lacey Ashton-Mitch
Addison Ayala
Dylan Lee Baker
Brienna Kathryn Birdsall
Alison Bridges
Parris Derr
Landen Dreese
Serena Fisher
Hunter Gearhart
Samara Hans
Daniel Heimbach
Ty Heimbach
Talen Hoffer
Damara Jones
Aliyah Kessler
Tristin Kitchens
Jocelyn Mong
Bradley Newcomer
Aniyah Penny
Hezekiah Peterman
Lane Ranck
Gwendolynn Robinson
Kristopher Rode
Paul Rohland
Alexis Sanders
Ryleigh Stewart
Ryan Taylor
Mason Yeagle
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