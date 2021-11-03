MILTON — Milton Area High School recently recognized its honor roll students following the first nine weeks.
Distinguished honor roll
Grade 9
Lauryn Brady Aunkst
Jonathan Duane Austinson-Loss
Chadrick Branden Bastian
Emily May Beaver
Lourdes Angelica Bellido
Miles Evan Brown
Kiryn Denise Buck
Addison Kathryn Cohick
Mahki Enoch Dougherty
Kaleb Ryan Eger
Tyler Paul Emery
Tristan Lee Engle
Alexander Familia
Rex Octane Farr
Tate Evan Fritz
Amelia Cassidy Gainer
Shannon Marie Greusel
Alivia Ann Guthrie
Chris Hernandez
Erin Elizabeth Hess
Pierce Arthur Hoffer
Taryn Isabella Houtz
Nazir Jamari Hunter
Joel Clayton Langdon
Jayden Lindsey Mather
Morgan Shea McCaffery
Izayah Minium
Abigail Michelle Moser
Addyson Lynn Murray
Kiera Jade Nickles
Colby Noll
Armando Olivares
Kacie Lynn Otiniano
Yarielis Pagan Rodriguez
Heyden Mykel Patterson
Lennon James Paul
Landyn Russell Rider
Camron Nicole Roush
Avery Joy Sassaman
Patience Marie Schmoyer
Emily Elizabeth Seward
Levi Joseph Shamblen
Kyleigh Raine Snyder,
Jonah James Strobel
Cade Swartzentruber
Troy Nathaniel Tyson
Yanelys Isbel Vargas
Kyla Tenille Wallich
Brady Christopher Wolfe
Grace Elizabeth Young
Madison Grace Zeiber
Grade 10
Adrianna Lynn Allabach
Skye Elizabeth Anthony
Emmitt Chandler Badman
Dominic Matthew Ballo
Talya Nacole Bardole
Brianna Kay Beck
Violet Morning Bell
Ryan Vincent Bickhart
Hailey Jo Botts
Veronica Cabrera
Aubree Elizabeth Carl
Alayna Chappell
Vanelys Marie Cintron-Reyes
Lydia Elizabeth Crawford
Alexander Michael Dehart
Anastasiya Rae Doyle
Mercedez Dana Farr
Connor Crane Fawcett
Wyatt Eugene Ficks
Nathan Douglas Finck
Braydon Fred Gaugler
Xavier Billotte Godown
Darian Jordana Gonzales
Luke Stewart Goodwin
Paige Amanda Guffey
Zachary Wade Guffey
Jordan Hackenberg
Nathan Lee-Ryan Hall
Braxton Zane Hartman
Sade Hauck
Alexander Thomas Hoffman
Gaige Lee Holzapfel
Kiaralis Amy Irizarry
Graham Cayden Johnson
Braden Alexander-Lee Kessler
Abigail Grace Kitchen
Barry Eugene Knarr
Adriena Nicole Leon
Zoe Michelle Letteer
Jleea Pauline Linn
Trey Earl Locke
Mackenzie Nicole Lopez
Rafael Carlos Martinez II
Cole James Parker
Alysia Nicole Prieto
Lucas William Radke
Peyton Alexander Rearick
Zen Patrick Regus
Ely Daniel Reitz
Abigail Grace Saber
Mia Marie Sera
Connor Fredrick Snyder
Madison Grace Snyder
Tyler Jeffery Stokes
Justin Wyatt Swallow
Zander Mark-Anthony Tallent
Lili Ann-Marie Taylor
Gary Lee Verdinelli
Madelyn Nicole Waltman
Camden Michael Weaver
Gabriel Hupp Wheeland
Leah Makenna Willow
Alivia Renee Winder
Janai Kiona Womack
Jayden Wood
Marissa Yeager
Evan Wayne Yoder
Hunter Daniel Zettlemoyer
Robert Charles Zimmerman
Grade 11
Gehrig Matthew Baker
Glen Roger Bell
Amber Marie Birdsong
Jace Ryan Brandt
Alison Renee Bridges
Isaiah Rhyan Day
Luke Anthony DeLong
Sara Marie Dewyer
Mckenzie Renee Dreisbach
Emma Margaret East
Alixbel Familia
Kendall Jo Fedder
Nicholas Matthew Fleck
Alaura Adelyn Foust
Rachel Sharon Gensel
Gracie Paytin Guisewite
Jonathan Hackenberg
Jayce Alan Heckman
Talen Scott Hoffer
Jaznik Tacoma Hoover
Alex Steven Jenkins
Damara Jordana Jones
Aidan Drew Keiser
Ashton Brian Krall
Ephraim Estie Langdon
Billy Ray Lutcher
Lydia Grace Meckley
Xzavier Minium
Austin Mitch
Carly Ellen Neidig
Bradley Dean Newcomer
Emily Mae Nicholas
Madelyn Nicole Nicholas
Elizabeth Elaine O’Brien
Aniyah Jean Penny
Hezekiah James Peterman
Zachary Richard Peterman
Dylan Joshua Reiff
Morgan Elizabeth Reiner
Jacquelyn Rose Reynolds
Savannah Renee Richart
Kristopher Rolf Rode
Paul Robert Rohland
Ryen Christine Roush
Chloe Nevin Russell
Gaven Ruger Russell
Arella Teresa Sandrick
Deven Wayne Shoemaker
Alivia Kay Snyder
Ryleigh Katherine Stewart
Ashley Joy Swartzlander
Brooklyn Marie Wade
Fallon Nichole Waughen
Gabrielle Eloise Whitenight
Trace William Witte
Seth Abram Yoder
Grade 12
Alexis Renae Beaver
Brody Ryan Bender
Janae Yoder Bergey
Nevin Thomas Carrier
Jacob Zane Caudle
Jaydon Michael Cottage
Mya Makenzie Cromwell
Elise Degols
Nathan Robert Derr
Anastacia Jean Ditty
Dylan Christopher Douglas
Morgan Makenzie Dreisbach
Isaiah William Evens
Isaiah Daniel Franciscus
Micah William Fritz
Austin Adam Gainer
Riley Karlea Godown
Cole James Goodwin
Aiden James Hartman
Kelly Jane Hause
Samantha Raye Hepler
Luis Yahir Hernandez
Miranda Louise Hess
Jacklyn Raye Hopple
Jillian Anne Hopple
Lucas Michael Hower
Kayli Mae Johnson
Jordan Lee King
Leslie Lauren Krebs
Marissa Nicole Leitzel
Carter John Lilley
Tridaija Amina Lisimba-Alvarez
Camden Alonah Lloyd
Bianca Lee Long
Tyler Matthew Long
Timothy Paul Marvin
Mackenzi Rae McBride
Dale-Curtis LaRue Mitchell
Riley Elizabeth Murray
Aaliyah Renee Myers
Wyatt David Parker
Nathan Lee Rauch
Charles Randall Rea
Hunter Adams Rider
Austin Jay Robins
Andrew S. Rohrer
Luke William Roup
Brodey Caden Scoggins
Ashley Marlena Shamblen
Conner Matthew Smith
Abigail Elizabeth Snyder
Kiersten Atalie Stork
Raulerys Michelle Vega-Garcia
Leah Marie Walter
Katlyn Marie Weaver
Olivia Weaver
Honor roll
Grade 9
Lilly Kathryn Batman
Madison Elizabeth Beachel
Carlie Ann Dauberman
Allasandra Maria Dicostanzo
Maximillian Patrick Ferry
Emma George
Chase Ryan Gonsalez
Brayden Paul Gower
Chase Levi Knarr
Michael Lewis Long
Dominic Allan Lytle
Hadlee Isabelle Meckley
Chase Anthony Mitch
Trent David Musser
Sean Alexander Nolder
Drake Logan Parker
Mackenna Christine Roberts
Aidianelie Michelle Rodriguez Salgado
Eli Steele Russell
Mackenzie Nicole Schutt
Lane Joseph Strawser
Nevaeh Strothers
Trinity Thomas
Madeline Amanda Watkins
Grade 10
Brandon James Arndt
Aliana Ayala
Hilhary Nashell Baez
Michael Lee Bickhart
Skylie Amara Bobb
Laney Ann Cordetsky
Mckayla Lynn Fidler
Mason Friese
Kaylee Garman
Nathaniel Forrest Hagenbuch
Noah Haines
Ethan Michael Hamilton
Skyler Patrick-Lee Harrington
Sage Hauck
Abigail Payge Hopple
Nijel Hunter
Kasandra Mae Johnson
Quinnten Maclain Keister
Thomas Henry McCaffrey
Caden Anthony Mull
Daileinis Nieves-Rodriguez
Maria Grace Painter
Ethan Thomas Rhodes
Alexander Stewart Rimel
Amilio Jonathan Rivera
Logan Christopher Shrawder
Drake Logan Treibley
Mackenzie Sue Troutman
Blane Matthew Weaver
Autumn Renee Wolfgang
Grade 11
Addison Ayala
Brienna Kathryn Birdsall
Keri Ann Boyer
Mekhi Steven Fetzer
Ethan Myles Fisher
Brian Michael Friend
Daniel Wayne Heimbach
Ty Edgar Heimbach
Chloe Anne Heintzelman
Emma Elizabeth Hollenbach
Hayden Shaun Hollenbach
Ethan Tyler Ikbarieh
Andrew Wesley Jenkins
Aliyah Marie Kessler
Tristin Lynn Kitchens
Jared Ray Lehman
Ethan Wayne Minium
Sarah Alexia Prieto
Grace Olivia Richart
Alexis Jo Sanders
Autumn Marie Swartzlander
Emily Nicole Swartzlander
Ryan Thomas Taylor
Lillyann May Tilman
Aidan Scott Volk
Kylie Marie Wagner
Anthony Joseph Wendt
Gabriel Lucas Yost
Grade 12
Jordyn Kennedy Aunkst
Seth Aiden Bigger
Braxton J. Blyler
Laurel Ann Bower
Dante Nakeem Cook
Maria Miagro Cuadrado
Adam Cory Erb
Nathan Owen Faubion
Riley Jacob Fidler
Alivia Rayann Fisher
Gabrielle Louise Fox
Samara Nicole Hans
Quadir Ramon Williams Herbert
Nolan Michael Miller
Dakota Floyd Murray
Makayla Renee Ranck
Athalia Jael Rivera
Jose Javier Rivera Agosto
Kyla Paige Rovenolt
Hanna Louise Schreffler
Maura Ashley Short
Cody Nathaniel Templin
Kaden Michael Treibley
Angelique Amelia Tyson
Larissa Carmen Willis
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