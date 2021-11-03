MILTON — Milton Area High School recently recognized its honor roll students following the first nine weeks.

Distinguished honor roll

Grade 9

Lauryn Brady Aunkst

Jonathan Duane Austinson-Loss

Chadrick Branden Bastian

Emily May Beaver

Lourdes Angelica Bellido

Miles Evan Brown

Kiryn Denise Buck

Addison Kathryn Cohick

Mahki Enoch Dougherty

Kaleb Ryan Eger

Tyler Paul Emery

Tristan Lee Engle

Alexander Familia

Rex Octane Farr

Tate Evan Fritz

Amelia Cassidy Gainer

Shannon Marie Greusel

Alivia Ann Guthrie

Chris Hernandez

Erin Elizabeth Hess

Pierce Arthur Hoffer

Taryn Isabella Houtz

Nazir Jamari Hunter

Joel Clayton Langdon

Jayden Lindsey Mather

Morgan Shea McCaffery

Izayah Minium

Abigail Michelle Moser

Addyson Lynn Murray

Kiera Jade Nickles

Colby Noll

Armando Olivares

Kacie Lynn Otiniano

Yarielis Pagan Rodriguez

Heyden Mykel Patterson

Lennon James Paul

Landyn Russell Rider

Camron Nicole Roush

Avery Joy Sassaman

Patience Marie Schmoyer

Emily Elizabeth Seward

Levi Joseph Shamblen

Kyleigh Raine Snyder,

Jonah James Strobel

Cade Swartzentruber

Troy Nathaniel Tyson

Yanelys Isbel Vargas

Kyla Tenille Wallich

Brady Christopher Wolfe

Grace Elizabeth Young

Madison Grace Zeiber

Grade 10

Adrianna Lynn Allabach

Skye Elizabeth Anthony

Emmitt Chandler Badman

Dominic Matthew Ballo

Talya Nacole Bardole

Brianna Kay Beck

Violet Morning Bell

Ryan Vincent Bickhart

Hailey Jo Botts

Veronica Cabrera

Aubree Elizabeth Carl

Alayna Chappell

Vanelys Marie Cintron-Reyes

Lydia Elizabeth Crawford

Alexander Michael Dehart

Anastasiya Rae Doyle

Mercedez Dana Farr

Connor Crane Fawcett

Wyatt Eugene Ficks

Nathan Douglas Finck

Braydon Fred Gaugler

Xavier Billotte Godown

Darian Jordana Gonzales

Luke Stewart Goodwin

Paige Amanda Guffey

Zachary Wade Guffey

Jordan Hackenberg

Nathan Lee-Ryan Hall

Braxton Zane Hartman

Sade Hauck

Alexander Thomas Hoffman

Gaige Lee Holzapfel

Kiaralis Amy Irizarry

Graham Cayden Johnson

Braden Alexander-Lee Kessler

Abigail Grace Kitchen

Barry Eugene Knarr

Adriena Nicole Leon

Zoe Michelle Letteer

Jleea Pauline Linn

Trey Earl Locke

Mackenzie Nicole Lopez

Rafael Carlos Martinez II

Cole James Parker

Alysia Nicole Prieto

Lucas William Radke

Peyton Alexander Rearick

Zen Patrick Regus

Ely Daniel Reitz

Abigail Grace Saber

Mia Marie Sera

Connor Fredrick Snyder

Madison Grace Snyder

Tyler Jeffery Stokes

Justin Wyatt Swallow

Zander Mark-Anthony Tallent

Lili Ann-Marie Taylor

Gary Lee Verdinelli

Madelyn Nicole Waltman

Camden Michael Weaver

Gabriel Hupp Wheeland

Leah Makenna Willow

Alivia Renee Winder

Janai Kiona Womack

Jayden Wood

Marissa Yeager

Evan Wayne Yoder

Hunter Daniel Zettlemoyer

Robert Charles Zimmerman

Grade 11

Gehrig Matthew Baker

Glen Roger Bell

Amber Marie Birdsong

Jace Ryan Brandt

Alison Renee Bridges

Isaiah Rhyan Day

Luke Anthony DeLong

Sara Marie Dewyer

Mckenzie Renee Dreisbach

Emma Margaret East

Alixbel Familia

Kendall Jo Fedder

Nicholas Matthew Fleck

Alaura Adelyn Foust

Rachel Sharon Gensel

Gracie Paytin Guisewite

Jonathan Hackenberg

Jayce Alan Heckman

Talen Scott Hoffer

Jaznik Tacoma Hoover

Alex Steven Jenkins

Damara Jordana Jones

Aidan Drew Keiser

Ashton Brian Krall

Ephraim Estie Langdon

Billy Ray Lutcher

Lydia Grace Meckley

Xzavier Minium

Austin Mitch

Carly Ellen Neidig

Bradley Dean Newcomer

Emily Mae Nicholas

Madelyn Nicole Nicholas

Elizabeth Elaine O’Brien

Aniyah Jean Penny

Hezekiah James Peterman

Zachary Richard Peterman

Dylan Joshua Reiff

Morgan Elizabeth Reiner

Jacquelyn Rose Reynolds

Savannah Renee Richart

Kristopher Rolf Rode

Paul Robert Rohland

Ryen Christine Roush

Chloe Nevin Russell

Gaven Ruger Russell

Arella Teresa Sandrick

Deven Wayne Shoemaker

Alivia Kay Snyder

Ryleigh Katherine Stewart

Ashley Joy Swartzlander

Brooklyn Marie Wade

Fallon Nichole Waughen

Gabrielle Eloise Whitenight

Trace William Witte

Seth Abram Yoder

Grade 12

Alexis Renae Beaver

Brody Ryan Bender

Janae Yoder Bergey

Nevin Thomas Carrier

Jacob Zane Caudle

Jaydon Michael Cottage

Mya Makenzie Cromwell

Elise Degols

Nathan Robert Derr

Anastacia Jean Ditty

Dylan Christopher Douglas

Morgan Makenzie Dreisbach

Isaiah William Evens

Isaiah Daniel Franciscus

Micah William Fritz

Austin Adam Gainer

Riley Karlea Godown

Cole James Goodwin

Aiden James Hartman

Kelly Jane Hause

Samantha Raye Hepler

Luis Yahir Hernandez

Miranda Louise Hess

Jacklyn Raye Hopple

Jillian Anne Hopple

Lucas Michael Hower

Kayli Mae Johnson

Jordan Lee King

Leslie Lauren Krebs

Marissa Nicole Leitzel

Carter John Lilley

Tridaija Amina Lisimba-Alvarez

Camden Alonah Lloyd

Bianca Lee Long

Tyler Matthew Long

Timothy Paul Marvin

Mackenzi Rae McBride

Dale-Curtis LaRue Mitchell

Riley Elizabeth Murray

Aaliyah Renee Myers

Wyatt David Parker

Nathan Lee Rauch

Charles Randall Rea

Hunter Adams Rider

Austin Jay Robins

Andrew S. Rohrer

Luke William Roup

Brodey Caden Scoggins

Ashley Marlena Shamblen

Conner Matthew Smith

Abigail Elizabeth Snyder

Kiersten Atalie Stork

Raulerys Michelle Vega-Garcia

Leah Marie Walter

Katlyn Marie Weaver

Olivia Weaver

Honor roll

Grade 9

Lilly Kathryn Batman

Madison Elizabeth Beachel

Carlie Ann Dauberman

Allasandra Maria Dicostanzo

Maximillian Patrick Ferry

Emma George

Chase Ryan Gonsalez

Brayden Paul Gower

Chase Levi Knarr

Michael Lewis Long

Dominic Allan Lytle

Hadlee Isabelle Meckley

Chase Anthony Mitch

Trent David Musser

Sean Alexander Nolder

Drake Logan Parker

Mackenna Christine Roberts

Aidianelie Michelle Rodriguez Salgado

Eli Steele Russell

Mackenzie Nicole Schutt

Lane Joseph Strawser

Nevaeh Strothers

Trinity Thomas

Madeline Amanda Watkins

Grade 10

Brandon James Arndt

Aliana Ayala

Hilhary Nashell Baez

Michael Lee Bickhart

Skylie Amara Bobb

Laney Ann Cordetsky

Mckayla Lynn Fidler

Mason Friese

Kaylee Garman

Nathaniel Forrest Hagenbuch

Noah Haines

Ethan Michael Hamilton

Skyler Patrick-Lee Harrington

Sage Hauck

Abigail Payge Hopple

Nijel Hunter

Kasandra Mae Johnson

Quinnten Maclain Keister

Thomas Henry McCaffrey

Caden Anthony Mull

Daileinis Nieves-Rodriguez

Maria Grace Painter

Ethan Thomas Rhodes

Alexander Stewart Rimel

Amilio Jonathan Rivera

Logan Christopher Shrawder

Drake Logan Treibley

Mackenzie Sue Troutman

Blane Matthew Weaver

Autumn Renee Wolfgang

Grade 11

Addison Ayala

Brienna Kathryn Birdsall

Keri Ann Boyer

Mekhi Steven Fetzer

Ethan Myles Fisher

Brian Michael Friend

Daniel Wayne Heimbach

Ty Edgar Heimbach

Chloe Anne Heintzelman

Emma Elizabeth Hollenbach

Hayden Shaun Hollenbach

Ethan Tyler Ikbarieh

Andrew Wesley Jenkins

Aliyah Marie Kessler

Tristin Lynn Kitchens

Jared Ray Lehman

Ethan Wayne Minium

Sarah Alexia Prieto

Grace Olivia Richart

Alexis Jo Sanders

Autumn Marie Swartzlander

Emily Nicole Swartzlander

Ryan Thomas Taylor

Lillyann May Tilman

Aidan Scott Volk

Kylie Marie Wagner

Anthony Joseph Wendt

Gabriel Lucas Yost

Grade 12

Jordyn Kennedy Aunkst

Seth Aiden Bigger

Braxton J. Blyler

Laurel Ann Bower

Dante Nakeem Cook

Maria Miagro Cuadrado

Adam Cory Erb

Nathan Owen Faubion

Riley Jacob Fidler

Alivia Rayann Fisher

Gabrielle Louise Fox

Samara Nicole Hans

Quadir Ramon Williams Herbert

Nolan Michael Miller

Dakota Floyd Murray

Makayla Renee Ranck

Athalia Jael Rivera

Jose Javier Rivera Agosto

Kyla Paige Rovenolt

Hanna Louise Schreffler

Maura Ashley Short

Cody Nathaniel Templin

Kaden Michael Treibley

Angelique Amelia Tyson

Larissa Carmen Willis

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