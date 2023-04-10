MILTON — The Milton Area High School has announced its honor roll and distinguished honor roll for the third marking period.
Students named include:
Grade 9
Distinguished
Sydney Bailey
Alissa Edith Bartlett
Atticus Wolf Bell
Joshalyn Martina Bobb
Delaney Jaymes Bottorf
Nickole Brouse
Adelyn Elise Bush
Trinity Marie Cox
Dylan Riley Cromwell
Cloey Lynne Davis
Katelyn Anne Davister
Trent DeLong
Kaitlyn AnnMarie Erb
Alexander Familia
Anferny Raul Florentino
Dustin Paul Foreman
Elias Ryan Franciscus
Jake Austin Harris
Ella Sophia Heeter
Bianca Faith Heimbach
Wyett James Heintzelman
Kane Barak Hock
Camryn Mae Hoover
Liliana Johnson
Emma Mae King
Regan Leigh Klinefelter
Carlie Elizabeth Konyar
Alexander Keith Krall
Zachary Michael Letteer
Emily Jean Livziey
Kiley Ann Long
Makayla Jaci Loreman
Nicholas Marks
Olivia Lynn Maynard
Kendal Grace Miller
Zachary Issac Murray
Yadely Nimsay Nieves
Gregory Painter
Aaron Thomas Parker
Aidan Johan Prieto
Samantha K. Roarty
Malyki Marcus Rueda
Alyvia Sophie Russell
Lily Marie Scholl
Elizabeth Sage Schrock
Luke Edward Shawley
Clayton James Shiffer
Ashlyn Michelle Shuffstall
Lillian Paige Snyder
Claire Virginia Souder
Ethan Steiner
Tristan Steiner
Emmah Jane Strobel
James Solomon Thomas
Andrea R. Tilman
Trinity Lynn Towner
Maleah Jay Vining
Isabella Ann Marie Walker
Emily June Waltman
Brady Christopher Wolfe
Piper Wygal
Makala Ann Yarnell
Veronica Ashley Young
Ethan Thomas Zechman
Trenton Edward Zechman
Addison E. Zettlemoyer
Honor roll
Rylie Jean Anspach
Delvin Robert Arnold
Ruvim Babakov
Chance Michael Benshoff
Emily May Bogle
Madelyn Rose Coup
Cole Jacob Diamond
Ciearra Lee Dressler
Molly Elizabeth Dyer
Noah Michael Eck
Chelsea Renee Edmunds
Montgomery M. Fisher
Brenda Garcia Calixto
Gabrielah Heckman
Mikalyn Olivia Heffner
Lucas J. Hollenbach
Brody Charles Irwin
Jayanah Peyton Jones
Garrett Michael Lewczyk
Ty Robert Locke
Nathaniel Allen Lopez
Adriana Renae Lupold
Chase Allen Lytle
Zoey Marie Majors
Gage Lee Nixon
Alexis Renee Reigel
Cole Rhodes
Keturah Savilla Rice
Tatiana Ann Roberts
Lexus Lynn Runyan
Kiley M. Smith
Hunter David Starr
Jaylin May Steinheiser
Calyn Brea Stork
Jayden Allen Straub
Za’Mira Nicole Stuckey
Meranda Lin Troutman
Elias Gabriel Walters
Kaden Watkins
Wyatte Wolfgang
Mayson David Yates
Grade 10
Distinguished
Brodie Dean Anderson
Jonathan Austinson-Loss
Artur Babakov
Chadrick Branden Bastian
Lilly Kathryn Batman
Emily May Beaver
Lourdes Angelica Bellido
Miles Evan Brown
Kiryn Denise Buck
Addison Kathryn Cohick
Carlie Ann Dauberman
Allasandra Dicostanzo
Mahki Enoch Dougherty
Christopher James Doyle
Carly Marie Dye
Kaleb Ryan Eger
Rex Octane Farr
Maximillian Patrick Ferry
Adara Nicole Fluke
Tate Evan Fritz
Amelia Cassidy Gainer
Emma R. George
Brayden Paul Gower
Shannon Marie Greusel
Alivia Ann Guthrie
Chris Hernandez
Erin Elizabeth Hess
Pierce Arthur Hoffer
Faron Ethan Hollenbach
Taryn Isabella Houtz
Chase Levi Knarr
Joel Clayton Langdon
Michael Lewis Long
Dominic Allan Lytle
Morgan Shea McCaffery
Izayah C. Minium
Kelise Jaylynn Morales
Abigail Michelle Moser
Addyson Lynn Murray
Trent David Musser
Kiera Jade Nickles
Sean Alexander Nolder
Colby Noll
Armando Olivares
Zayne E. Osterhoudt
Kacie Lynn Otiniano
Drake Logan Parker
Heyden Mykel Patterson
Lennon James Paul
Lilly Anne Peterman
Elijah Christopher Platt
Landyn Russell Rider
Draven Raine Ritter
Yamileshka Rivera Pagan
Samuel B. Rodriguez
Camron Nicole Roush
Eli Steele Russell
Avery Joy Sassaman
Emily Elizabeth Seward
Levi Joseph Shamblen
Mackenzie Marie Smith
Caine Michael Snavely
Kyleigh Raine Snyder
Jonah James Strobel
Talen John Strous
Cade Swartzentruber
Faith Marie Teneyck
Troy Nathaniel Tyson
Yanelys Isbel Vargas
Cale Nicholas Walter
Grace Elizabeth Young
Madison Grace Zeiber
Honor roll
Lauryn Brady Aunkst
Madison Elizabeth Beachel
Erica Kay Cook
Lucas Allen Ditty
Tyler Paul Emery
Tristan Lee Engle
Ashleigh Elizabeth Friend
Carter Justin Gehrer
Miah Maelyn Hadcock
Nazir Jamari Hunter
Juliana Klusman
Carlee James Kneasel
Amaya Elizabeth Knelly
Logan Riley Kopp
Johnathan Allen Lloyd
Lia Payano Cuevas
Mackenna C. Roberts
Taliyah Amara Ross
Mackenzie Nicole Schutt
Nevaeh Strothers
Trinity Thomas
Aaron George Treibley
Kyla Tenille Wallich
Madeline A. Watkins
Grade 11
Distinguished
Adrianna Lynn Allabach
Aliana Ayala
Emmitt Chandler Badman
Dominic Matthew Ballo
Talya Nacole Bardole
Cale Bastian
Violet Morning Bell
Michael Lee Bickhart
Ryan Vincent Bickhart
Hailey Jo Botts
Veronica Cabrera
Aubree Elizabeth Carl
Candice A. Carter
Alayna K. Chappell
Vanelys Cintron-Reyes
Emma Jean Clouser
Laney Ann Cordetsky
Lydia Elizabeth Crawford
Mercedez Dana Farr
Connor Crane Fawcett
Wyatt Eugene Ficks
Nathan Douglas Finck
Braydon Fred Gaugler
Xavier Billotte Godown
Luke Stewart Goodwin
Brianna Marie Gordner
Paige Amanda Guffey
Jordan Hackenberg
Braxton Zane Hartman
Kearah Hope Heimbach
Peyton E. Heimbach
Alexander T. Hoffman
Gaige Lee Holzapfel
Abigail Payge Hopple
Braden Kessler
Abigail Grace Kitchen
Zoe Michelle Letteer
JLeea Pauline Linn
Trey Earl Locke
Mackenzie Nicole Lopez
Shalynn Mashell Mathias
Savannah June Nixon
Maria Grace Painter
Cole James Parker
Alysia Nicole Prieto
Peyton Alexander Rearick
Ethan Thomas Rhodes
Abigail Grace Saber
Kaylie Jane Savidge
Mia Marie Sera
Logan C. Shrawder
Madison Grace Snyder
Zander Tallent
Camden Michael Weaver
Gabriel Hupp Wheeland
Leah Makenna Willow
Autumn Renee Wolfgang
Janai Kiona Womack
Marissa J. Yeager
Evan Wayne Yoder
Hunter Daniel Zettlemoyer
Robert C. Zimmerman
Honor roll
Skye Elizabeth Anthony
Hilhary Nashell Baez
Christian T. Bergerstock
Skylie Amara Bobb
Carley Jean Braham
Nathanael D. Craig
Alexander Michael Dehart
Mckayla Lynn Fidler
Wyatt Allen Francis
Miranda Daniela Garcia- Calixto
Tori Diane Gordner
Nathaniel F. Hagenbuch
Ethan Michael Hamilton
Skyler Harrington
Sade Hauck
Nijel Hunter
Kasandra Mae Johnson
Kaedyn Daniel Lose
Rafael Carlos Martinez II
Thomas Henry McCaffrey
Andrew M. Mitch
Eben Ryley-ivin Moore
Christopher Alan Mull
Daileinis Nieves-Rodriguez
Zen Patrick Regus
Ely Daniel Reitz
Amilio Jonathan Rivera
Tyler Jeffrey Stokes
Drake Logan Treibley
Gary Lee Verdinelli
Blane Matthew Weaver
Alivia Renee Winder
Destyni Elexis Wright
Grade 12
Distinguished
Gehrig Matthew Baker
Brianna Kay Beck
Patience Renee Benshoff
Amber Marie Birdsong
Alison Renee Bridges
Maria Miagro Cuadrado
Isaiah Rhyan Day
Sara Marie Dewyer
Autumn Leigh Drumm
Emma Margaret East
Alixbel Familia
Kendall Jo Fedder
Ethan Myles Fisher
Nicholas Matthew Fleck
Alaura Adelyn Foust
Rachel Sharon Gensel
Jonathan Hackenberg
Samara Nicole Hans
Jayce Alan Heckman
Chloe Anne Heintzelman
Emma E. Hollenbach
Jaznik Tacoma Hoover
Alex Steven Jenkins
Andrew Wesley Jenkins
Aidan Drew Keiser
Tyler Dillon Kipple
Alnaim Hakeem Kizis
Ashton Brian Krall
Ephraim Estie Langdon
Adriena Nicole Leon
Lydia Grace Meckley
Hunter Melhorn
Ethan Wayne Minium
Xzavier Minium
Austin Mitch
Carly Ellen Neidig
Emily Mae Nicholas
Madelyn Nicole Nicholas
Victoria Catherine Olsen
Hezekiah James Peterman
Zachary R. Peterman
Morgan Elizabeth Reiner
Jacquelyn Rose Reynolds
Grace Olivia Richart
Savannah Renee Richart
Kristopher Rolf Rode
Ryen Christine Roush
Chloe Nevin Russell
Gaven Ruger Russell
Deven Wayne Shoemaker
Justin Wyatt Swallow
Emily Nicole Swartzlander
Lillyann May Tilman
Brooklyn Marie Wade
Kylie Marie Wagner
Fallon Nichole Waughen
Trace William Witter
Seth Abram Yoder
Honor roll
Lacey Ann Ashton-Mitch
Brienna Kathryn Birdsall
Keri Ann Boyer
Gavin Bailey Brintzenhofe
Parris Kayleigh Derr
Mckenzie Renee Dreisbach
Mekhi Steven Fetzer
Daniel Wayne Heimbach
Ty Edgar Heimbach
Talen Scott Hoffer
Nathaniel Orion Johnson
Damara Jordana Jones
Tristin Lynn Kitchens
Jillian Lena Latchford
Jared Ray Lehman
Jakaila Leonce
Nathan Joseph Musser
Paul Robert Rohland
Alexis Jo Sanders
Alivia Kay Snyder
Ashley Joy Swartzlander
Donovan Kristofer Wagner
Gabrielle E. Whitenight
Mason Yeagle
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.