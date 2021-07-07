MILTON — Milton Middle School recently recognized honor roll students following the fourth quarter of the school year.

Distinguished honor roll

Grade 6

Tanner Wade Bardole

Chloe Alma Bastian

Alexa Marie Beers

Vivian Honorée Bell

Camryn Linn Biddinger

Yuliana Renee Bracero

Tiffany Chen

Madison Violet Coup

Mya Lynn Danowsky

Claire Elizabeth Dick

Cage Gemma Farr

Brayden Ronald Fazler

Peyton Elizabeth Felix

Skyler Blake Guffey

Samuel Stewart Hopp

Spencer Thomas Hutton

Jonathan Eugene Kime

Caleb Madison Langdon

Christopher Hai Le

Marlee Ann Lenig

Kadence E. Mathias

Khylei Mae Morrison

Kaylee Marie Mull

Alyson Noel Nicholas

Jebediah Luke Schmoyer

Matthew Jon Sherwood

Sienna Hunter Short

Adrianna Louise Snavely

Lainey Grace Snyder

Lainey Sharee Snyder

Landon Benjamin Snyder

Ella Grace Swanger

William Joseph Travis

Addison Taylor Wenzel

Gavin Charles-Ray Whitenight

Kaydence Olivia Wilson

Grade 7

Yelena Enit Andujar

Rylie Jean Anspach

Atticus Wolf Bell

Delaney Jaymes Bottorf

Nickole Ann-louise Brouse

Cloey Lynne Davis

Katelyn Anne Davister

Trent DeLong

Kaitlyn Erb

Alexander Familia

Montgomery M. Fisher

Anferny Raul Florentino

Jake Austin Harris

Gabrielah Heckman

Ella Sophia Heeter

Wyett James Heintzelman

Lucas J. Hollenbach

Liliana Johnson

Regan Leigh Klinefelter

Carlie Elizabeth Konyar

Alexander Keith Krall

Ty Robert Locke

Kiley Ann Long

Makayla Jaci Loreman

Olivia Lynn Maynard

Elleana Belle McConnell

Penelope Ann Newcomer

Keishla Z. Ojeda Mercado

Aaron Thomas Parker

Aidan Johan Prieto

Cole Rhodes

Keturah Savilla Rice

Samantha K. Roarty

Tatiana Ann Roberts

Alyvia Sophie Russell

Lily Marie Scholl

Elizabeth Sage Schrock

Luke Edward Shawley

Clayton James Shiffer

Claire Virginia Souder

Chloe Ann Spielyk

Andrea R. Tilman

Logan Alexander Vincent

Maleah Jay Vining

Isabella Ann Marie Walker

Emily June Waltman

Brady Christopher Wolfe

Makala Ann Yarnell

Mayson David Yates

Veronica Ashley Young

Ethan Thomas Zechman

Addison E. Zettlemoyer

Grade 8

Lauryn Brady Aunkst

Jonathan D. Austinson-Loss

Chadrick Branden Bastian

Emily May Beaver

Lourdes Angelica Bellido

Kiryn Denise Buck

Janessa Mckenzie Day

Kaleb Ryan Eger

Tristan Lee Engle

Rex Octane Farr

Amelia Cassidy Gainer

Shannon Marie Greusel

Erin Elizabeth Hess

Pierce Arthur Hoffer

Taryn Isabella Houtz

Joel Clayton Langdon

Trent Allen Livziey

Johnathan Allen Lloyd

Morgan Shea McCaffery

Izayah C. Minium

Abigail Michelle Moser

Addyson Lynn Murray

Trent David Musser

Kiera Jade Nickles

Armando Olivares

Zayne E. Osterhoudt

Heyden Mykel Patterson

Landyn Russell Rider

Camron Nicole Roush

Eli Steele Russell

Avery Joy Sassaman

Emily Elizabeth Seward

Levi Joseph Shamblen

Kyleigh Raine Snyder

Jonah James Strobel

Cade Swartzentruber

Grace Elizabeth Young

Madison Grace Zeiber

Honor roll

Grade 6

Kaia Nicole Aiello

Jeremiah Douglas Aikey

Carter Bruce Bailey

Bo Brady Bordner

Allan Christopher Bowers

Erika Mia Cabrera

Mathew A. Cervantes

Landon Nelson Cromley

Anthony DeShawn Dozier

Emmi Mae Eisenhauer

Matthew Charles Emala

Tristen Michael Erb

Tyler James Erb

Sara Ann Fenstermaker

Elizabeth Grace Ferero

Frangelic M. Fuentes Ortiz

Orrie Aloysius Godown

Cesar Julio Grullon

Olivia Lynn Hauck

Ryleigh Joy Heimbach

Jaycee Marie Hollenbach

Slade Robert Hulsizer

Avery Lyn Jones

Chad Michael Keefer

Hailey Lynn King

Zachery Allen Lloyd

Andreas Esteban Martinez

Serenity Lin Mitch

Tyler Shane Murray

Ryan C. Neuhard

Jayda Marie Ramos

Tavin David Leroy Reitz

Kade Richard

Canaan Robinson

Latavia A. Rossman

Logan Kent Savidge

Lillianna Christine Smith

Davin Andrew Springer

Magickal Niche Stoner

Luke Matthew Strawser

Tobin West Strous

Janessa Wagner

Juliana Ranae Wagner

Jacksin Richard Walker

Christerfer Monroe Wilson

Grade 7

Logan Robert Aigler

Delvin Robert Arnold

Sydney Kelly Lynne Bailey

Jade Ashlynn Banks

Lailah Skyi Barto

Carter Joseph Beck

Aubrey Joelellen Bennett

Chance Michael Benshoff

Darren K. Bentley

Emily May Bogle

Madelyn Rose Coup

Trinity Marie Cox

Ciearra Lee Dressler

Molly Elizabeth Dyer

Noah Michael Eck

Dustin Paul Foreman

Elias Ryan Franciscus

Ashley R. Griffiths

Mikalyn Olivia Heffner

Jordan M. Hendricks

Emma Mae King

Samantha Lynn Landis

Adriana Renae Lupold

Chase Allen Lytle

Zoey Marie Majors

Emma Marie Maurer

Dillon Patrick McClintock

Maleiah Mccollum

Dallas Kendrick Miller

Kaden Gabrielle Moll

Zachary Issac Murray

Alexis Renee Reigel

Ethan Steiner

Tristan Steiner

Calyn Brea Stork

Emmah Jane Strobel

James Solomon Thomas

James William Wagner

Louis Aleem Williams

Wyatte A.H. Wolfgang

Piper Wygal

Trenton Edward Zechman

Grade 8

Artur A. Babakov

Kevin Lee Brenneisen

Miles Evan Brown

Addison Kathryn Cohick

Carlie Ann Dauberman

Carmine Dicostanzo

Mahki Enoch Dougherty

Maximillian Patrick Ferry

Tate Evan Fritz

Brayden Paul Gower

Miah Maelyn Hadcock

Faron Ethan Hollenbach

Nazir Jamari Hunter

Juliana Brielle Klusman

Chase Levi Knarr

Madison Laura Leininger

Dominic Allan Lytle

Jayden Lindsey Mather

Kayden Russell Mccollum

Hadlee Isabelle Meckley

Chase Anthony Mitch

Jessica Marie Mong

Kelise Jaylynn Morales

Colby Noll

Drake Logan Parker

Lennon James Paul

Avery Jaxon Reiff

Mackenna C. Roberts

Patience Marie Schmoyer

Mackenzie Nicole Schutt

Lane Joseph Strawser

Trey Strickland

Talen John Strous

Aaron George Treibley

Troy Nathaniel Tyson

Scott Kenneth Vincent

Kyla Tenille Wallich

Cale Nicholas Walter

Ryder Allen Willis

Brandon Michael Zarr

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