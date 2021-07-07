MILTON — Milton Middle School recently recognized honor roll students following the fourth quarter of the school year.
Distinguished honor roll
Grade 6
Tanner Wade Bardole
Chloe Alma Bastian
Alexa Marie Beers
Vivian Honorée Bell
Camryn Linn Biddinger
Yuliana Renee Bracero
Tiffany Chen
Madison Violet Coup
Mya Lynn Danowsky
Claire Elizabeth Dick
Cage Gemma Farr
Brayden Ronald Fazler
Peyton Elizabeth Felix
Skyler Blake Guffey
Samuel Stewart Hopp
Spencer Thomas Hutton
Jonathan Eugene Kime
Caleb Madison Langdon
Christopher Hai Le
Marlee Ann Lenig
Kadence E. Mathias
Khylei Mae Morrison
Kaylee Marie Mull
Alyson Noel Nicholas
Jebediah Luke Schmoyer
Matthew Jon Sherwood
Sienna Hunter Short
Adrianna Louise Snavely
Lainey Grace Snyder
Lainey Sharee Snyder
Landon Benjamin Snyder
Ella Grace Swanger
William Joseph Travis
Addison Taylor Wenzel
Gavin Charles-Ray Whitenight
Kaydence Olivia Wilson
Grade 7
Yelena Enit Andujar
Rylie Jean Anspach
Atticus Wolf Bell
Delaney Jaymes Bottorf
Nickole Ann-louise Brouse
Cloey Lynne Davis
Katelyn Anne Davister
Trent DeLong
Kaitlyn Erb
Alexander Familia
Montgomery M. Fisher
Anferny Raul Florentino
Jake Austin Harris
Gabrielah Heckman
Ella Sophia Heeter
Wyett James Heintzelman
Lucas J. Hollenbach
Liliana Johnson
Regan Leigh Klinefelter
Carlie Elizabeth Konyar
Alexander Keith Krall
Ty Robert Locke
Kiley Ann Long
Makayla Jaci Loreman
Olivia Lynn Maynard
Elleana Belle McConnell
Penelope Ann Newcomer
Keishla Z. Ojeda Mercado
Aaron Thomas Parker
Aidan Johan Prieto
Cole Rhodes
Keturah Savilla Rice
Samantha K. Roarty
Tatiana Ann Roberts
Alyvia Sophie Russell
Lily Marie Scholl
Elizabeth Sage Schrock
Luke Edward Shawley
Clayton James Shiffer
Claire Virginia Souder
Chloe Ann Spielyk
Andrea R. Tilman
Logan Alexander Vincent
Maleah Jay Vining
Isabella Ann Marie Walker
Emily June Waltman
Brady Christopher Wolfe
Makala Ann Yarnell
Mayson David Yates
Veronica Ashley Young
Ethan Thomas Zechman
Addison E. Zettlemoyer
Grade 8
Lauryn Brady Aunkst
Jonathan D. Austinson-Loss
Chadrick Branden Bastian
Emily May Beaver
Lourdes Angelica Bellido
Kiryn Denise Buck
Janessa Mckenzie Day
Kaleb Ryan Eger
Tristan Lee Engle
Rex Octane Farr
Amelia Cassidy Gainer
Shannon Marie Greusel
Erin Elizabeth Hess
Pierce Arthur Hoffer
Taryn Isabella Houtz
Joel Clayton Langdon
Trent Allen Livziey
Johnathan Allen Lloyd
Morgan Shea McCaffery
Izayah C. Minium
Abigail Michelle Moser
Addyson Lynn Murray
Trent David Musser
Kiera Jade Nickles
Armando Olivares
Zayne E. Osterhoudt
Heyden Mykel Patterson
Landyn Russell Rider
Camron Nicole Roush
Eli Steele Russell
Avery Joy Sassaman
Emily Elizabeth Seward
Levi Joseph Shamblen
Kyleigh Raine Snyder
Jonah James Strobel
Cade Swartzentruber
Grace Elizabeth Young
Madison Grace Zeiber
Honor roll
Grade 6
Kaia Nicole Aiello
Jeremiah Douglas Aikey
Carter Bruce Bailey
Bo Brady Bordner
Allan Christopher Bowers
Erika Mia Cabrera
Mathew A. Cervantes
Landon Nelson Cromley
Anthony DeShawn Dozier
Emmi Mae Eisenhauer
Matthew Charles Emala
Tristen Michael Erb
Tyler James Erb
Sara Ann Fenstermaker
Elizabeth Grace Ferero
Frangelic M. Fuentes Ortiz
Orrie Aloysius Godown
Cesar Julio Grullon
Olivia Lynn Hauck
Ryleigh Joy Heimbach
Jaycee Marie Hollenbach
Slade Robert Hulsizer
Avery Lyn Jones
Chad Michael Keefer
Hailey Lynn King
Zachery Allen Lloyd
Andreas Esteban Martinez
Serenity Lin Mitch
Tyler Shane Murray
Ryan C. Neuhard
Jayda Marie Ramos
Tavin David Leroy Reitz
Kade Richard
Canaan Robinson
Latavia A. Rossman
Logan Kent Savidge
Lillianna Christine Smith
Davin Andrew Springer
Magickal Niche Stoner
Luke Matthew Strawser
Tobin West Strous
Janessa Wagner
Juliana Ranae Wagner
Jacksin Richard Walker
Christerfer Monroe Wilson
Grade 7
Logan Robert Aigler
Delvin Robert Arnold
Sydney Kelly Lynne Bailey
Jade Ashlynn Banks
Lailah Skyi Barto
Carter Joseph Beck
Aubrey Joelellen Bennett
Chance Michael Benshoff
Darren K. Bentley
Emily May Bogle
Madelyn Rose Coup
Trinity Marie Cox
Ciearra Lee Dressler
Molly Elizabeth Dyer
Noah Michael Eck
Dustin Paul Foreman
Elias Ryan Franciscus
Ashley R. Griffiths
Mikalyn Olivia Heffner
Jordan M. Hendricks
Emma Mae King
Samantha Lynn Landis
Adriana Renae Lupold
Chase Allen Lytle
Zoey Marie Majors
Emma Marie Maurer
Dillon Patrick McClintock
Maleiah Mccollum
Dallas Kendrick Miller
Kaden Gabrielle Moll
Zachary Issac Murray
Alexis Renee Reigel
Ethan Steiner
Tristan Steiner
Calyn Brea Stork
Emmah Jane Strobel
James Solomon Thomas
James William Wagner
Louis Aleem Williams
Wyatte A.H. Wolfgang
Piper Wygal
Trenton Edward Zechman
Grade 8
Artur A. Babakov
Kevin Lee Brenneisen
Miles Evan Brown
Addison Kathryn Cohick
Carlie Ann Dauberman
Carmine Dicostanzo
Mahki Enoch Dougherty
Maximillian Patrick Ferry
Tate Evan Fritz
Brayden Paul Gower
Miah Maelyn Hadcock
Faron Ethan Hollenbach
Nazir Jamari Hunter
Juliana Brielle Klusman
Chase Levi Knarr
Madison Laura Leininger
Dominic Allan Lytle
Jayden Lindsey Mather
Kayden Russell Mccollum
Hadlee Isabelle Meckley
Chase Anthony Mitch
Jessica Marie Mong
Kelise Jaylynn Morales
Colby Noll
Drake Logan Parker
Lennon James Paul
Avery Jaxon Reiff
Mackenna C. Roberts
Patience Marie Schmoyer
Mackenzie Nicole Schutt
Lane Joseph Strawser
Trey Strickland
Talen John Strous
Aaron George Treibley
Troy Nathaniel Tyson
Scott Kenneth Vincent
Kyla Tenille Wallich
Cale Nicholas Walter
Ryder Allen Willis
Brandon Michael Zarr
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