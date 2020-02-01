MILTON — Milton Area Middle School recently recognized its honor roll students following the second quarter.

Distinguished honor roll

Grade 6

Lily Acfalle

Rylie Anspach

Sydney Bailey

Jade Banks

Atticus Bell

Delaney Bottorf

Elora Burns

Trinity Cox

Cloey Davis

Katelyn Davister

Trent DeLong

Alexa Deitrick

Molly Dyer

Kaitlyn Erb

Alexander Familia

Anferny Florentino

Elias Franciscus

Jake Harris

Gabrielah Heckman

Ella Heeter

Wyett Heintzelman

Kane Hock

Liliana Johnson

Jayanah Jones

Regan Klinefelter

Carlie Konyar

Alexander Krall

Vanessa Larson

Zachary Letteer

Emily Livziey

Ty Locke

Cheyenne Loesser

Kiley Long

Makayla Loreman

Olivia Maynard

Penelope Newcomer

Aaron Parker

Samantha Roarty

Mason Rodrigues

Malyki Rueda

Alyvia Russell

Lily Scholl

Elizabeth Schrock

Luke Shawley

Clayton Shiffer

Kiley Smith

Claire Souder

Andrea Tilman

Logan Vincent

Maleah Vining

Isabella Walker

Emily Waltman

Brady Wolfe

Piper Wygal

Makala Yarnell

Veronica Young

Ethan Zechman

Addison Zettlemoyer

Grade 7

Chadrick Bastian

Lilly Batman

Emily Beaver

Miles Brown

Mahki Dougherty

Kaleb Eger

Rex Farr

Ashleigh Friend

Amelia Gainer

Gabriel Greenaway

Shannon Greusel

Alivia Guthrie

Erin Hess

Pierce Hoffer

Rylee Jarrett

Joel Langdon

Morgan McCaffery

Izayah Minium

Abigail Moser

Addyson Murray

Kacie Otiniano

Heyden Patterson

Landyn Rider

Camron Roush

Avery Sassaman

Patience Schmoyer

Emily Seward

Levi Shamblen

Kyleigh Snyder

Jonah Strobel

Cade Swartzentruber

Yanelys Vargas

Madeline Watkins

Grade 8

Kenneth Acfalle

Aurora Atkinson

Dominic Ballo

Talya Bardole

Ryan Bickhart

Veronica Cabrera

Alayna Chappell

Vanelys Cintron-Reyes

Lydia Crawford

Mercedez Farr

Nathan Finck

Luke Goodwin

Brianna Gordner

Lane Goss

Paige Guffey

Zachary Guffey

Kearah Heimbach

Peyton Heimbach

Alexander Hoffman

Braden Kessler

Abigail Kitchen

Logan Kopp

Zoe Letteer

Trey Locke

Mackenzie Lopez

Shalynn Mathias

Elsa Mincemoyer

Savannah Nixon

Ely Reitz

Abigail Saber

Madison Snyder

Mackenzie Troutman

Blane Weaver

Leah Willow

Janai Womack

Evan Yoder

Hunter Zettlemoyer

Honor roll

Grade 6

Yelena Andujar

Delvin Arnold

Lailah Barto

Caiden Beaver

Carter Beck

Chance Benshoff

Sativa Berkheimer

Joshalyn Bobb

Emily Bogle

Nickole Brouse

Gianluca Bua

Naiyanna Campos

Madelyn Coup

Dylan Cromwell

Cole Diamond

Noah Eck

Chelsea Edmunds

Baylee Engleman

Karoline Eppenbach

Montgomery Fisher

Dustin Foreman

Kemper Haines

Joel Harris

Mikalyn Heffner

Bianca Heimbach

Lucas Hollenbach

Raekwone Jones

Adam Kerstetter

Emma King

Spencer Lloyd

Nathaniel Lopez

Chase Lytle

Zoey Majors

Elleana McConnell

Dallas Miller

Kaden Moll

Ciara Moser

Zachary Murray

Keishla Ojeda Mercado

Gregory Painter

Aidan Prieto

Cole Rhodes

Keturah Rice

Mattea Rice

Keynia Rock

Lillian Snyder

Chloe Spielyk

Jaylin Steinheiser

Calyn Stork

Emmah Strobel

Za’Mira Stuckey

Xander Swanger

James Thomas

BrookeLynn Vasquez

Wyatte Wolfgang

Mayson Yates

Rhiannon Yonkin

Trenton Zechman

Grade 7

Essence Amons

Lauryn Aunkst

Jonathan Austinson-Loss

Destiny Barth

Madison Beachel

Lourdes Bellido

Allen Bickel

Emilee Bletz

Kiryn Buck

Addison Cohick

Janessa Day

Landon Dershem

Allasandra Dicostanzo

Tristan Engle

Maximillian Ferry

Gabryela Flook

Adara Fluke

Mikenna Geiswite

Emma George

Miah Hadcock

Taryn Houtz

Juliana Klusman

Chase Knarr

Carlee Kneasel

Amaya Knelly

Caige Koch

Madison Leininger

Dominic Lytle

Hadlee Meckley

Juriel Medina

Kelise Morales

Meia Navarro

Kiera Nickles

Colby Noll

Zayne Osterhoudt

Samuel Rodriguez

Mackenzie Schutt

Mackenzie Smith

Draven Snyder

Kaleb Stiver

Trey Strickland

Talen Strous

Grace Young

Madison Zeiber

Grade 8

Adrianna Allabach

Skye Anthony

Aliana Ayala

Michael Bickhart

Hailey Botts

Laney Cordetsky

Alexander Dehart

Zoey Dreisbach

Tori Gordner

Nathan Hall

Braxton Hartman

Gaige Holzapfel

Abigail Hopple

Kiaralis Irizarry

Adriena Leon

Jleea Linn

Connor McCaffery

Hailey Miller

Daileinis Nieves-Rodriguez

Maria Painter

Alysia Prieto

Peyton Rearick

Zen Regus

Emily Reynolds

Ethan Rhodes

Connor Snyder

Justin Swallow

Drake Treibley

Gary Verdinelli

Camden Weaver

Gabriel Wheeland

Jayden Wood

Marissa Yeager

Robert Zimmerman

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