MILTON — Milton Area Middle School recently recognized its honor roll students following the second quarter.
Distinguished honor roll
Grade 6
Lily Acfalle
Rylie Anspach
Sydney Bailey
Jade Banks
Atticus Bell
Delaney Bottorf
Elora Burns
Trinity Cox
Cloey Davis
Katelyn Davister
Trent DeLong
Alexa Deitrick
Molly Dyer
Kaitlyn Erb
Alexander Familia
Anferny Florentino
Elias Franciscus
Jake Harris
Gabrielah Heckman
Ella Heeter
Wyett Heintzelman
Kane Hock
Liliana Johnson
Jayanah Jones
Regan Klinefelter
Carlie Konyar
Alexander Krall
Vanessa Larson
Zachary Letteer
Emily Livziey
Ty Locke
Cheyenne Loesser
Kiley Long
Makayla Loreman
Olivia Maynard
Penelope Newcomer
Aaron Parker
Samantha Roarty
Mason Rodrigues
Malyki Rueda
Alyvia Russell
Lily Scholl
Elizabeth Schrock
Luke Shawley
Clayton Shiffer
Kiley Smith
Claire Souder
Andrea Tilman
Logan Vincent
Maleah Vining
Isabella Walker
Emily Waltman
Brady Wolfe
Piper Wygal
Makala Yarnell
Veronica Young
Ethan Zechman
Addison Zettlemoyer
Grade 7
Chadrick Bastian
Lilly Batman
Emily Beaver
Miles Brown
Mahki Dougherty
Kaleb Eger
Rex Farr
Ashleigh Friend
Amelia Gainer
Gabriel Greenaway
Shannon Greusel
Alivia Guthrie
Erin Hess
Pierce Hoffer
Rylee Jarrett
Joel Langdon
Morgan McCaffery
Izayah Minium
Abigail Moser
Addyson Murray
Kacie Otiniano
Heyden Patterson
Landyn Rider
Camron Roush
Avery Sassaman
Patience Schmoyer
Emily Seward
Levi Shamblen
Kyleigh Snyder
Jonah Strobel
Cade Swartzentruber
Yanelys Vargas
Madeline Watkins
Grade 8
Kenneth Acfalle
Aurora Atkinson
Dominic Ballo
Talya Bardole
Ryan Bickhart
Veronica Cabrera
Alayna Chappell
Vanelys Cintron-Reyes
Lydia Crawford
Mercedez Farr
Nathan Finck
Luke Goodwin
Brianna Gordner
Lane Goss
Paige Guffey
Zachary Guffey
Kearah Heimbach
Peyton Heimbach
Alexander Hoffman
Braden Kessler
Abigail Kitchen
Logan Kopp
Zoe Letteer
Trey Locke
Mackenzie Lopez
Shalynn Mathias
Elsa Mincemoyer
Savannah Nixon
Ely Reitz
Abigail Saber
Madison Snyder
Mackenzie Troutman
Blane Weaver
Leah Willow
Janai Womack
Evan Yoder
Hunter Zettlemoyer
Honor roll
Grade 6
Yelena Andujar
Delvin Arnold
Lailah Barto
Caiden Beaver
Carter Beck
Chance Benshoff
Sativa Berkheimer
Joshalyn Bobb
Emily Bogle
Nickole Brouse
Gianluca Bua
Naiyanna Campos
Madelyn Coup
Dylan Cromwell
Cole Diamond
Noah Eck
Chelsea Edmunds
Baylee Engleman
Karoline Eppenbach
Montgomery Fisher
Dustin Foreman
Kemper Haines
Joel Harris
Mikalyn Heffner
Bianca Heimbach
Lucas Hollenbach
Raekwone Jones
Adam Kerstetter
Emma King
Spencer Lloyd
Nathaniel Lopez
Chase Lytle
Zoey Majors
Elleana McConnell
Dallas Miller
Kaden Moll
Ciara Moser
Zachary Murray
Keishla Ojeda Mercado
Gregory Painter
Aidan Prieto
Cole Rhodes
Keturah Rice
Mattea Rice
Keynia Rock
Lillian Snyder
Chloe Spielyk
Jaylin Steinheiser
Calyn Stork
Emmah Strobel
Za’Mira Stuckey
Xander Swanger
James Thomas
BrookeLynn Vasquez
Wyatte Wolfgang
Mayson Yates
Rhiannon Yonkin
Trenton Zechman
Grade 7
Essence Amons
Lauryn Aunkst
Jonathan Austinson-Loss
Destiny Barth
Madison Beachel
Lourdes Bellido
Allen Bickel
Emilee Bletz
Kiryn Buck
Addison Cohick
Janessa Day
Landon Dershem
Allasandra Dicostanzo
Tristan Engle
Maximillian Ferry
Gabryela Flook
Adara Fluke
Mikenna Geiswite
Emma George
Miah Hadcock
Taryn Houtz
Juliana Klusman
Chase Knarr
Carlee Kneasel
Amaya Knelly
Caige Koch
Madison Leininger
Dominic Lytle
Hadlee Meckley
Juriel Medina
Kelise Morales
Meia Navarro
Kiera Nickles
Colby Noll
Zayne Osterhoudt
Samuel Rodriguez
Mackenzie Schutt
Mackenzie Smith
Draven Snyder
Kaleb Stiver
Trey Strickland
Talen Strous
Grace Young
Madison Zeiber
Grade 8
Adrianna Allabach
Skye Anthony
Aliana Ayala
Michael Bickhart
Hailey Botts
Laney Cordetsky
Alexander Dehart
Zoey Dreisbach
Tori Gordner
Nathan Hall
Braxton Hartman
Gaige Holzapfel
Abigail Hopple
Kiaralis Irizarry
Adriena Leon
Jleea Linn
Connor McCaffery
Hailey Miller
Daileinis Nieves-Rodriguez
Maria Painter
Alysia Prieto
Peyton Rearick
Zen Regus
Emily Reynolds
Ethan Rhodes
Connor Snyder
Justin Swallow
Drake Treibley
Gary Verdinelli
Camden Weaver
Gabriel Wheeland
Jayden Wood
Marissa Yeager
Robert Zimmerman
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