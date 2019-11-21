Milton Area Middle School recently released its honor rolls following the first quarter.

Distinguished honor roll

Grade 6

Lily Grace Acfalle

Carter Joseph Beck

Atticus Wolf Bell

Chance Michael Benshoff

Delaney Jaymes Bottorf

Nickole Ann-Louise Brouse

Dylan Riley Cromwell

Cloey Lynne Davis

Katelyn Anne Davister

Alexa Mae Deitrick

Trent DeLong

Molly Elizabeth Dyer

Kaitlyn Erb

Alexander Familia

Anferny Raul Florentino

Elias Ryan Franciscus

Jake Austin Harris

Gabrielah Heckman

Ella Sophia Heeter

Bianca Faith Heimbach

Wyett James Heintzelman

Kane Barak Hock

Liliana Johnson

Akeely Ishawna Kizis

Regan Leigh Klinefelter

Carlie Elizabeth Konyar

Alexander Keith Krall

Vanessa Marie Larson

Emily Jean Livziey

Cheyenne Grace Loesser

Kiley Ann Long

Makayla Jaci Loreman

Olivia Lynn Maynard

Penelope Ann Newcomer

Aaron Thomas Parker

Aidan Johan Prieto

Samantha Katherine Roarty

Tatiana Ann Roberts

Mason Christopher Ryan Rodrigues

Malyki Marcus Rueda

Alyvia Sophie Russell

Elizabeth Sage Schrock

Luke Edward Shawley

Clayton James Shiffer

James Solomon Thomas

Andrea R Tilman

Logan Alexander Vincent

Isabella Ann Marie Walker

Emily June Waltman

Brady Christopher Wolfe

Piper Wygal

Makala Ann Yarnell

Ethan Thomas Zechman

Addison Elizabeth Zettlemoyer

Grade 7

Lauryn Brady Aunkst

Jonathan Duane Austinson-Loss

Chadrick Branden Bastian

Lilly Kathryn Batman

Emily May Beaver

Lourdes Angelica Bellido

Miles Evan Brown

Mahki Enoch Dougherty

Kaleb Ryan Eger

Rex Octane Farr

Adara Nicole Fluke

Ashleigh Elizabeth Friend

Amelia Cassidy Gainer

Gabriel Jay Greenaway

Shannon Marie Greusel

Erin Elizabeth Hess

Pierce Arthur Hoffer

Taryn Isabella Houtz

Juliana Brielle Klusman

Chase Levi Knarr

Joel Clayton Langdon

Morgan Shea McCaffery

Izayah C Minium

Abigail Michelle Moser

Addyson Lynn Murray

Meia Irasemia Navarro

Kacie Lynn Otiniano

Heyden Mykel Patterson

Landyn Russell Rider

Camron Nicole Roush

Avery Joy Sassaman

Emily Elizabeth Seward

Levi Joseph Shamblen

Kyleigh Raine Snyder

Jonah James Strobel

Cade Swartzentruber

Yanelys Isbel Vargas

Madeline Amanda Watkins

Grade 8

Kenneth Rivera Acfalle

Aurora Jane Atkinson

Dominic Matthew Ballo

Talya Nacole Bardole

Michael Lee Bickhart

Ryan Vincent Bickhart

Veronica Cabrera

Lydia Elizabeth Crawford

Mercedez Dana Farr

Connor Crane Fawcett

Kaylee Garman

Luke Stewart Goodwin

Brianna Marie Gordner

Lane Theron Goss

Paige Amanda Guffey

Zachary Wade Guffey

Nathan Lee-ryan Hall

Alexander Thomas Hoffman

Abigail Grace Kitchen

Logan Riley Kopp

Mackenzie Nicole Lopez

Shalynn Mashell Mathias

Elsa Marie Mincemoyer

Savannah June Nixon

Camron Earl Peterman

Lilly Anne Peterman

Zen Patrick Regus

Ely Daniel Reitz

Ethan Thomas Rhodes

Abigail Grace Saber

Madison Grace Snyder

Justin Wyatt Swallow

Blane Matthew Weaver

Camden Michael Weaver

Gabriel Hupp Wheeland

Leah Makenna Willow

Janai Kiona Womack

Evan Wayne Yoder

Hunter Daniel Zettlemoyer

Honor Roll

Grade 6

Yelena Enit Andujar

Rylie Jean Anspach

Delvin Robert Arnold

Sydney Kelly Lynne Bailey

Jade Ashlynn Banks

Lailah Skyi Barto

Caiden Eugene Beaver

Aubrey Joelellen Bennett

Nevaeh Lynn Bergey

Sativa Twilight Berkheimer

Joshalyn Martina Bobb

Emily May Bogle

Elora Ann Burns

Naiyanna Campos

Madelyn Rose Coup

Trinity Marie Cox

Cole Jacob Diamond

Karoline Elizabeth Eppenbach

Ethan S. Eury

Montgomery Michael Fisher

Dustin Paul Foreman

Madisyn Angel Goble

Kemper Haines

Joel Thomas Harris

Mikalyn Olivia Heffner

Logan Tyler Hollenbach

Lucas Jeremiah Hollenbach

Jayanah Peyton Jones

Adam Samuel Kerstetter

Emma Mae King

Samantha Lynn Landis

Zachary Michael Letteer

Spencer Zachary Lloyd

Ty Robert Locke

Nathaniel Allen Lopez

Chase Allen Lytle

Zoey Marie Majors

Maleiah Mccollum

Elleana Belle McConnell

Dallas Kendrick Miller

Kaden Gabrielle Moll

Ciara Marie Moser

Zachary Issac Murray

Gage Lee Nixon

Keishla Zoe Ojeda Mercado

Cole Rhodes

Keturah Savilla Rice

Mattea Lynne Rice

Keynia Rock

Dakearah Robin Rossman

Lily Marie Scholl

Kiley M Smith

Lillian Paige Snyder

Claire Virginia Souder

Chloe Ann Spielyk

Jaylin May Steinheiser

Calyn Brea Stork

Emmah Jane Strobel

Za’Mira Nicole Stuckey

Dylan Brandon Vadasz

BrookeLynn Gabriela Vasquez

Maleah Jay Vining

Makennah Sophia Wertman

Mayson David Yates

Rhiannon Michele Yonkin

Veronica Ashley Young

Tatiana Marie Zayas-Bilger

Trenton Edward Zechman

Grade 7

Essence Tanea Amons

Destiny Jade Barth

Madison Elizabeth Beachel

Emilee Elizabeth-June Bletz

Kevin Lee Brenneisen

Addison Kathryn Cohick

Carlie Ann Dauberman

Janessa Mckenzie Day

Landon James Dershem

Allasandra Maria Dicostanzo

Christopher James Doyle

Tyler Paul Emery

Tristan Lee Engle

Maximillian Patrick Ferry

Tate Evan Fritz

Mikenna Kathleen Geiswite

Emma R George

Miah Maelyn Hadcock

Blake Harrington Hamilton

Chris Hernandez

Faron Ethan Hollenbach

Rylee Marie Jarrett

Carlee James Kneasel

Amaya Elizabeth Knelly

Madison Laura Leininger

Trent Allen Livziey

Dominic Allan Lytle

Chase Anthony Mitch

Chevy Lynn Moll

Kelise Jaylynn Morales

Trent David Musser

Ruby Mae Newcomer

Kiera Jade Nickles

Sean Alexander Nolder

Colby Noll

Zayne Elizabeth Osterhoudt

Elijah Christopher Platt

Mackenna Christine Roberts

Eli Steele Russell

Patience Marie Schmoyer

Mackenzie Nicole Schutt

Mackenzie Marie Smith

Draven Daniel Snyder

Shelia Angelena Spradley

Kaleb Jacob Stiver

Trey Strickland

Talen John Strous

Faith Marie Teneyck

Gladielys Michelle Vega-Garcia

Grace Elizabeth Young

Madison Grace Zeiber

Grade 8

Adrianna Lynn Allabach

Skye Elizabeth Anthony

Aliana Ayala

Emmitt Chandler Badman

Skylie Amara Bobb

Alayna K Chappell

Vanelys Marie Cintron-Reyes

Laney Ann Cordetsky

Zoey R Dreisbach

Wyatt Eugene Ficks

Mckayla Lynn Fidler

Wyatt Allen Francis

Braydon Fred Gaugler

Xavier Billotte Godown

Tori Diane Gordner

Jordan Hackenberg

Peyton Elizabeth Heimbach

Gaige Lee Holzapfel

Abigail Payge Hopple

Nijel L Hunter

Braden Alexander-lee Kessler

Adriena Nicole Leon

Bridget A Lessing

Zoe Michelle Letteer

Trey Earl Locke

Kiley Lorraine Maines

Hailey E Miller

Cole James Parker

Alysia Nicole Prieto

Peyton Alexander Rearick

Logan Aaron-james Reigel

Mason Thomas Rowe

Hayleemarie Hope Ruppert

Kaylie Jane Savidge

Connor Fredrick Snyder

Zander Mark-Anthony Tallent

Lili Ann-Marie Taylor

Mackenzie Sue Troutman

Gary Lee Verdinelli

Madelyn Nicole Waltman

Autumn Renee Wolfgang

Jayden R Wood

Marissa J Yeager

Emily Lynn Zarr

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