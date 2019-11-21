Milton Area Middle School recently released its honor rolls following the first quarter.
Distinguished honor roll
Grade 6
Lily Grace Acfalle
Carter Joseph Beck
Atticus Wolf Bell
Chance Michael Benshoff
Delaney Jaymes Bottorf
Nickole Ann-Louise Brouse
Dylan Riley Cromwell
Cloey Lynne Davis
Katelyn Anne Davister
Alexa Mae Deitrick
Trent DeLong
Molly Elizabeth Dyer
Kaitlyn Erb
Alexander Familia
Anferny Raul Florentino
Elias Ryan Franciscus
Jake Austin Harris
Gabrielah Heckman
Ella Sophia Heeter
Bianca Faith Heimbach
Wyett James Heintzelman
Kane Barak Hock
Liliana Johnson
Akeely Ishawna Kizis
Regan Leigh Klinefelter
Carlie Elizabeth Konyar
Alexander Keith Krall
Vanessa Marie Larson
Emily Jean Livziey
Cheyenne Grace Loesser
Kiley Ann Long
Makayla Jaci Loreman
Olivia Lynn Maynard
Penelope Ann Newcomer
Aaron Thomas Parker
Aidan Johan Prieto
Samantha Katherine Roarty
Tatiana Ann Roberts
Mason Christopher Ryan Rodrigues
Malyki Marcus Rueda
Alyvia Sophie Russell
Elizabeth Sage Schrock
Luke Edward Shawley
Clayton James Shiffer
James Solomon Thomas
Andrea R Tilman
Logan Alexander Vincent
Isabella Ann Marie Walker
Emily June Waltman
Brady Christopher Wolfe
Piper Wygal
Makala Ann Yarnell
Ethan Thomas Zechman
Addison Elizabeth Zettlemoyer
Grade 7
Lauryn Brady Aunkst
Jonathan Duane Austinson-Loss
Chadrick Branden Bastian
Lilly Kathryn Batman
Emily May Beaver
Lourdes Angelica Bellido
Miles Evan Brown
Mahki Enoch Dougherty
Kaleb Ryan Eger
Rex Octane Farr
Adara Nicole Fluke
Ashleigh Elizabeth Friend
Amelia Cassidy Gainer
Gabriel Jay Greenaway
Shannon Marie Greusel
Erin Elizabeth Hess
Pierce Arthur Hoffer
Taryn Isabella Houtz
Juliana Brielle Klusman
Chase Levi Knarr
Joel Clayton Langdon
Morgan Shea McCaffery
Izayah C Minium
Abigail Michelle Moser
Addyson Lynn Murray
Meia Irasemia Navarro
Kacie Lynn Otiniano
Heyden Mykel Patterson
Landyn Russell Rider
Camron Nicole Roush
Avery Joy Sassaman
Emily Elizabeth Seward
Levi Joseph Shamblen
Kyleigh Raine Snyder
Jonah James Strobel
Cade Swartzentruber
Yanelys Isbel Vargas
Madeline Amanda Watkins
Grade 8
Kenneth Rivera Acfalle
Aurora Jane Atkinson
Dominic Matthew Ballo
Talya Nacole Bardole
Michael Lee Bickhart
Ryan Vincent Bickhart
Veronica Cabrera
Lydia Elizabeth Crawford
Mercedez Dana Farr
Connor Crane Fawcett
Kaylee Garman
Luke Stewart Goodwin
Brianna Marie Gordner
Lane Theron Goss
Paige Amanda Guffey
Zachary Wade Guffey
Nathan Lee-ryan Hall
Alexander Thomas Hoffman
Abigail Grace Kitchen
Logan Riley Kopp
Mackenzie Nicole Lopez
Shalynn Mashell Mathias
Elsa Marie Mincemoyer
Savannah June Nixon
Camron Earl Peterman
Lilly Anne Peterman
Zen Patrick Regus
Ely Daniel Reitz
Ethan Thomas Rhodes
Abigail Grace Saber
Madison Grace Snyder
Justin Wyatt Swallow
Blane Matthew Weaver
Camden Michael Weaver
Gabriel Hupp Wheeland
Leah Makenna Willow
Janai Kiona Womack
Evan Wayne Yoder
Hunter Daniel Zettlemoyer
Honor Roll
Grade 6
Yelena Enit Andujar
Rylie Jean Anspach
Delvin Robert Arnold
Sydney Kelly Lynne Bailey
Jade Ashlynn Banks
Lailah Skyi Barto
Caiden Eugene Beaver
Aubrey Joelellen Bennett
Nevaeh Lynn Bergey
Sativa Twilight Berkheimer
Joshalyn Martina Bobb
Emily May Bogle
Elora Ann Burns
Naiyanna Campos
Madelyn Rose Coup
Trinity Marie Cox
Cole Jacob Diamond
Karoline Elizabeth Eppenbach
Ethan S. Eury
Montgomery Michael Fisher
Dustin Paul Foreman
Madisyn Angel Goble
Kemper Haines
Joel Thomas Harris
Mikalyn Olivia Heffner
Logan Tyler Hollenbach
Lucas Jeremiah Hollenbach
Jayanah Peyton Jones
Adam Samuel Kerstetter
Emma Mae King
Samantha Lynn Landis
Zachary Michael Letteer
Spencer Zachary Lloyd
Ty Robert Locke
Nathaniel Allen Lopez
Chase Allen Lytle
Zoey Marie Majors
Maleiah Mccollum
Elleana Belle McConnell
Dallas Kendrick Miller
Kaden Gabrielle Moll
Ciara Marie Moser
Zachary Issac Murray
Gage Lee Nixon
Keishla Zoe Ojeda Mercado
Cole Rhodes
Keturah Savilla Rice
Mattea Lynne Rice
Keynia Rock
Dakearah Robin Rossman
Lily Marie Scholl
Kiley M Smith
Lillian Paige Snyder
Claire Virginia Souder
Chloe Ann Spielyk
Jaylin May Steinheiser
Calyn Brea Stork
Emmah Jane Strobel
Za’Mira Nicole Stuckey
Dylan Brandon Vadasz
BrookeLynn Gabriela Vasquez
Maleah Jay Vining
Makennah Sophia Wertman
Mayson David Yates
Rhiannon Michele Yonkin
Veronica Ashley Young
Tatiana Marie Zayas-Bilger
Trenton Edward Zechman
Grade 7
Essence Tanea Amons
Destiny Jade Barth
Madison Elizabeth Beachel
Emilee Elizabeth-June Bletz
Kevin Lee Brenneisen
Addison Kathryn Cohick
Carlie Ann Dauberman
Janessa Mckenzie Day
Landon James Dershem
Allasandra Maria Dicostanzo
Christopher James Doyle
Tyler Paul Emery
Tristan Lee Engle
Maximillian Patrick Ferry
Tate Evan Fritz
Mikenna Kathleen Geiswite
Emma R George
Miah Maelyn Hadcock
Blake Harrington Hamilton
Chris Hernandez
Faron Ethan Hollenbach
Rylee Marie Jarrett
Carlee James Kneasel
Amaya Elizabeth Knelly
Madison Laura Leininger
Trent Allen Livziey
Dominic Allan Lytle
Chase Anthony Mitch
Chevy Lynn Moll
Kelise Jaylynn Morales
Trent David Musser
Ruby Mae Newcomer
Kiera Jade Nickles
Sean Alexander Nolder
Colby Noll
Zayne Elizabeth Osterhoudt
Elijah Christopher Platt
Mackenna Christine Roberts
Eli Steele Russell
Patience Marie Schmoyer
Mackenzie Nicole Schutt
Mackenzie Marie Smith
Draven Daniel Snyder
Shelia Angelena Spradley
Kaleb Jacob Stiver
Trey Strickland
Talen John Strous
Faith Marie Teneyck
Gladielys Michelle Vega-Garcia
Grace Elizabeth Young
Madison Grace Zeiber
Grade 8
Adrianna Lynn Allabach
Skye Elizabeth Anthony
Aliana Ayala
Emmitt Chandler Badman
Skylie Amara Bobb
Alayna K Chappell
Vanelys Marie Cintron-Reyes
Laney Ann Cordetsky
Zoey R Dreisbach
Wyatt Eugene Ficks
Mckayla Lynn Fidler
Wyatt Allen Francis
Braydon Fred Gaugler
Xavier Billotte Godown
Tori Diane Gordner
Jordan Hackenberg
Peyton Elizabeth Heimbach
Gaige Lee Holzapfel
Abigail Payge Hopple
Nijel L Hunter
Braden Alexander-lee Kessler
Adriena Nicole Leon
Bridget A Lessing
Zoe Michelle Letteer
Trey Earl Locke
Kiley Lorraine Maines
Hailey E Miller
Cole James Parker
Alysia Nicole Prieto
Peyton Alexander Rearick
Logan Aaron-james Reigel
Mason Thomas Rowe
Hayleemarie Hope Ruppert
Kaylie Jane Savidge
Connor Fredrick Snyder
Zander Mark-Anthony Tallent
Lili Ann-Marie Taylor
Mackenzie Sue Troutman
Gary Lee Verdinelli
Madelyn Nicole Waltman
Autumn Renee Wolfgang
Jayden R Wood
Marissa J Yeager
Emily Lynn Zarr
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